Microsoft a montré à quoi ressembleront les jeux Xbox One et Xbox Series X exécutés sur Project xCloud avec des commandes tactiles conçues pour les appareils mobiles.

Gears 5 a été conçu dès le départ pour Xbox One, mais les développeurs ont créé des mises en page personnalisées sur mobile «pour pratiquement tout ce que vous pouvez faire dans le jeu».

Tous les jeux Project xCloud n’auront pas de commandes tactiles au lancement.

Microsoft et Sony abordent cette génération de consoles dans deux directions complètement différentes. Alors que Sony concentre toute son énergie sur la PS5, Microsoft souhaite que vous jouiez à des jeux Xbox sur tous les appareils que vous possédez, même si vous ne passez pas à la Xbox Series X. L’un des piliers de cette stratégie sera le jeu Project xCloud. service de streaming, et mardi, Microsoft a confirmé que xCloud sera lancé sur les téléphones et tablettes Android le 15 septembre pour les membres Xbox Game Pass Ultimate. Plus de 100 jeux seront jouables, dont Gears 5 et Destiny 2.

Dans une vidéo partagée mardi, Microsoft détaille les nécessités pour utiliser le service: un abonnement actif à Xbox Game Pass Ultimate, un appareil Android, l’application mobile Xbox Game Pass, une connexion LTE ou Wi-Fi haut débit et une Xbox compatible manette. Mais pour certains jeux, le dernier sera en fait optionnel.

Comme l’a remarqué The Verge, un récent flux Microsoft Game Stack nous a donné notre premier aperçu des commandes tactiles utilisées sur les jeux Project xCloud. Microsoft a confirmé que les commandes tactiles arriveraient sur Project xCloud à l’aide de son kit d’adaptation tactile il y a plus d’un an, mais dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir une démo du titre Xbox One Gears 5 fonctionnant sur un appareil Android avec des commandes tactiles qui ont été conçus spécifiquement pour le jeu:

Jouer à un jeu de console sur un téléphone sans contrôleur Bluetooth n’est évidemment pas ce que tout développeur avait prévu lors de la création du jeu, mais le développeur de Gears 5, The Coalition, a créé des dispositions personnalisées pour les appareils mobiles «pour pratiquement tout ce que vous pouvez faire dans le jeu», y compris la visée , prise de vue, rechargement, conduite, et plus encore. Plutôt que d’essayer de créer une mise en page «taille unique» qui occupe tout l’écran, la mise en page que vous voyez sur votre écran sera contextuelle en fonction du scénario dans lequel vous vous trouvez. Il semble en fait que cela pourrait fonctionner assez bien.

«Quand nous avons commencé à en parler, nous allions un peu trop compliqué parce que nous ne savions pas ce que nous devions faire», a déclaré Jarret Bradley, producteur principal de gameplay chez The Coalition, lors du Game Stack Live. «Au fur et à mesure que nous avons commencé à creuser, nous avons réalisé que la meilleure chose à faire pour nous était de traiter cela comme un périphérique d’entrée différent, comme nous prenons déjà en charge le clavier et la souris, le contrôleur, et nous avons des commandes et un remappage personnalisés.»

Tous les jeux n’auront pas de commandes tactiles au lancement, et un contrôleur Bluetooth compatible sera toujours le moyen idéal de découvrir n’importe quel grand jeu de console, mais ce sera une alternative convaincante pour les personnes qui ne peuvent pas trimballer un accessoire supplémentaire mais qui veulent quand même le faire. profitez des avantages de leur abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Ce sera encore plus important lorsque des jeux Xbox Series X tels que Halo Infinite et le nouveau Forza Motorsport seront lancés dans les mois et années à venir. Espérons que de nombreux développeurs profiteront de ces outils à l’avenir.

Si vous êtes actuellement dans l’aperçu de Project xCloud, vous pouvez tester les commandes tactiles sur Hellblade: Senua’s Sacrifice aujourd’hui. Je n’ai passé que quelques minutes avec lui jusqu’à présent, mais j’ai été agréablement surpris par la réactivité et la discrétion des commandes, en particulier par rapport aux autres jeux mobiles dotés de commandes virtuelles.

