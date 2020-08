Presque tous les fabricants de smartphones ont une approche différente de la photographie. Selon le fabricant de votre smartphone, vous aurez peut-être accès à une configuration multi-caméras ultra polyvalente, à un objectif unique qui prend des photos fantastiques, ou à un endroit intermédiaire. Mais quel est le meilleur configuration de la caméra?

La semaine dernière, je vous ai demandé de choisir entre deux options: un seul appareil photo qui prend de superbes photos mais qui n’est pas très polyvalent, ou une configuration à trois caméras qui est plus polyvalente mais ne prend pas de superbes photos. Les résultats sont arrivés et il y a un gagnant clair.

Préférez-vous un excellent objectif arrière ou une configuration polyvalente à triple objectif?

Résultats

Sur près de 3000 votes au total sur le site Web et sur Twitter, 74,31% des lecteurs d’Android Authority ont déclaré qu’ils préféreraient un seul appareil photo capable de prendre de superbes photos. Dites ce que vous voulez du manque d’options de prise de vue de la gamme Pixel, mais leur capacité à prendre des photos solides avec un minimum d’effort s’est avérée populaire auprès des passionnés de smartphones ainsi que d’un public plus général.

Seulement 25,69% des électeurs ont déclaré qu’ils préféreraient une configuration plus polyvalente. Je ne peux pas dire que je blâme ce groupe d’avoir voté de cette façon. Chaque fois que je passe à un téléphone Samsung, je suis un peu obsédé par les photos grand angle et périscope.

Lisez aussi: Fusillade avec un appareil photo à petit budget: Google Pixel 4a contre OnePlus Nord contre iPhone SE

Voici ce que vous aviez à dire

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

Stan Schwartz: Celui qui est le moins cher à construire… ces téléphones deviennent ridiculement chers.VJ: Un bon objectif. Cela pourrait aussi probablement réduire les coûts .amedei_pralines: La qualité est toujours le choix judicieux; c’est pourquoi il est toujours le moins populaire. DBS: je préfère la polyvalence tant que le logiciel propose un mode manuel complet, je sais prendre des photos, je n’ai pas besoin de l’appareil photo pour faire tout le travail à ma place, donc j’apprécie avoir plus d’options.

Mais je comprends que, pour les personnes qui n’ont aucune idée de la façon de prendre des photos, qui veulent simplement cliquer sur un bouton, l’expérience simplifiée d’un iPixel est plus attrayante.Roomahh MurrHaa: Malheureusement, 1 objectif ne peut pas tout faire, 1 objectif ne peut pas faire une photo / vidéo d’un enfant jouant dans une scène de loin en arrière, 1 objectif ne peut pas faire un bon ajustement grand angle. Les objectifs multiples sont l’avenir. Et Google est devenu une pomme à cet égard.Gianluca Di Maggio: Je préfère avoir un bon objectif que plusieurs médiocres. De toute façon, je n’en utiliserai pas la moitié… Cela devrait être moins cher, plus joli et moins extrudé. Mon Mi 9T a une configuration de caméra relativement petite sans extruder trop loin, mais si je regarde le Note 20 comme exemple, la seule chose que je peux faire est de rire, c’est juste hideux et les gens se sont plaints des lentilles qui dépassent pour toujours, donc je ne sais pas pourquoi ils continuer à le faire, il doit sûrement y avoir un bon moyen de le cacher quelque peu. Je sais que rendre les téléphones plus épais augmenterait également le poids, alors peut-être que des batteries plus légères pourraient être la prochaine étape? Uk: Idéalement, plusieurs caméras devraient utiliser le même capteur principal plus grand avec différentes configurations d’objectifs (à prévoir pour les caméras TOF ou noir et blanc…). Même si je comprends que le fait d’avoir un téléobjectif avec un grand capteur augmente la taille du module, les entreprises privilégient la quantité à la qualité. Comme la quantité est plus facile à commercialiser.

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci d’avoir voté, merci pour les commentaires et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous.