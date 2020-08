De 2009 à 2017, le monde a eu le plaisir de regarder les livres de The Vampire Diaries être adaptés à l’écran. Pendant huit saisons consécutives, les téléspectateurs ont adoré regarder les frères Salvatore s’affronter avec des entités puissantes. Ils ont également adoré voir les amitiés entre les gangs de Mystic Falls s’épanouir, en particulier celles auxquelles ils s’attendaient le moins.

Cependant, au fil des années, la popularité de l’émission a commencé à diminuer à mesure que les principaux membres de la distribution faisaient leur départ. En conséquence, les scénaristes ont décidé de mettre fin à la série à sa huitième saison. Bien que certains aient été un peu déçus de la nouvelle, les fans étaient impatients de voir comment les arcs de leurs personnages préférés se termineraient. Mais la fin a-t-elle été à la hauteur des attentes?

Dix Stefan Salvatore

De tous les personnages de la série, le garçon d’or Stefan Salvatore a eu la fin la plus décevante. Pendant des années, les téléspectateurs ont vu Stefan faire passer les besoins des autres avant les siens (principalement ceux d’Elena et Damon). Il n’hésiterait pas non plus à mettre sa vie en jeu si cela signifiait protéger sa famille et ses amis.

Dans la saison 8, il semblait que les scénaristes lui accorderaient enfin une fin heureuse quand Caroline et lui se sont mariés. Cependant, le bonheur conjugal n’a pas duré très longtemps, car Stefan s’est sacrifié 24 heures plus tard pour sauver Mystic Falls. Il a abandonné sa vie pour que Damon puisse vivre la sienne. En conséquence, il a dû attendre toute sa vie pour être réuni avec eux. C’était terrible.

9 Katherine Pierce

L’arc d’un personnage que les fans n’ont pas pardonné aux écrivains d’avoir ruiné était celui de Katherine. En ce qui concerne Katherine, de nombreux fans ont apprécié le développement de son personnage. Quand elle a été présentée pour la première fois, Katherine a été présentée comme ce monstre égoïste et suceur de sang. Cependant, les téléspectateurs ont sympathisé avec elle quand ils ont vu sa trame de fond et le tourment auquel elle était confrontée aux mains de Klaus.

Au fil du temps, Katherine s’est également avérée être un atout pour le gang, leur sauvant la vie à plusieurs reprises. Lorsque Katherine était sur le point de mourir dans le centième épisode, les fans étaient satisfaits de cette conclusion. Pourtant, ils ont dû ruiner son arc avec l’ensemble des intrigues «échange de corps» et «Reine de l’enfer». Ils ont trop utilisé son caractère.

8 Enzo

Un autre personnage qui méritait une meilleure fin à celui qu’ils ont obtenu était Enzo. Bien qu’Enzo n’ait pas vraiment donné la meilleure première impression, il a réussi à se frayer un chemin dans le cœur des fans lorsqu’il est devenu le protecteur et le petit ami de Bonnie. Pendant la majeure partie de la vie d’Enzo, il a vécu beaucoup de tragédies.

Il a été torturé, trahi par son meilleur ami et a souffert énormément de chagrin. Pourtant, il semblait trouver un vrai bonheur avec Bonnie, qui a fait ressortir un côté doux et doux au vampire. Cependant, son bonheur ne dura pas longtemps, car Enzo fut bientôt tué par Stefan. Le seul positif que les fans ont pris, c’est qu’il est toujours avec elle dans le monde des esprits.

7 Jérémy Gilbert

Comme la plupart des personnages de la série, Jeremy n’est pas étranger à la tragédie. Il a perdu ses parents, sa tante, sa sœur et de nombreuses petites amies au fil des ans. C’était un cycle constant de chagrin et de douleur. Cependant, Jeremy a rapidement canalisé ces émotions dans sa formation, où il est finalement devenu un chasseur surnaturel.

Alors que Jeremy a fait sa sortie de l’émission pour aller chasser les vampires à Santa Fe, l’épilogue a révélé que Jeremy est revenu et est devenu professeur au Salvatore Boarding School. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur sa vie, il semblait heureux.

