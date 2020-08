Si vous pensez que vous n’avez pas besoin de l’une des meilleures options d’imprimante pour la maison sur le marché, détrompez-vous.

La plupart d’entre nous étant maintenant obligés de travailler à domicile à long terme en raison de la pandémie de coronavirus, le besoin de plus de technologie de bureau dans nos maisons est plus grand que jamais – et cela inclut la meilleure imprimante à domicile.

Tout comme au bureau, vous aurez besoin d’une imprimante à la maison capable de gérer l’impression sans accroc, d’autant plus que la situation actuelle a contraint nombre d’entre nous à travailler à distance.

La meilleure imprimante domestique doit être plus polyvalente qu’une imprimante ordinaire, car le ménage moderne doit imprimer une large gamme de documents. Vous constaterez souvent que vous devez imprimer des formulaires et des documents au quotidien.

De plus, une imprimante domestique capable de faire un excellent travail d’impression de vos clichés de vacances vous évitera de dépenser beaucoup d’argent. Et, contrairement aux imprimantes professionnelles grandes et volumineuses, ce sont des imprimantes tout-en-un qui prennent un peu d’espace et peuvent être à base d’encre ou laser.

Quelle que soit la taille de votre foyer et de votre famille, vous trouverez sur cette liste la meilleure imprimante domestique pour vos besoins. De plus, notre outil de comparaison de prix vous permet d’obtenir les meilleures offres sur celui que vous choisissez.

Meilleure imprimante domestique – en un coup d’œil

(Crédit d’image: Canon)

1. Canon Pixma TS9120

Catégorie: Imprimante jet d’encre tout-en-un | Vitesse d’impression: Noir: 15 ISO ppm, Couleur: 10 ISO ppm | Capacité papier: 100 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A4 | Poids: 6,6 kg

Système d’encre individuel à 6 couleurs

Impression cloud, Bluetooth et réseaux sociaux

Petites cartouches d’encre

Grâce à son système d’encre individuelle à 6 couleurs, la Canon Pixma TS9120 offre des résultats de qualité photo exceptionnelle, la plaçant fermement parmi les meilleures imprimantes domestiques du marché. Le Canon est également très flexible avec ses capacités de connexion, permettant à la fois Bluetooth et Wi-Fi d’imprimer. Et vous n’êtes limité à aucun appareil. Si vous souhaitez imprimer depuis une tablette ou un smartphone ou même depuis le cloud, le Canon peut le gérer. L’imprimante est également livrée avec des fonctionnalités spécifiques aux photos telles que l’encre Photo Blue dans le cadre du système 6 couleurs et des filtres créatifs intégrés pour ajouter quelque chose d’un peu plus à vos photos. Enfin, cette imprimante est proposée dans un choix de trois options de couleurs bicolores différentes, vous offrant des choix cosmétiques que vous ne voyez pas vraiment avec les imprimantes.

(Crédit d’image: Crédit d’image: TechRadar)

2. Imprimante HP LaserJet Pro M15w

La plus petite imprimante laser au monde est également l’une des moins chères

Catégorie: imprimante laser couleur | Vitesse d’impression: 19ppm | Capacité papier: 100 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A4 | Poids: 3,8 kg

Très petit!

Prix ​​alléchant

Pas d’impression recto verso

Pas d’affichage

Lorsque nous l’avons testée, c’était la plus petite imprimante laser du marché et le restera probablement. Étant aussi petite et peu coûteuse qu’un jet d’encre, mais avec toute la vitesse, l’économie et la cohérence d’un laser, la LaserJet Pro M15w est à bien des égards l’imprimante domestique idéale. Il parvient à contenir cent feuilles de papier et à imprimer dessus à un taux respectable de 19 ppm. Malheureusement, il n’y a pas de mode duplex et d’écran, mais à ce prix, il est difficile de discuter.

Lire la critique complète: HP LaserJet Pro M15w

(Crédit d’image: Crédit d’image: HP)

3. Imprimante HP Envy 5055

Impression photo à domicile à petit budget

Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 3 en 1 | Vitesse d’impression: 10ppm | Capacité papier: 100 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A4 | Poids: 5,4 kg

Bas prix

Facile à utiliser

Coût d’encre élevé

Mauvaise connectivité

Cet humble tout-en-un peut numériser et copier, mais sa vraie force réside dans l’impression de photos. Frustrant, il n’y a pas de port Ethernet, ni de port USB pour imprimer à partir d’un lecteur flash et cela tourne très lentement, mais les résultats sont étonnamment bons pour un jet d’encre aussi abordable. Les cartouches de démarrage fournies sont plutôt légères en encre, mais si vous les remplacez par des chariots de grande capacité, le coût de fonctionnement est également compétitif.

