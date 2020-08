Les pesticides utilisés pour tuer les insectes gênants ont tué les abeilles mellifères, et maintenant les oiseaux meurent aussi.

L’insecticide monte dans la chaîne alimentaire et, lorsque les oiseaux mangent des insectes qui sont entrés en contact avec le produit chimique, il cause des problèmes.

Dans les zones où les produits chimiques ont été réduits, les populations d’oiseaux rebondissent.

Il est délicat de trouver un équilibre entre le besoin humain de cultiver pour nourrir une population en plein essor et l’impact de divers produits chimiques sur la faune. Pour être parfaitement franc, les humains ont souvent tendance à se tromper, et les pesticides pulvérisés sur de vastes superficies pour donner aux cultures une chance de pousser ont souvent des conséquences inattendues.

Les populations d’abeilles ont été particulièrement touchées par les pesticides ces dernières années, et les scientifiques ont réussi à révéler le coupable sous la forme d’un type d’insecticide largement utilisé. Les abeilles sont bonnes pour la planète et sont essentielles à la santé des environnements dans lesquels elles vivent, donc s’éloigner des produits chimiques qui tuent les abeilles est évidemment une bonne chose à faire. Maintenant, un nouveau document de recherche suggère que ces mêmes produits chimiques qui sont si toxiques pour les populations d’abeilles tuent également les oiseaux à un rythme alarmant.

Les insecticides en question appartiennent à une classe de produits chimiques appelés néonicotinoïdes. Comme le rapporte Salon, le produit chimique est similaire à la nicotine dans sa composition chimique. Il semble maintenant que, grâce aux oiseaux mangeant des insectes qui ont ingéré le produit chimique, les populations de nos amis à plumes diminuent.

Comme le soulignent les chercheurs dans leur nouvel article publié dans Nature Sustainability, il semble y avoir un lien extrêmement fort entre l’utilisation de néonicotinoïdes et un nombre réduit d’oiseaux qui se nourrissent d’insectes.

«L’augmentation de l’utilisation des néonicotinoïdes a conduit à des réductions statistiquement significatives de la biodiversité des oiseaux entre 2008 et 2014 par rapport à un contrefactuel sans utilisation de néonicotinoïdes, en particulier pour les oiseaux de prairie et insectivores, avec des taux annuels moyens de réduction de 4% et 3%, respectivement,» le les chercheurs expliquent. «Les taux correspondants sont encore plus élevés (12% et 5%, respectivement) lorsque les effets dynamiques du déclin de la population d’oiseaux sur la croissance future de la population sont pris en compte. Les effets des néonicotinoïdes sur les oiseaux non herbeux et non insectivores sont également statistiquement significatifs, mais plus faibles, avec un taux annuel moyen de réduction de 2% sur cette période. »

En termes simples, il devient rapidement clair que les oiseaux qui se nourrissent d’insectes sont touchés par les insecticides, car les insectes sont leur principale source de nourriture. Le produit chimique toxique monte dans la chaîne alimentaire jusqu’aux oiseaux et cause des problèmes en conséquence.

Pour étayer davantage cette théorie, les chercheurs notent que si l’utilisation de cette classe d’insecticide se développe dans certaines régions, il y a certaines régions du pays dans lesquelles elle est en déclin. Dans ces régions, les populations d’oiseaux rebondissent en fait. C’est une arme à feu assez indéniable.

