Les ordinateurs portables bon marché font fureur en ce moment, les achats de retour à l’école semblant vraiment différents en 2020. Si vous vous préparez pour un nouveau terme d’apprentissage en ligne, ou si vous recherchez une nouvelle machine pour vous aider à travailler à domicile ou navigation quotidienne, vous êtes au bon endroit pour économiser de l’argent. Nous avons rassemblé toutes les meilleures offres d’ordinateurs portables disponibles en ligne à l’heure actuelle, avec de grosses économies auprès de détaillants comme Best Buy, B&H Photo, Amazon et Dell.

Nous savons comment repérer les meilleures offres d’ordinateurs portables, nous avons donc supprimé toutes les offres de qualité inférieure qui ne valent pas votre temps et ne vous ont apporté que les meilleures ventes disponibles actuellement. De plus, nous abandonnons les spécifications et caractéristiques clés de chaque modèle avec chaque offre pour nous assurer que vous choisissez la machine la mieux adaptée à vos besoins.

Il existe un large éventail d’offres d’ordinateurs portables bon marché ici, des ordinateurs portables traditionnels de moins de 500 $ aux humbles Chromebooks conçus pour la navigation, en passant par le travail puissant à partir de machines à domicile. Ainsi, que vous souhaitiez simplement surfer sur le Web ou une plate-forme plus performante avec les derniers processeurs et les SSD rapides, vous êtes sûr de trouver le modèle qui vous convient dans les offres pour ordinateurs portables ci-dessous.

Les ordinateurs portables bon marché sont également en plein essor en ce moment, grâce aux dernières ventes de la rentrée scolaire qui réduisent les prix d’une gamme d’ordinateurs. Cela signifie que vous serez en mesure de vous procurer le meilleur ordinateur portable pour l’école à un prix avantageux dès maintenant.

Si vous êtes un joueur, vous serez mieux placé pour consulter notre sélection d’offres d’ordinateurs portables de jeu, car les modèles de cette page ne sont généralement pas conçus pour le jeu. Nous avons également rassemblé une belle collection d’ordinateurs portables bon marché en vente au Royaume-Uni. Si vous recherchez une machine Web moins chère, consultez les derniers prix et offres Chromebook.

Les meilleures offres d’ordinateurs portables bon marché de cette semaine

Offre d’ordinateur portable bon marché de la semaine

Ordinateur portable à écran tactile HP de 15,6 pouces | 619,99 $ 499,99 $ chez Best Buy

Cette offre d’ordinateur portable HP offre des spécifications sérieuses pour son prix – 12 Go de RAM vous permettront d’effectuer plusieurs tâches à travers plusieurs programmes plus lourds, et un SSD de 256 Go offre également beaucoup de stockage. Avec un processeur i5 de 10e génération pour le peaufiner, cette économie de 119 $ semble excellente cette semaine.

Plus d’offres d’ordinateurs portables bon marché

Offres portables bon marché à moins de 200 $

Chromebook HP 11,6 pouces | 219 $ 169 $ chez Best Buy

Si vous recherchez simplement un ordinateur portable bon marché pour surfer sur le Web sans avoir à vous soucier des mises à jour et de payer pour l’énergie que vous n’utiliserez pas, ce Chromebook HP 11,6 pouces vous conviendra parfaitement. Il y a 4 Go de RAM et un processeur Intel Celeron pour garder les choses rapides et 32 ​​Go de stockage intégré.

Offres portables bon marché à moins de 400 $

Chromebook HP 14 pouces | 269,99 $ 219,99 $ chez Amazon

Si vous recherchez une machine bon marché pour exécuter des tâches plus légères telles que surfer sur le Web ou diffuser du contenu en continu, ce Chromebook HP représente une excellente offre pour ordinateur portable cette semaine. Vous économisez 50 $ ici et récupérez 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage pendant que vous y êtes.

Ordinateur portable HP 14 pouces | 329,99 $ 249,99 $ chez Best Buy

Cet ordinateur portable HP de 14 pouces coûte un peu moins de 250 $ cette semaine chez Best Buy, et vous n’obtenez pas non plus d’accord brut dans le département des spécifications. Un processeur AMD Athlon Silver vous conviendra parfaitement pour la navigation quotidienne et les travaux légers et 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go sont également d’excellentes spécifications à ce prix.

