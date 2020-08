Vendredi, Facebook a déployé une fonctionnalité d’événements payants pour permettre aux entreprises de facturer aux utilisateurs d’accéder aux flux vidéo en direct, et Apple continue de faire appliquer ses règles de l’App Store (via Bloomberg).

Événements vidéo en direct sur Facebook

Le dirigeant de Facebook, Fidji Simo, a déclaré que la société souhaitait qu’Apple renonce à ses frais:

Nous sommes passés par nos canaux habituels pour leur suggérer fortement de renoncer à leurs frais ou de nous laisser utiliser Facebook Pay – l’un des deux – et ils ont refusé. […] Aider les petites entreprises à se remettre de Covid est une chose essentielle à laquelle toutes les entreprises de technologie devraient aider. La raison pour laquelle nous les appelons ici est que nous espérons qu’ils se joindront à nous et finiront par modifier leurs frais. C’est donc vraiment le but ici.

Les directives de l’App Store indiquent que les entreprises de la plate-forme doivent utiliser le système de paiement d’Apple et payer à l’entreprise des frais de 30% pour l’utilisation de sa plate-forme. Google a la même politique pour son Play Store et n’a pas non plus renoncé à ses frais pour Facebook. Mais sur Android, Facebook pourrait utiliser son propre service de paiement, Facebook Pay.

Cette nouvelle survient après qu’Epic Games a contourné le système de paiement d’Apple dans son jeu Fornite. Apple a supprimé le jeu à cause de cela et Epic Games a poursuivi Apple et Google.

D’autres entreprises comme Airbnb et ClassPass ont également proposé du contenu en ligne, mais les ont supprimées en raison des frais de 30%.