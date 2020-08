UNE fausses nouvelles fait beaucoup plus de victimes qu’il ne le devrait, cela concerne le taxe automobile et le Frais de licence Rai, plus précisément la suppression éventuelle des deux taxes. De nombreux utilisateurs ont cru aveuglément à une telle éventualité, dans l’espoir de pouvoir économiser le plus possible et de voir leur fardeau fiscal annuel.

Il y a quelques semaines, sur un site qui était tout sauf fiable et faisant autorité, est apparue une nouvelle qui faisait état de la volonté du gouvernement de abolir à partir de cette année le deux taxes, justement pour essayer de faire un grand pas vers les contribuables, dans la réduction des revenus. En clair, compte tenu de la haine qu’ils ressentaient à l’égard de ce qui précède, il a été accueilli avec une grande jubilation et en très peu de temps, il s’est répandu sur tous les réseaux sociaux.

Dommage que c’était à tous égards un fausses nouvelles, ou plutôt des nouvelles établi par les utilisateurs, dans le but d’attirer circulation vers un site Web spécifique, dans lequel sont intégrées des bannières publicitaires permettant aux créateurs de gagner de l’argent proportionnellement au nombre de vues.

Frais de licence Rai et taxe sur les voitures: les fausses nouvelles se cachent toujours

Aujourd’hui, le Gouvernement il ne considère absolument pas une telle éventualité, principalement à cause du niveau pas cher des coffres de l’État est si bas depuis pour prévenir de quelque manière que ce soit la décision de réduire taxes, renonciation aux 7,5 milliards de revenus annuels garantis par taxe automobile est Frais de licence Rai.

La période que nous traversons est vraiment difficile pour tout le monde, ne crois pas à tout ce que vous lisez sur le net, d’abord assurez-vous de vérifier pour comprendre si d’autres sites plus fiables et crédibles l’ont signalé. Les fausses nouvelles se cachent toujours.