Ordinateur portable 14 pouces + sac à dos Acer Aspire 3 2020 | 499,99 $ 399,99 $ chez Amazon

Ce modèle 2020 Acer Aspire 3 augmente votre RAM jusqu’à un fantastique 12 Go. Vous disposez également de 128 Go de stockage SSD ici, ainsi que d’un processeur A9, il y a donc beaucoup de place si vous recherchez un ordinateur portable bon marché pour un travail ou une navigation plus légers. Cette offre comprend également un sac à dos et un tapis de souris pratiques.

Offres d’ordinateurs portables bon marché à moins de 600 $

Ordinateur portable Lenovo Flex 15,6 pouces 2 en 1 | 619 $ 489 $ chez B&H Photo

Vous économisez 130 $ sur cet ordinateur portable bon marché de B&H Photo. Le Lenovo Flex offre un facteur de forme multi-touch 2-en-1 qui peut facilement basculer entre les fonctionnalités d’un ordinateur portable et d’une tablette, sans parler de la RAM de 8 Go à l’intérieur. Il y a aussi 128 Go de stockage SSD ainsi qu’un processeur i3 de 8e génération. Si vous êtes prêt à sacrifier l’aspect 2-en-1 de cette offre pour ordinateur portable, il existe une bien meilleure offre de Best Buy ci-dessous.

Ordinateur portable à écran tactile HP de 15,6 pouces | 619,99 $ 499,99 $ chez Best Buy

Ou, pour seulement 10 $ de plus que l’offre ci-dessus, vous pouvez acheter 12 Go de RAM et un SSD de 256 Go dans cet ordinateur portable HP à écran tactile de 15,6 pouces. Vous améliorez même votre processeur avec cette offre, en optant pour un i5 de 10e génération, parfait pour un travail rapide.

Ordinateur portable Asus Zenbook 14 pouces | 699,99 $ 549,99 $ chez Best Buy

Économisez 150 $ sur cette offre d’ordinateur portable Asus Zenbook chez Best Buy et vous ne choisissez pas seulement une excellente machine avec des spécifications solides, mais il y a aussi une prise intelligente Amazon gratuite d’une valeur de 24,99 $ et un abonnement de six mois à Trend Micro Internet Security inclus ici. À l’intérieur, vous trouverez un processeur Ryzen 5, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et des graphiques Nvidia GeForce MX350.

Ordinateur portable Lenovo V14 14 pouces | 699,99 $ 559,99 $ chez Newegg

Les offres d’ordinateurs portables de Newegg offrent généralement d’excellents prix sur les modèles qui ne sont pas également stockés par d’autres détaillants. Cela signifie que vous trouverez ici de bonnes configurations pour un peu moins cher, comme dans le cas de ce Lenovo V14. Il y a un processeur Ryzen 5 ici, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD avec des graphiques Radeon pour 559 $.

Les meilleures offres d’ordinateurs portables de plus de 600 $

Ordinateur portable HP 17t tactile 17,3 pouces | 829,99 $ 679,99 $ chez HP

Les offres d’ordinateurs portables HP proposent des machines de toutes formes et tailles, comme cet énorme ordinateur à écran tactile de 17,3 pouces pour seulement 650 $. Il y a un processeur i7 de 10e génération emballé dans cette étiquette de prix, ce qui est rare, ainsi que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD.

Nouvel ordinateur portable Inspiron 5000 2-en-1 de 14 pouces | 828,99 $ 699,99 $ chez Dell

Dell a réduit de 129 $ le prix de son nouvel ordinateur portable Inspiron 5000 2-en-1. Il y a un processeur i5 de 10e génération à 3,6 GHz rapide avec 512 Go de stockage SSD et 8 Go de RAM pour le sauvegarder également.

Ordinateur portable Lenovo IdeaPad 5 15,6 pouces | 899 $ 699 $ chez B&H Photo

Non seulement vous achetez 16 Go de RAM, un processeur i5 quadricœur de 10e génération et un SSD de 512 Go pour 200 $ de réduction en ce moment, mais cette offre d’ordinateur portable de B&H Photo comprend également le kit Microsoft Office Home & Student 2019.

Où trouver les meilleures offres d’ordinateurs portables aux États-Unis:

Quels magasins proposent des ordinateurs portables bon marché?

Nous avons comparé les prix de certains de nos ordinateurs portables bon marché préférés et expliqué les raisons pour lesquelles nous les recommandons plus bas sur cette page. Mais si vous souhaitez parcourir les dernières offres d’ordinateurs portables directement auprès de vos détaillants préférés, nous avons inclus une liste des magasins les plus recommandés directement ci-dessous.

