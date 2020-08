Un nouveau type de médicament contre le coronavirus est en cours d’essais cliniques, les chercheurs étudient son efficacité à empêcher le virus d’infecter les cellules.

Des inhibiteurs de PIKfyve kinase tels que la vacuoline-1 et l’apilimod ont été trouvés dans des tests de laboratoire pour empêcher le virus SARS-CoV-2 d’infecter les cellules humaines.

Les scientifiques cherchent maintenant à reproduire les mêmes résultats dans des essais humains.

Des scientifiques du monde entier ont mis au point toutes sortes de moyens pour lutter contre le nouveau coronavirus, en ciblant l’agent pathogène avec divers médicaments existants et de nouveaux composés afin de l’empêcher d’infecter les cellules. Certains de ces médicaments ont échoué dans les tests clés, l’hydroxychloroquine étant l’échec le plus important à ce jour. D’autres ont montré une certaine efficacité, comme le remdesivir, la dexaméthasone et les anticoagulants. Plusieurs nouveaux traitements sont encore en test et pourraient donner des résultats dans les mois à venir. Le monde n’a pas seulement besoin de vaccins pour mettre fin à la pandémie. Des thérapies efficaces contre le COVID-19 qui peuvent réduire considérablement les complications et les décès sont également nécessaires pour aider les personnes qui continueront d’être infectées.

Les chercheurs étudient actuellement la vacuoline-1 et l’apilimod, deux médicaments similaires qui pourraient empêcher le nouveau coronavirus d’infecter les cellules.

Les médicaments ne sont pas neufs, explique la Harvard Medical School. Mais ils ont été réutilisés pour traiter le COVID-19.

Vacuolin-1 et apilimod ont été développés il y a des années et ils ciblent une enzyme appelée PIKfyve kinase. Cette enzyme a un rôle dans l’infection COVID-19, c’est pourquoi les médicaments pourraient fonctionner. Tomas Kirchhaused, professeur de biologie cellulaire au Blavatnik Institute du HMS et professeur de pédiatrie à Boston Children, a découvert la vacuoline-1 il y a 16 ans. Apilimod a été développé par LAM Therapeutics. Les deux médicaments sont similaires et peuvent tous deux bloquer le virus Ebola, ont découvert des chercheurs il y a quelques années. Ces études se sont poursuivies une fois le nouveau coronavirus arrivé, car Kirchhausen s’est rendu compte que la cinétique d’entrée des cellules dans Ebola et COVID-19 est similaire.

Publiée dans PNAS, une étude sur le sujet explique que les inhibiteurs de la PIKfyve kinase pourraient prévenir l’infection par le SRAS-CoV-2 ou le virus Ebola du Zaïre.

«Nos résultats montrent que le ciblage de cette kinase par un antiviral à petite molécule contre le SRAS-CoV-2 peut être une stratégie efficace pour réduire la progression ou la gravité du COVID-19», a déclaré Kirchhausen, co-auteur principal de l’étude. «En une semaine, nous savions que l’apilimod fonctionnait extrêmement bien dans la prévention de l’infection par le SRAS-CoV-2 dans les cellules humaines en laboratoire. Nous avons constaté que comme l’apilimod, la vacuoline-1 est un inhibiteur très puissant des infections virales en laboratoire. »

Par ailleurs, un article dans Nature a publié une liste de 12 000 petites molécules au stade clinique ou approuvées par la FDA qui pourraient inhiber la réplication du nouveau coronavirus. Apilimod était l’un des médicaments inclus sur cette liste.

AI Therapeutics a testé l’apilimod dans des essais de phase 1 et 2 pour le traitement des maladies auto-immunes, mais ce médicament n’a montré aucune efficacité. Cependant, les tests ont prouvé que le composé ne produisait pas d’effets secondaires significatifs même après plus d’un an de doses élevées.

La société a reçu l’approbation de la FDA ce printemps pour voir si l’apilimod peut réduire la gravité du COVID-19, en utilisant les données de la première étude de Kirchhausen qui a été initialement publiée sous forme pré-imprimée dans bioRxiv, ainsi que d’autres écrans de médicaments. AI Therapeutics a ensuite annoncé le début d’une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo avec l’apilimod à la fin de juillet – l’étude LAM-002.

Le médicament sera testé sur 140 patients COVID-19, la société cherchant à évaluer son innocuité, sa tolérabilité et son efficacité à réduire la charge virale chez les patients.