Notez que ce modèle est connu sous le nom de HP Envy 5010 au Royaume-Uni.

(Crédit d’image: Crédit d’image: Epson)

4. Imprimante Epson WorkForce WF-7210DTW

Une imprimante A3 performante et volumineuse

Catégorie: imprimante jet d’encre couleur | Vitesse d’impression: 18ppm | Capacité papier: 500 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A3 | Poids: 15,5 kg

Impression recto verso A3

Bacs à papier profond

Encre chère

Pas de port USB avant

Les imprimantes destinées au bureau à domicile qui peuvent gérer du papier A3 ne sont pas courantes, mais celles qui peuvent imprimer automatiquement des deux côtés d’une page A3 sont carrément rares. Le WorkForce WF-7210DTW est l’une de ces bêtes et il le fait avec succès. La qualité d’impression est impressionnante, qu’il s’agisse d’un texte monochrome ou d’une photo brillante. La longue liste de fonctionnalités comprend à la fois la connectivité Wi-Fi et NFC et les deux bacs à papier peuvent contenir 500 feuilles combinées.

Lire la critique complète: Epson WorkForce WF-7210DTW

(Crédit d’image: Crédit d’image; Kyocera)

5. Imprimante Kyocera Ecosys P5026cdw

Impression laser rapide pour le bureau à domicile occupé

Catégorie: imprimante laser couleur | Vitesse d’impression: 26ppm | Capacité papier: 250 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A4 | Poids: 21 kg

Impression recto verso rapide

Imprime tranquillement

Coûteux

Interface primitive

Cette imprimante laser robuste prend relativement peu de place, compte tenu de sa grande capacité en papier et en toner. Cela signifie que vous pouvez continuer à imprimer rapidement et efficacement et avec des coûts d’exploitation inférieurs à ceux d’un jet d’encre équivalent. L’affichage est assez compliqué, mais à tous les autres égards, cette imprimante couleur est facile à utiliser et peut être utilisée pour des documents monochromes et couleur immaculés à maintes reprises.

Lire la critique complète: Kyocera Ecosys P5026cdw

(Crédit d’image: Crédit d’image: TechRadar)

6. Imprimante Brother MFC-J5945DW

Le jet d’encre anti-laser bourre dans les fonctionnalités

Catégorie: MFD laser couleur 4 en 1 | Vitesse d’impression: 22ppm | Capacité papier: 500 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A3 | Poids: 21 kg

Capacité A3

Capacité papier élevée

Impressions incohérentes

Moins économique que le laser

Ce grand Brother brouille la frontière entre l’imprimante domestique et l’imprimante de bureau en combinant la vitesse d’impression rapide et la capacité élevée d’une machine laser avec la finition photo supérieure d’un jet d’encre. Nous le recommandons pour les deux applications car bien qu’il soit plus petit que l’équivalent laser MFC-L8690CDW, le jet d’encre MFC-J5945DW peut gérer du papier A3. Il n’y a vraiment rien que ce 4-en-1 complet ne puisse faire et il exécute toutes les tâches de manière satisfaisante.

Lire la critique complète: Brother MFC-J5945DW

(Crédit d’image: Crédit d’image: Samsung)

7. Imprimante Samsung Xpress C1810W

Conception simple, impression à domicile intelligente

Catégorie: imprimante laser couleur | Vitesse d’impression: 18ppm | Capacité papier: 250 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A4 | Poids: 16,6 kg

Wi-Fi et NFC

Vitesse d’impression rapide

Pas de duplex automatique

Pas le laser le plus rapide

L’imprimante laser intelligente de Samsung est équipée à la fois du Wi-Fi et du NFC pour une impression mobile facile et est prise en charge par une application mobile sophistiquée. Il s’agit d’un format facile à installer à la maison, mais vous pouvez y insérer une quantité utile de papier et de toner, ce qui le rend idéal pour un cycle mensuel de 40 000 pages. Il n’imprime pas automatiquement les deux côtés de la page, mais il dispose d’un mode recto verso manuel.

