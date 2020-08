Si vous cherchez le meilleur Maintenant TV offres alors vous avez de la chance car cela se trouve être notre spécialité ici chez TechRadar. Nous analysons et recherchons constamment toutes les offres pour trouver les offres Now TV les moins chères et les meilleures.

Et vous pouvez être assuré que nous aurons toujours les meilleures et les dernières offres pour vous, d’autant plus que nous comparons les offres en cours directement sur le site Web et les détaillants du Royaume-Uni, pour vous obtenir les meilleurs prix et offres Now TV.

Le meilleur? Nous avons les meilleures offres Now TV sur tout – y compris les pass, les offres de bons pour les clients nouveaux et existants, les box, la Now TV Smart Box 4K et la Now TV Stick (qui sont tous deux livrés avec une télécommande vocale).

Mais ne vous inquiétez pas si vous ne voulez pas de ces gadgets, vous n’avez pas besoin d’un Now TV Smart Stick ou d’une boîte car vous pouvez obtenir l’application Now TV sur de nombreux appareils, y compris les téléviseurs intelligents, les tablettes ou même sur votre PS4 / Xbox One.

Et bien sûr, si vous recherchez également le haut débit avec votre téléviseur, le service de streaming propose également des offres alléchantes sur le haut débit et la télévision.

Prêt à trouver la meilleure offre Now TV pour vous? Continuez simplement à faire défiler.

Les dernières offres de pass Now TV

Vous pouvez vous rendre directement sur Now TV pour consulter les dernières offres de pass … ou nous pouvons vous parler des meilleures ici! D’autant plus qu’ils ne sont pas toujours sur le site Now lui-même.

Vous avez probablement déjà un appareil très capable d’exécuter l’application Now TV (tablettes, consoles de jeu, Smart TV, etc.), donc une fois que vous avez sélectionné votre offre Now TV pass, vous êtes prêt à partir!

Maintenant, ne soyez pas découragé si vous n’avez pas d’appareil, car nous avons également répertorié pour vous plus bas sur cette page comment vous pouvez obtenir une Now TV Smart Box ou Now TV Stick bon marché et quelles sont les meilleures offres actuelles. sur les deux appareils.

La seule mauvaise nouvelle que nous devons offrir est que ces offres sont généralement réservées aux nouveaux membres, mais vous pouvez souvent trouver d’autres réductions en achetant des pass Now TV auprès d’autres détaillants.

Now TV Sky Sports Pass | £ 33.99 25 £ par mois pendant 2 mois

Si vous salivez à propos de tout le grand sport aligné sur Sky au cours des deux prochains mois, cette réduction est arrivée au bon moment et vous fera économiser près de 20 £. Pour 25 £ par mois, vous pourrez regarder des joueurs comme la F1, les majors du golf, le test de cricket, la NFL, la NBA et bien plus encore. Donc, s’il y a un gros match ou un match à venir et que vous voulez l’attraper, alors c’est l’affaire pour vous.

Voir l’offre

Prix ​​Now TV Smart Box 4K

La Now TV Smart Box 4K est idéale pour tous ceux qui souhaitent accéder à un large éventail d’applications, notamment Netflix, YouTube et tous les services de rattrapage de la télévision britannique. Sa configuration facile et son prix raisonnable qui incluent la télécommande vocale en font un choix facile.

Cependant, il est important de noter que vous ne pourrez diffuser Netflix qu’avec les chaînes Sky Sports Pass et sélectionner les chaînes Pass Entertainment et Cinema en 4K, car le reste des services tels que BBC iPlayer est limité à la HD.

Et actuellement, Now TV ne vend que la clé intelligente, il semble qu’ils se concentrent davantage sur la promotion de l’appareil car il est beaucoup plus petit et plus facile à transporter tout en conservant les mêmes fonctions que la boîte intelligente Now TV.

Donc, en gros, vous ne pourrez pas acheter la smart box Now TV sur le site Web – mais vous pourrez l’obtenir auprès d’autres détaillants, vous avez quelques options ci-dessous.

Si vous ne voulez pas de la smart box Now TV, la bonne nouvelle est que vous avez probablement déjà un appareil très capable d’exécuter l’application Now TV (tablettes, consoles de jeu, Smart TV, etc.), donc une fois que vous avez sélectionné votre Now TV offre de pass, vous êtes prêt à partir. Et si vous n’avez pas d’appareil, pourquoi ne pas acheter une clé intelligente Now TV à la place?

Les meilleures offres Now TV Smart Box 4K du jour

Maintenant TV Boost

Qu’est-ce que Now TV Boost et puis-je l’obtenir?

Enfin, après deux ans d’attente, vous pouvez désormais regarder le contenu Now TV en HD (à un coût supplémentaire). Si vous payez 3 £ de plus par mois, vous avez accès au Bolt-on Now TV Boost de la plateforme de streaming, que vous pouvez ajouter à votre Sky Entertainment, Sky Sports ou Kids Pass.

Cependant, cela n’est disponible que sur les chaînes Sky Sports, Entertainment sauf Fox et Gold, toutes les chaînes Sky Cinema et toutes les chaînes pour enfants à l’exception de Cartoonito et Nickelodeon. Donc Hayu n’est pas inclus là-dedans.

Sans oublier que l’application mobile de Now TV n’est pas incluse dans la liste des appareils pris en charge. Vous serez donc coincé avec l’ancien 720p – ce n’est donc pas un excellent rapport qualité-prix.

