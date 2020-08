Les chercheurs ont découvert un autre symptôme de coronavirus qui pourrait apparaître après avoir survécu au COVID-19.

Certains patients qui ont eu des cas graves de COVID-19 se sont plaints de perte auditive et de bourdonnements d’oreilles (acouphènes).

On ne sait pas si le virus a directement infecté l’oreille, a eu un impact sur l’audition ou si d’autres facteurs ont causé les problèmes d’audition.

Juste au moment où nous pensions tout savoir sur la manière dont le COVID-19 affecte le corps humain, une nouvelle étude révèle un autre symptôme déroutant qui pourrait affecter les patients infectés par le nouveau coronavirus. Et, comme la plupart des symptômes du COVID-19, celui-ci ne serait pas assez puissant pour permettre aux médecins de diagnostiquer la maladie sans test. C’est l’une des forces de cette contagion. Il manque de signes particuliers qui permettraient aux médecins et aux patients de diagnostiquer la maladie sans test PCR. Ce qui est pire, c’est que les symptômes peuvent prendre jusqu’à deux semaines à se développer et que certaines personnes ne présentent aucun symptôme.

Parmi tous les signes COVID-19 signalés jusqu’à présent, il y en a un qui est assez révélateur, et c’est la perte soudaine d’odeur suivie de la perte de goût. Cependant, toutes les personnes infectées ne les subissent pas. Le nouveau symptôme découvert par les scientifiques concerne un sens différent, car il semble que le virus puisse également avoir un impact sur l’audition. Mais contrairement à la perte de goût et d’odeur, des troubles auditifs apparaissent après la récupération du COVID-19.

Des chercheurs britanniques ont publié une étude dans l’International Journal of Audiology le mois dernier, expliquant que certains patients pourraient risquer de rencontrer deux problèmes auditifs différents après le COVID-19. Certaines personnes ont signalé une perte auditive, tandis que d’autres souffraient d’acouphènes, qui bourdonnaient dans les oreilles.

Les scientifiques ont observé 121 adultes qui présentaient des symptômes sévères de coronavirus, 13% d’entre eux signalant des troubles auditifs huit semaines après leur sortie.

Les recherches ne peuvent cependant pas dire avec certitude que le virus a infecté les oreilles de ces patients. La perte auditive et les acouphènes peuvent résulter d’autres activités, y compris les thérapies utilisées pour COVID-19.

«Nous savons déjà que des virus tels que la rougeole, les oreillons et la méningite peuvent entraîner une perte auditive et que les coronavirus peuvent endommager les nerfs qui transportent les informations vers et depuis le cerveau», a déclaré Kevin Munro, professeur d’audiologie à l’Université de Manchester, à Best Life à propos de l’étude. «Il est possible, en théorie, que le COVID-19 puisse causer des problèmes avec certaines parties du système auditif, y compris l’oreille moyenne ou la cochlée.»

Le rapport mentionne une étude différente de JAMA Otolaryngology le mois dernier selon laquelle le virus a été détecté dans l’oreille interne. Mais cela ne suffit pas pour prouver la perte auditive ou les acouphènes induits par le SRAS-CoV-2.

D’autres facteurs «pourraient inclure le stress et l’anxiété, y compris l’utilisation de masques faciaux qui rendent la communication plus difficile, les médicaments utilisés pour traiter le COVID-19 qui pourraient endommager l’oreille, ou d’autres facteurs liés au fait d’être gravement malade», selon Munro.

Certains médicaments entraînent des complications auditives et la thérapie la plus controversée du COVID-19 serait éligible. L’hydroxychloroquine et la chloroquine ont des effets secondaires qui incluent une perte auditive et des acouphènes, explique Best Life, détaillant un cas documenté de 2018, où une femme a manifesté ces symptômes trois ans après une utilisation régulière d’hydroxychloroquine. Ce n’est qu’un exemple de médicament qui peut avoir un impact sur l’audition. L’utilisation d’hydroxychloroquine n’a pas été mentionnée dans l’étude britannique.

Les chercheurs disent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier les effets directs du COVID-19 sur l’oreille.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.