(Crédit d’image: Brother)

8. Imprimante laser monochrome compacte Brother HLL2395DW

Pour des travaux d’impression rapides sans tracas

Catégorie: Imprimante laser tout-en-un | Vitesse d’impression: Noir: 36 ISO ppm | Capacité papier: 250 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A4 | Poids: 10,3 kg

super rapide

Affichage intuitif

Monochrome uniquement

La Brother HLL2395DW est une imprimante idéale pour toute petite entreprise qui a besoin de faire beaucoup d’impressions et de le faire rapidement – mais c’est aussi l’une des meilleures imprimantes domestiques du marché. Bien que vous puissiez être limité au noir et blanc avec cette imprimante, vous pourrez imprimer jusqu’à 36 pages en une minute et pourriez probablement cracher un livre entier avant d’avoir à recharger l’imprimante, grâce à une capacité de 250 pages. Comme les autres imprimantes Brother récentes, elle dispose d’un écran intuitif qui vous permet d’imprimer et de numériser vers des services cloud tels que Dropbox et Google Drive, ainsi que son impression NFC «touch to connect» qui vous permet d’y accéder à partir d’un appareil mobile sans même ayant besoin d’une connexion réseau. Dans l’ensemble, c’est une imprimante assez astucieuse.

(Crédit d’image: Brother)

9. Brother INKvestment MFC-J995DW

Catégorie: Imprimante jet d’encre tout-en-un | Vitesse d’impression: Noir: 12 ISO ppm, Couleur: 10 ISO ppm | Capacité papier: 150 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A4 | Poids: 8,7 kg

Compact

Suffisamment fiable pour les petites entreprises

Fort et lent

Malgré sa taille compacte, la Brother INKvestment MFC-J995DW est une imprimante monstre. Il est incroyablement efficace, car il peut imprimer jusqu’à un an sans avoir à changer sa cartouche d’encre. De plus, il s’agit d’une machine intuitive et riche en fonctionnalités, idéale pour tout bureau à domicile ou dans une petite entreprise. Vous pouvez y imprimer à partir de n’importe quel appareil sans fil et, pour les appareils mobiles, vous n’avez même pas besoin d’un réseau pour le faire, grâce à sa technologie NFC (communication en champ proche) qui se connecte directement à l’imprimante. Tout en vous connectant à son écran couleur de 2,7 pouces, vous pouvez même imprimer et numériser vers le cloud.

(Crédit d’image: Epson)

10. Epson EcoTank ET-3760

Pour les familles soucieuses de l’environnement

Catégorie: Imprimante tout-en-un sans cartouche | Vitesse d’impression: Noir: 15 ISO ppm, Couleur: 8 ISO ppm | Capacité papier: 150 feuilles | Taille de papier: Jusqu’à A6 | Poids: 7,3 kg

Impression sans cartouche

Le remplacement de l’encre dure jusqu’à 2 ans

Pas cher

Que vous essayiez de gérer une maison plus écologique ou que vous en ayez simplement marre de devoir manquer d’encre, allez chercher de l’encre aux moments les plus gênants – au milieu de l’impression de vos documents importants, par exemple – vous pourriez aimer Epson EcoTank ET-3760. Cette imprimante tout-en-un est sans cartouche et est livrée avec des bouteilles rechargeables contenant jusqu’à deux ans d’encre à la place. Il n’a pas une grande capacité de papier, seulement 150 feuilles à la fois, ce n’est guère un facteur décisif, surtout si vous l’utilisez principalement pour vos affaires personnelles. C’est un peu cher, mais pensez à tout l’argent que vous économiserez en n’ayant pas à vous rendre au magasin et à obtenir des cartouches de remplacement tout le temps.

Comme beaucoup d’entre nous travaillent maintenant à domicile, les meilleures imprimantes sont devenues des appareils essentiels dans nos maisons et nos bureaux. Cependant, le marché des imprimantes regorge de marques et de modèles différents. Vous pouvez choisir des imprimantes par fabricant, comme Epson ou HP. Non seulement cela, mais il y a aussi des considérations pour les imprimantes à jet d’encre, laser ou noir et blanc.

Il existe également des situations dans lesquelles vous pouvez avoir besoin d’un autre type d’imprimante, telle que sans fil ou même portable, ou même spécifiquement pour un Mac.

Cette abondance de choix est bonne à certains égards – cela signifie que quel que soit le type d’imprimante dont vous avez besoin, vous serez en mesure de trouver celle qui vous convient. Cependant, comme il y a tellement de choix, cela signifie que trouver l’imprimante parfaite peut être beaucoup plus difficile. Cependant, c’est là qu’intervient notre guide des meilleures imprimantes.

Qu’il s’agisse d’une imprimante domestique ou professionnelle pour votre bureau, les meilleures imprimantes de cette page peuvent vous aider à imprimer rapidement et facilement des documents avec une qualité parfaite, tout en réduisant les coûts de fonctionnement.

Pour votre bien et votre santé mentale, nous avons dressé une liste des meilleures imprimantes. Nous avons des imprimantes tout-en-un capables d’effectuer des numérisations et des photocopies, des imprimantes photo capables de produire des impressions de qualité laboratoire de vos images, et même des imprimantes laser noir et blanc solides pour des impressions rapides et bon marché pour le bureau,

