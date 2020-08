Les offres iPhone 7 ont très rapidement pris du retard dans la collection d’appareils d’Apple. Oui, ils ne sont pas aussi puissants, gros ou fantaisistes que certains des autres iPhones, mais ils sont certainement l’un des moins chers.

Apple iPhone 7 (versements 128 Go)

Opérateur: Téléphone Verizon Wireless US128 Go Minutes illimitées Textes illimités 5 Go de données

La sortie de l’iPhone 11 d’Apple et de ses deux modèles plus puissants était un grand rappel de la nature coûteuse d’Apple et une autre raison pour laquelle l’iPhone 7 pourrait être le téléphone idéal pour vous.

Même maintenant que les offres iPhone SE sont facilement disponibles, l’iPhone 7 offre des prix bas que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs. Mais bien sûr, ce prix très bas s’accompagne d’une baisse des spécifications.

Mais malgré son âge, l’iPhone 7 offre encore de nombreuses spécifications que nous attendons d’Apple. Une batterie de taille moyenne, un processeur puissant et les fonctionnalités iOS tant appréciées qu’Apple a rendues célèbres.

Quand il s’agit de choisir le tarif pour vous, il existe encore une gamme étonnamment large d’offres iPhone 7. Le Big Data reste abordable et de brillants contrats bon marché de moins de 20 £ sont facilement disponibles.

Sur cette page, vous trouverez toutes les meilleures offres iPhone 7 que vous pouvez obtenir en ce moment. Que vous recherchiez des données illimitées, un téléphone gratuit ou tout autre type de tarif, vous pouvez utiliser notre tableau de comparaison ci-dessous pour choisir l’option la moins chère. Faites défiler vers le bas pour trouver la meilleure offre pour vous.

Et si vous avez l’impression que quelque chose d’un peu plus puissant serait la meilleure décision pour vous, consultez notre guide des meilleures offres de téléphonie mobile pour voir ce qu’il y a d’autre en ce moment.

La meilleure offre iPhone 7 en ce moment:

iPhone 7 64 Go | Trois | 9 £ d’avance | 100 Go de données | Appels et SMS illimités | £ 29pm

Ici, vous obtenez 100 Go de données sur l’iPhone 7. Ce n’est en aucun cas une option abordable en ce qui concerne le 7, mais il offre un excellent prix pour l’allocation de données. Cela vous permettra de passer un mois complet de streaming HD, de jeux et plus encore. Le coût total sur 24 mois est de 705 £

Obtenez cette offre iPhone 8 Big Data de Three

Échangez votre ancien téléphone contre de l’argent sur l’iPhone 7:

L’iPhone 7 est peut-être un iPhone extrêmement bon marché, mais vous pouvez toujours économiser plus d’argent. une façon de faire est d’échanger votre ancien téléphone. Il existe une pléthore de sites qui peuvent le faire, mais l’un des meilleurs est Sellmymobile.

Il compare différents sites de recyclage, répertoriant leurs scores TrustPilot, le temps qu’il vous faudra pour être payé, la façon dont vous envoyez votre téléphone et, bien sûr, combien vous recevrez.

En termes de ce que vous pouvez gagner, en prenant le Samsung Galaxy S8 comme exemple, vous pouvez obtenir jusqu’à 126 £ pour un appareil en état de marche ou 32 £ pour un appareil complètement cassé. Ou si vous avez un iPhone 8, vous pourriez gagner jusqu’à 183 £.

Comment vendre mon téléphone? Utilisez notre guide pour en savoir plus

Rendez-vous sur Sellmymobile.com pour voir combien vous pouvez obtenir pour votre ancien téléphone

Examen de l’iPhone 7 en bref

La qualité Apple à un prix bon marché et joyeux

Taille de l’écran: 4,7 pouces | Résolution: 750 x 1334 | Caméra arrière: 12MP | Caméra frontale: 7MP | Poids: 138g | OS: iOS 10 | RAM: 2 Go | Espace de rangement: 32 Go / 128 Go / 256 Go | Stockage externe: Non | Batterie: 1960 mAh

Bonne caméra basse lumière

Résistant à l’eau

Faible autonomie de la batterie

L’iPhone 7 d’Apple a peut-être pris du retard, devenant l’un des appareils les plus anciens d’Apple et pourtant, les spécifications tiennent bon. La batterie n’est peut-être pas leader sur le marché, mais pour le prix que vous payez pour les offres iPhone 7, la résistance à l’eau, un appareil photo impressionnant et un processeur puissant sont une combinaison parfaite.

Lire l’intégralité de TechRadar Examen de l’iPhone 7

Offres iPhone 7: FAQ

Les offres iPhone 7 peuvent-elles suivre les versions ultérieures d’Apple?

Sorti en 2016, l’iPhone 7 a quelques années de retard. Dans cet esprit, ce n’est clairement plus la dernière et la meilleure version d’Apple. Si vous voulez des spécifications d’appareils photo sophistiquées, des batteries massives, de grands écrans et tout ce qui vient avec les nouvelles versions, les offres iPhone 11 seront la voie à suivre.

Le domaine exact où l’iPhone 7 brille vraiment est celui d’un iPhone très bon marché. Il offre des spécifications décentes tout en conservant les fonctionnalités IOS pour lesquelles beaucoup seront là.

Quels autres iPhones bon marché existe-t-il?

Alors que les offres iPhone 7 semblent être le choix le plus populaire pour les personnes qui essaient de décrocher un iPhone bon marché, il existe quelques autres iPhones populaires, maintenant à des prix réduits:

– Offres iPhone 8

– Offres iPhone 7 Plus

– Offres iPhone SE

L’iPhone 7 sera-t-il abandonné?

Malgré l’âge de l’appareil, les offres iPhone 7 semblent bien se maintenir, de nombreux détaillants conservant leurs stocks. Bien qu’Apple lui-même ne vend plus l’iPhone 7, ce n’est pas une surprise car Apple a tendance à supprimer les téléphones de son site Web assez rapidement.

L’iPhone 7 devrait tenir un moment avant son arrêt.

L’iPhone 7 est-il toujours un bon téléphone?

Selon les normes de 2020 … pas tellement. Avec une gamme de nouveaux smartphones impressionnants, l’iPhone 7 a reculé de quelques années. Cependant, les offres iPhone 7 sont toutes axées sur l’abordabilité, compte tenu des factures extrêmement basses disponibles, vous économisez de l’argent en ne bénéficiant pas des spécifications 2020.

Vous obtenez toujours un bon appareil photo, une batterie décente, un processeur puissant et toutes les fonctionnalités essentielles dont vous auriez besoin d’un téléphone.

L’iPhone SE est-il meilleur que l’iPhone 7?

L’iPhone SE est probablement la meilleure comparaison avec l’iPhone 7, offrant un design très similaire à un prix qui n’est pas beaucoup plus élevé.

La grande différence entre les deux appareils est que l’iPhone SE a de meilleures spécifications. Le plus important est la puce A13 Bionic de l’iPhone SE. C’est la même chose que ce qui est disponible sur l’iPhone 11.

Ensuite, il y a la vidéo 4K, le chargement sans fil et un certain nombre d’autres améliorations. Bien que ce soit légèrement plus cher, cela vaudra la mise à niveau pour beaucoup.

Lire la suite: