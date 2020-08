En juillet de l’année dernière, un rapport avait révélé que Google utilisait des travailleurs humains pour examiner des clips audio enregistrés par ses haut-parleurs intelligents pour la maison et l’application Assistant, à l’insu de ses clients. Google a répondu au rapport en disant que seulement 0,2% de tous les enregistrements audio sont transcrits par des humains et qu’ils ne sont liés à aucune information personnelle. Deux mois plus tard, Google a mis à jour ses règles et a interrompu indéfiniment le processus d’examen humain.

Maintenant, Google a commencé à envoyer un e-mail à tous ceux qui ont utilisé une application ou un service utilisant son IA vocale – leur indiquant qu’ils peuvent désormais consulter et activer le paramètre d’enregistrement audio s’ils le souhaitent (via The Verge). Le paramètre est désactivé par défaut sur tous les appareils, y compris les appareils domestiques intelligents de l’entreprise alimentés par l’Assistant.

Vous pouvez contribuer à améliorer les produits que vous utilisez en enregistrant votre audio à partir de la recherche, de l’Assistant et de Maps et en laissant des réviseurs formés en analyser un échantillon. L’audio ne sera enregistré que si vous le souhaitez.

Si vous vous inscrivez et autorisez l’enregistrement de vos interactions audio avec l’Assistant Google, les enregistrements seront utilisés pour améliorer la correspondance vocale sur votre appareil et contribuer à améliorer les technologies de reconnaissance audio de Google pour tous. Google affirme qu’il n’envoie que des extraits audio aux critiques humains et rend anonyme les données au préalable, ce qui les empêche de lier un enregistrement à un compte spécifique. Si vous avez créé votre compte Google après le 24 juin, vos enregistrements vocaux seront automatiquement supprimés après 18 mois. Les utilisateurs de Google possédant des comptes plus anciens peuvent choisir manuellement de supprimer leurs enregistrements après six ou dix-huit mois.

