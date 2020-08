Samsung a dévoilé la semaine dernière de nouveaux smartphones phares et les nouveaux Galaxy Buds Live en forme de haricot, un ensemble d’écouteurs sans fil avec suppression active du bruit conçus pour rivaliser avec les AirPods Pro d’Apple. Nous avons obtenu un ensemble des nouveaux Galaxy Buds Live et les avons comparés aux ‌AirPods Pro‌ dans notre dernière vidéo YouTube.

Au prix de 179 $, les Galaxy Buds Live ont un look unique avec un design en forme de jelly bean qui correspond au contour des oreilles. Nous les avons trouvés confortables même pendant de longues périodes, et les multiples embouts disponibles leur permettront de fonctionner avec la plupart des tailles d’oreille.

Samsung a ajouté des pilotes de 12 mm au Galaxy Buds Live avec trois microphones intégrés et une unité de prise de voix, avec la qualité du microphone démontrée dans la vidéo ci-dessus.

En ce qui concerne la qualité sonore, les Galaxy Buds Live ont un son décent (et meilleur que les AirPods), mais les ‌AirPods Pro‌ l’emportent avec plus d’équilibre et de clarté. Les Galaxy Buds Live ont des basses plus visibles, mais cela peut rendre les chansons un peu boueuses. Le son peut être ajusté avec les paramètres d’égalisation disponibles dans l’application Galaxy Buds, mais nous n’avons pas vu beaucoup d’amélioration de ces paramètres.

L’un des principaux arguments de vente des Galaxy Buds Live est la suppression active du bruit, une fonctionnalité également proposée dans les ‌AirPods Pro‌, mais la fonctionnalité ANC du Galaxy Buds Live était médiocre, du moins avec notre appareil.

Il est difficile de dire quand ANC est activé ou désactivé sur le Galaxy Buds Live car la fonction ne semble tout simplement pas bloquer beaucoup de bruit ambiant. Il n’y a pas de comparaison avec les «AirPods Pro», qui offrent une bien meilleure suppression active du bruit. C’est mieux que pas de ANC du tout, mais c’est tellement subtil qu’il ne peut pas se comparer aux produits concurrents.

Il existe plusieurs gestes disponibles pour les Galaxy Buds, qui sont similaires aux gestes disponibles sur ‌AirPods Pro‌. Un tap met en pause, deux taps sautent une chanson et trois taps reviennent. Une pression longue peut être réglée pour activer ou désactiver la suppression active du bruit, activer Siri ou contrôler le volume.

Les Galaxy Buds Live offrent huit heures d’autonomie avant de devoir être rechargés, tandis que les «AirPods Pro» offrent 4,5 heures d’écoute. Le boîtier de forme carrée qui abrite le Galaxy Buds Live et offre une autonomie supplémentaire est compact et de poche, en plus il dispose d’un port USB-C pour le chargement. Il ajoute 21 heures supplémentaires de temps de lecture, tandis qu’Apple offre environ 20 heures d’autonomie supplémentaire avec le boîtier ‌AirPods Pro‌. Au total, les Galaxy Buds offrent 29 heures d’autonomie tandis que les AirPods Pro‌ en offrent 24.

Les Galaxy Buds Live ont des fonctionnalités utiles pour les utilisateurs de Samsung, telles que le couplage en un clic et la commutation transparente, mais sur un iPhone, ils fonctionnent comme des écouteurs Bluetooth standard. Il existe une application Galaxy Buds dans l’App Store iOS pour se connecter et fournir des mises à jour du micrologiciel et des paramètres d’égalisation, mais comme ils sont conçus pour les appareils Samsung, les fonctionnalités Apple sont limitées.

Les propriétaires de Galaxy Buds qui ont des iPhones voudront télécharger l’application et mettre à jour le logiciel Galaxy Buds Live immédiatement car nous avons constaté que la suppression active du bruit et les gestes ne fonctionnaient pas correctement jusqu’à ce qu’une mise à jour soit installée.

Même avec la fonctionnalité d’annulation active du bruit moins que stellaire, les Galaxy Buds Live sonnent bien, s’adaptent bien et font partie des meilleurs vrais écouteurs sans fil de Samsung. À 179 $, ils sont moins chers que les ‌AirPods Pro‌ à 250 $, mais si vous êtes un utilisateur d ‘«iPhone», vous feriez mieux d’utiliser l’option plus chère d’Apple.

Les utilisateurs d’Android à la recherche d’un ensemble solide de véritables écouteurs sans fil devraient jeter un coup d’œil aux Galaxy Buds Live comme option potentielle.