Offres Now TV Smart Stick

Les meilleures offres Now TV Smart Stick

C’est de loin l’option matérielle la moins chère pour la famille Now TV, non seulement elle est assez abordable, mais elle offre un excellent rapport qualité-prix. La plupart des options d’achat de notre tableau de comparaison de prix incluent désormais un pass Now TV Entertainment ou Cinema pour vous permettre de démarrer.

Il est extrêmement similaire à l’Amazon Fire TV Stick, mais un peu moins cher – branchez-le simplement dans un emplacement HDMI de votre téléviseur et obtenez le streaming. Le bonus supplémentaire est qu’il est livré avec une télécommande qui prend en charge les commandes vocales et la recherche aussi!

Les meilleures offres Now TV Stick du jour

Les meilleures offres de pass Now TV

Si vous avez déjà un boîtier Now TV, une console de jeu ou un autre appareil capable de diffuser le service (tel qu’un lecteur Roku ou un Chromecast), il vous suffit d’un pass Now TV pour vous abonner aux différents forfaits de streaming proposés sur le service.

Il existe actuellement quatre passes disponibles pour Now TV; Divertissement, Sky Cinema, Kids et Sky Sports. Ceux-ci sont disponibles pour des périodes d’abonnement aussi courtes qu’un jour (pour Sky Sports) ou aussi longues qu’un mois.

Ironiquement, le moyen le moins cher de mettre la main sur des laissez-passer bon marché est souvent de les combiner avec un boîtier Now TV, mais vous pouvez également trouver des laissez-passer Now TV bon marché. Ci-dessous, nous avons compilé une sélection des meilleures offres pour chaque pass ci-dessous.

Now TV Entertainment Pass offre

Le pass Now TV Entertainment vous donne accès à des émissions de Sky Atlantic telles que Tchernobyl, Tin Star, Catherine the Great, Watchmen et plus encore. Avec ce pass, vous avez également accès à Sky Living, Sky 1, FOX, Comedy Central, MTV et bien d’autres – afin que vous puissiez regarder tous les films et émissions disponibles sur ces chaînes.

Il coûte 8,99 £ par mois (jusqu’au 1er septembre, date à laquelle il monte à 9,99 £), mais ce pass vous permet de regarder du contenu frais à regarder régulièrement dans plusieurs genres et vous ne trouverez pas les mêmes programmes sur les goûts de Netflix ou Amazon Prime Video.

Ci-dessous, vous pouvez voir nos offres de pass Now TV Entertainment préférées de quelques détaillants.

Les meilleures offres de pass de divertissement Now TV du jour

Now TV Sky Cinema Pass (aka Sky Movies Pass) offre

Si vous êtes plus intéressé par le cinéma que par la télévision, le pass Now TV Sky Cinema est l’abonnement qu’il vous faut. Avec cela, vous aurez accès à une immense quantité de films, ainsi qu’au bonus supplémentaire que Sky Cinema a une nouvelle première chaque jour! Assurez-vous de consulter le site Web Now TV pour les offres, notre choix numéro un actuel est ci-dessous – et n’oubliez pas que nous avons notre tableau de comparaison ci-dessous qui montre toujours les dernières et meilleures offres de pass Now TV Sky Cinema (alors assurez-vous de garder un œil sur cette page!)

Les meilleures offres du moment sur les pass Now TV Sky Cinema

Offres de pass Now TV Sky Sports

Les sélections sportives de Sky sont toutes représentées et disponibles via un Maintenant TV Sky Sports pass, qui présente également l’avantage de ne pas nécessiter un engagement contractuel long et coûteux.

Avec le Sky’s Sports Pass, vous avez accès aux 11 chaînes Sky Sports, notamment: Sky Sports News, Sky Sports Main Event, Sky Sports Cricket, Sky Sports Action, Sky Sports Arena, Sky Sports Golf, Sky Sports F1, Sky Sports Premier League, Sky Sports Football (pour Football League, La Liga et plus), Sky Sports Mix et Sky Sports Racing.

Le pass mensuel est généralement de 33,99 £ par mois. Ou si vous cherchez simplement à regarder un événement ou si vous voulez simplement l’essayer, le pass d’une journée à 9,99 £ à la place.

Les meilleures offres du moment sur les pass Now TV Sky Sports

Now TV kids pass

À seulement 3,99 £ par mois, le pass Kids est l’un des abonnements les moins chers de Now TV et, en tant que tel, il faut le battre. Il propose une gamme de spectacles tels que Peppa Pig, Paw Patrol, SpongeBob SquarePants et bien d’autres, ce qui le rend idéal pour les plus petits. La meilleure nouvelle? Si vous n’êtes pas sûr de vouloir l’obtenir ou non, il propose un essai gratuit de sept jours, il n’a pas de contrat, mais il a un abonnement mensuel continu. Dans l’état actuel des choses, le moyen le moins cher d’obtenir l’abonnement est de l’acheter directement sur Now TV via le lien ci-dessous.

Inscrivez-vous: pour seulement 3,99 £ par mois

Maintenant TV Hayu pass

(Crédit d’image: Now TV)

Si la télé-réalité est votre truc, alors un pass Hayu à seulement 3,99 £ par mois (4,99 £ à partir du 1er septembre) est une valeur ridiculement chaude pour tous les fans de télé-réalité. Nous parlons de Project Runway, Keeping Up with the Kardashians, toute la saga Real Housewives, The Simple Life et bien plus encore! Donc, si vous recherchez votre solution de télé-réalité, ce pass est la voie à suivre.

Inscrivez-vous: pour seulement 3,99 £ par mois