Ordinateurs portables bon marché: repérer les meilleures offres d’ordinateurs portables à moins de 200 $

L’une des premières choses que nous vérifions souvent lorsque nous achetons des ordinateurs portables bon marché est la quantité de stockage offerte. En tant qu’acheteurs, nous nous sommes habitués à comparer les prix et les modèles en fonction du nombre de gigaoctets à côté du nom du modèle. Cependant, il peut y avoir plus que cela, surtout lorsque vous parcourez les étagères moins chères. Vous devrez peut-être également faire attention à votre système d’exploitation lors de l’achat d’un ordinateur portable de moins de 200 $.

Certains ordinateurs portables bon marché sont plus dignes de votre argent que d’autres, et beaucoup doivent simplement être évités. Par exemple, vous trouverez facilement une machine Windows qui n’offre que 16 ou 32 Go de stockage, mais avec l’augmentation de la taille des fichiers de mise à jour et des logiciels, vous pouvez rapidement trouver cela insuffisant. Cependant, trouver un Chromebook avec 16 ou 32 Go de stockage pour moins de 200 $ constitue une excellente affaire d’ordinateur portable bon marché. En effet, ces machines fonctionnent sur Chrome OS qui ne nécessite pas de mises à jour et fonctionne en grande partie via votre navigateur.

De même, de nombreux ordinateurs portables ont des prix incroyablement bas car ils sont étiquetés comme «FreeDOS». Cela signifie qu’ils ne disposent pas déjà d’un système d’exploitation, vous devrez donc acheter Windows 10 pour les configurer.

Les meilleurs ordinateurs portables bon marché de 2020

Acer Swift 3

La meilleure proposition de valeur

CPU: Intel Core i3 – i7 | Graphique: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 Go à 8 Go | Écran: FHD 14 pouces (1 920 x 1 080) ComfyView IPS | Espace de rangement: SSD de 128 Go à 256 Go

Puissant pour le prix

Durée de vie de la batterie stellaire

Des regards ennuyeux

Haut-parleurs vers le bas

Nous avons ici l’un des rares ordinateurs portables à petit budget avec un processeur presque équivalent à un MacBook Pro d’il y a quelques années, c’est-à-dire si vous optez pour la configuration Intel Core i5. La meilleure partie? Parmi les meilleurs ordinateurs portables Acer actuellement, il coûte environ la moitié du coût de son rival de marque Apple. Maintenant qu’il se vend à une gamme de prix différents, l’Acer Swift 3 peut être un achat obtus, mais heureusement pour vous, le modèle de milieu de gamme vous fera très bien. Il existe souvent de nombreuses offres d’ordinateurs portables bon marché sur les produits Acer, vous serez donc toujours bien placé pour profiter d’une réduction.

Lire la critique complète: Acer Swift 3

Asus Transformer Mini T102HA

Petit, portable et flexible

CPU: Intel Atom x5-Z8350 | Graphique: Graphiques Intel HD intégrés | RAM: 4 Go | Écran: Écran tactile LED HD (1 280 x 800) de 10,1 pouces | Espace de rangement: 64 Go

Tablette et ordinateur portable en un

Disque dur de grande taille

La petite taille pourrait être difficile

Cet ordinateur portable convertible a toujours été axé sur la fonction plutôt que sur la forme. Pour une transaction minuscule, vous obtenez une tablette équipée d’un clavier inclus et même d’un lecteur d’empreintes digitales pour des connexions plus sécurisées. Avec des performances fiables et un châssis en alliage de magnésium, il est conçu pour durer – sans parler de l’un des meilleurs ordinateurs portables Asus que vous puissiez acheter lorsque vous êtes sur le budget. En tant que portables bon marché, Asus est l’une des marques les plus fiables, donc tant que vous obtenez les spécifications dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas vous tromper.

Lire la critique complète: Asus Transformer Mini T102HA

Chromebook Acer 15

Autonomie de la batterie pas comme les autres

CPU: Intel Celeron 3205U à 1,5 GHz | Graphique: Intel HD Graphics | RAM: 4 Go | Écran: Écran tactile HD (1 920 x 1 080) de 15,59 pouces | Espace de rangement: SSD de 32 Go

Une autonomie exceptionnelle

Design attrayant et sans ventilateur

Le trackpad semble maladroit

Bien qu’il puisse être surclassé par le Pixelbook et le Chromebook de Samsung en termes de puissance pure, le Chromebook 15 d’Acer peut toujours offrir une autonomie de batterie qui est franchement hors de ce monde. Il est rare qu’un ordinateur portable bon marché puisse vraiment fournir une batterie d’une journée entière, mais lors de nos tests indépendants de batterie, le Chromebook d’Acer a duré 17 heures, en plus de fournir suffisamment d’énergie pour effectuer votre travail en ligne. Si vous recherchez un Chromebook 15 pouces qui vous en offrira le plus pour votre argent, ne cherchez pas plus loin.