6 Bonnie Bennett

La plupart des gens conviendront que Bonnie est un personnage qui méritait le monde … et c’est ce qu’elle a obtenu à la fin. Pendant huit saisons, les fans l’ont regardée subir une essoreuse. Elle a perdu sa grand-mère, a vu son père et son petit ami se faire assassiner et a constamment mis sa vie en danger pour le bien de ses amis.

Bonnie a même été torturée et tourmentée par certaines des pires entités surnaturelles. Cependant, après avoir sauvé le monde pour la millionième fois dans la finale, les fans étaient complètement ravis de la voir sortir de la ville et commencer à explorer le monde. Si quelqu’un méritait une pause, c’était bien elle.

5 Caroline Forbes

Bien que les fans ne soient pas heureux que son mariage avec Stefan ait été interrompu, Caroline a finalement trouvé un semblant de bonheur. Après que Stefan se soit sacrifié pour sauver Mystic Falls, Caroline a rejoint Alaric et a ouvert le pensionnat Salvatore pour les jeunes et les doués.

Elle a également continué à aider Alaric à élever Josie et Lizzie. Il semblait que des retrouvailles pour Klaus et Caroline étaient également dans les cartes, car le vampire original lui avait envoyé une lettre impliquant qu’ils se reverraient dans le futur. Ce n’était pas une fin parfaite, mais les fans étaient toujours satisfaits.

4 Alaric Saltzman

Alaric était un autre personnage qui a eu une fin heureuse. Bien qu’il ait souffert beaucoup de chagrin dans le département des romances, Alaric a trouvé le bonheur avec sa famille. Après que Stefan ait empêché Mystic Falls d’être détruit, Alaric est retourné dans la ville avec ses filles jumelles.

Ici, il a ouvert le pensionnat Salvatore pour les jeunes et les surdoués, où il réside en tant que directeur. Rien d’autre n’est révélé sur sa vie, mais c’est principalement parce que les fans peuvent toujours voir ses aventures sur Legacies.

3 Matt Donovan

Au cours des dernières saisons de la série, Matt était un autre personnage qui a été mis à l’épreuve. Après que sa fiancée soit décédée et qu’il en ait eu assez de combattre la guerre entre le surnaturel et les humains, les téléspectateurs ont vu Matt quitter la ville pour recommencer.

Cependant, dans la finale de la saison, il a été révélé que Matt reviendrait à Mystic Falls et conserverait son poste de shérif. Il a également révélé qu’il prévoyait de se présenter à la mairie – ce qu’Alaric admet avoir réussi à faire dans Legacies. Matt a également réussi à reconstruire sa relation avec son père.

2 Damon Salvatore

Bien que Damon ait perdu son frère, il a réussi à obtenir une meilleure fin que tous les autres personnages. Après que Stefan se soit sacrifié, Damon a été choqué de voir qu’Elena était réveillée de son coma. Maintenant qu’il était humain, Damon a eu la chance de passer le reste de sa vie avec elle et est finalement devenu son mari.

Bien que l’épilogue ne révèle pas grand-chose sur la vie de Damon, il est sous-entendu qu’il a eu une vie longue et heureuse avec Elena. Après sa mort, il a finalement retrouvé Stefan, où ils ont trouvé la paix ensemble. Dans Legacies, les écrivains ont révélé que Damon et Elena avaient également une fille – Stefanie Salvatore. Dans l’ensemble, une fin satisfaisante.

1 Elena Gilbert

De tous les personnages, Elena est celle qui a eu la meilleure fin. Après avoir été réveillée de son sommeil, les écrivains ont donné un compte rendu détaillé de sa vie. Non seulement elle a épousé Damon et a eu une fille avec lui, mais elle a également réussi à retourner à l’école de médecine et à devenir médecin à part entière.

Alors qu’elle a vécu une longue vie avec Damon, les deux n’ont pas trouvé la paix ensemble. Au lieu de cela, les écrivains ont décidé de réunir Elena avec ses parents, Jenna et John. Après toutes ces années de souffrance et de douleur, Elena était toujours heureuse.