Lire la critique complète: Chromebook Acer 15

Lenovo Yoga Book (Windows 10)

Le netbook du futur – l’ultra netbook?

CPU: Intel Atom x5-Z8550 à 1,44 GHz | Graphique: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4 Go | Écran: FHD 10,1 pouces (résolution 1 920 x 1 200), écran tactile IPS | Espace de rangement: Stockage flash de 64 Go (plus 128 Go avec microSD)

Incroyablement mince et léger

Clavier étonnamment précis

Lamentablement sous-alimenté

Port microUSB daté

Si vous recherchez un ordinateur portable Lenovo, le Lenovo Yoga Book, et la version Windows 10 en particulier, est le genre de fourrage futuriste que vous trouveriez dans un épisode de Black Mirror. Il possède un clavier qui fait également office d’écran tactile Wacom et, mieux encore, il est bon marché. Maintenant, bien sûr, cela vient avec la mise en garde d’un processeur Intel Atom faible, mais le reste du Lenovo Yoga Book devrait figurer dans les livres d’histoire. Les offres d’ordinateurs portables Lenovo valent souvent le coup d’œil, même si vous ne faites que naviguer, car elles offrent une gamme décente de prix et de spécifications.

Lire la critique complète: Lenovo Yoga Book

Chromebook Acer 14

Découvrez l’anti-MacBook Air

CPU: Intel Celeron N3160 | Graphique: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4 Go | Écran: Écran FHD de 14 pouces (1 920 x 1 080) | Espace de rangement: SSD de 32 Go

Qualité de fabrication de premier ordre

Clavier et pavé tactile solides

Affichage Full HD

Lecture vidéo HD floconneuse

Avec ses lignes épurées et sa silhouette élancée, le Chromebook 14 d’Acer est un ordinateur portable subtil et élégant. Bien que son écran ne soit pas le plus attrayant que nous ayons vu, il est toujours acceptable pour la Full HD. En plus de cela, le clavier et le trackpad adhèrent au principe de «ça marche juste». La durée de vie de la batterie est également satisfaisante malgré une baisse un peu au sud des 12 heures d’Acer en utilisation réelle.

Lire la critique complète: Chromebook Acer 14

Combien coûtent les meilleures offres d’ordinateurs portables?

Acheter des offres pour ordinateurs portables entre 50 $ et 200 $ vous amènera généralement à découvrir l’excellente gamme de Chromebooks en vente actuellement. Fonctionnant généralement sous Chrome OS, ces offres économiques pour ordinateurs portables vous permettront de naviguer sur le Web au quotidien, de recevoir des e-mails et de diffuser de la lumière à des prix extrêmement bas. Vous choisirez n’importe quoi, d’un SSD de 16 Go à un disque dur de 64 Go, mais vous chercherez également à utiliser le cloud pour plus de stockage.

Si vous puntez un peu plus de 200 $, vous vous ouvrirez à plus de RAM, passant de 4 Go à 8 Go dans la plupart des modèles, ce qui signifie que votre ordinateur portable bon marché pourra ouvrir des programmes plus rapidement, en récupérant généralement des informations et en effectuant plusieurs tâches. d’une manière plus simplifiée. Vous obtiendrez également beaucoup plus de stockage pour votre argent, avec des prix cette semaine comprenant un SSD de 128 Go ou 256 Go. Ce SSD rationalise davantage votre stockage, agissant comme un disque ultra-rapide pour que tout ce dont vous avez besoin soit instantanément accessible.

Une fois que vous recherchez des offres d’ordinateurs portables supérieures à 400 $, vous pouvez commencer à trouver 16 Go de RAM ainsi que quelques modèles avec un SSD de 512 Go. Avec des processeurs améliorés, cela signifie un potentiel de stockage extrêmement rapide, en gardant votre ordinateur portable bon marché sous tension quel que soit le nombre de programmes que vous avez ouverts. Les ordinateurs portables au-dessus de cette gamme de prix sont également mieux adaptés à l’édition multimédia que les modèles moins chers.

Pas tout à fait ce que vous cherchez? Peut-être que nos autres articles sur les ordinateurs portables auront ce dont vous avez besoin:

