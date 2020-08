La plupart des smartphones dureront confortablement une journée entière, sinon plus, avec une utilisation modérée. «Modéré» est le mot-clé. Si vous faites des choses comme les jeux, la navigation GPS ou l’utilisation de l’appareil photo pendant une longue période, vous constaterez que la batterie de votre téléphone se décharge assez rapidement. Heureusement, il existe de nombreux accessoires de charge que vous pouvez obtenir pour vous assurer que la panique face à un téléphone mourant ne s’installe pas. Ceci est notre guide ultime pour les meilleurs accessoires de charge dont vous aurez besoin!

Vous recherchez encore plus d’accessoires pour téléphone? Nous avons un guide pour cela!

Accessoires de charge OEM vs tiers

Chaque téléphone est livré avec un chargeur dans la boîte, même si cela peut changer très bientôt. Malheureusement, perdre ou oublier des chargeurs, déchirer des câbles ou simplement avoir un chargeur qui ne fonctionne plus font partie intégrante de la possession d’un smartphone.

Les fabricants d’accessoires tiers proposent une multitude de produits qui apportent généralement plus à la table, et souvent à des prix comparativement moins chers. À première vue, choisir les meilleurs accessoires de chargement de téléphone semble facile. Il existe des milliers de produits disponibles et tout ce que vous avez à faire est de trouver celui qui vous convient. Cependant, avoir autant d’options pose le problème.

Il est important de faire vos devoirs quel que soit votre achat, mais c’est encore plus vrai avec un chargeur. Un chargeur ou un câble défectueux peut causer des dommages irréparables au téléphone et une banque d’alimentation défectueuse dans votre poche peut également vous blesser. Il y a beaucoup d’excellents choix, mais il est essentiel de bien faire la recherche.

Avantages et inconvénients des accessoires de chargement de première partie

Le plus grand avantage d’un accessoire de première partie est le fait qu’il est conçu pour un téléphone ou une gamme de téléphones particuliers. Dans la plupart des cas, vous obtiendrez la meilleure expérience avec le chargeur fourni dans la boîte. Ainsi, bien que le chargeur sans fil Samsung fonctionne avec d’autres appareils, c’est la meilleure option si vous souhaitez profiter des vitesses de charge sans fil les plus rapides avec les produits phares de Samsung.

D’un autre côté, un manque de variété est le problème majeur avec les accessoires de première partie. Seul Samsung a vraiment intensifié son jeu en matière de chargement d’accessoires avec d’excellents chargeurs sans fil et des banques d’alimentation. Mais même cela est bien inférieur à celui des fabricants d’accessoires tiers.

Avantages et inconvénients des accessoires de charge tiers

Les accessoires tiers ont l’avantage dans de nombreux domaines, car ils comblent souvent les lacunes existantes sur le marché des accessoires. Les entreprises tierces dominent dans des catégories telles que les chargeurs multi-ports, les accessoires de charge pour voiture et les câbles de charge. Ces options sont également généralement plus abordables.

La nature générique de ces produits peut ne pas toujours fournir les meilleurs résultats en ce qui concerne les vitesses de charge. Le problème beaucoup plus important est cependant de trier les centaines d’options disponibles, dont beaucoup proviennent d’entreprises qui ne sont pas bien connues, voire inconnues. L’achat d’un chargeur, d’un câble ou d’une batterie externe défectueux peut avoir de graves conséquences, notamment endommager complètement votre appareil. Certains accessoires peuvent ne pas fonctionner avec votre téléphone non plus, il est donc important de commencer par effectuer vos recherches.

Points à rechercher lors de l’achat d’accessoires tiers

Avant d’acheter un accessoire d’une marque que vous ne connaissez pas, assurez-vous simplement de vérifier les éléments suivants:

Consultez les avis soumis par le propriétaire sur des sites comme Amazon. Que disent les gens? Ces courtes critiques semblent-elles légitimes? Par exemple, il est possible qu’il s’agisse de soumissions payées ou sponsorisées si elles sont super vagues et mal rédigées. Recherchez des bizarreries, comme si les avis sur le produit ne concernent pas réellement le produit! Cela se produit étonnamment souvent avec des accessoires de charge tiers de marques obscures. Un examen 5 étoiles d’un appareil de massage des pieds n’est pas ce que je veux voir en essayant d’acheter une banque d’alimentation portable. Familiarisez-vous avec la politique de retour du produit. Bien que de nombreux produits aient des périodes de retour, certains peuvent n’avoir qu’une fenêtre de remplacement, auquel cas un remboursement ne sera pas possible. Nous sommes là pour vous aider! Android Authority a littéralement des centaines de guides pour vous aider à naviguer dans le monde alambiqué des téléphones et autres accessoires de chargement d’appareils. Des chargeurs muraux multi-ports aux nombreuses catégories de batteries externes, nous avons tout.

Les accessoires de charge recommandés par Android Authority

La plupart des accessoires de charge fonctionnent avec de nombreux smartphones. Cependant, avec différentes vitesses de charge, capacités et fonctionnalités disponibles avec différents téléphones, la compatibilité est quelque chose que vous devez examiner. Par exemple, bien que vous puissiez charger le Pixel 4 avec de nombreux chargeurs sans fil Qi, vous obtiendrez également des vitesses de charge rapides avec le Pixel Stand.

Nous examinerons les meilleurs accessoires de charge que vous pouvez obtenir pour certains des téléphones les plus récents disponibles. Il faut toutefois garder à l’esprit que, même si nous mentionnons ici des smartphones spécifiques, ceux-ci peuvent également être d’excellentes options pour d’autres téléphones. Mais si vous possédez l’un de ces téléphones, soyez assuré que les options proposées ici vous donneront les vitesses les plus rapides et pourront être utilisées en toute sécurité avec votre appareil.

Série Samsung Galaxy Note 20

Série Samsung Galaxy S20

Les meilleurs chargeurs muraux tiers

Tout fabricant de téléphone vous dira que la meilleure façon de charger votre appareil est d’utiliser le chargeur propriétaire. C’est certainement vrai, surtout si vous souhaitez profiter des fonctionnalités de charge rapide, telles que la charge Warp de OnePlus ou la charge VOOC ultra-rapide d’OPPO.

Tant que vous faites vos recherches, il existe cependant de nombreuses bonnes alternatives tierces. Ceux-ci seront probablement moins chers, peuvent également offrir une certaine forme de capacités de charge rapide et peuvent être plus portables. Que vous recherchiez un remplaçant ou un extra pour voyager ou pour rester au bureau, il y a beaucoup de choses à considérer.

Que devriez-vous rechercher?

La marque est-elle digne de confiance? Une marque réputée a plus de chances de durer pendant d’innombrables cycles de charge. Nous recommandons fortement Anker, mais il existe des tonnes d’autres grandes marques. Nous nous assurons que chaque option de cette liste équilibre le prix, la qualité et la réputation.Quel port a-t-il? La plupart des nouveaux chargeurs tiers sont livrés avec des ports USB-C, et vous obtiendrez probablement le chargement le plus rapide possible avec ceux-ci. Cependant, vous disposez déjà d’un câble de chargement. Donc, si vous avez un câble USB-A vers USB-C / microUSB, vous aurez besoin d’un chargeur avec un port USB-A.À quelle vitesse va-t-il se recharger? La charge rapide est presque une fonctionnalité standard à ce stade, même si avec des degrés de capacité variables. Il est peu probable qu’un chargeur tiers offre les mêmes vitesses qu’une technologie de charge propriétaire telle que la charge VOOC. Vous devrez savoir si votre téléphone prend en charge des normes telles que Quick Charge et USB-PD (Power Delivery) de Qualcomm et trouver le bon chargeur pour utiliser cette fonctionnalité.

Nos recommandations

Pod Anker Powerport III

Si vous recherchez un chargeur mural pour votre téléphone, tablette, Nintendo Switch ou même votre ordinateur portable, le chargeur Anker Powerport III Pod 65W peut tout faire. Il est livré avec la dernière version de la technologie Power IQ d’Anker qui assure une charge rapide pour la plupart des smartphones et tablettes, y compris la charge ultra-rapide de Samsung avec ses derniers produits phares. C’est également une option incroyablement compacte par rapport à la plupart des briques de chargement.

Chargeur Ravpower 30W

Le chargeur Ravpower 30W est une alternative moins puissante, mais beaucoup moins chère, au chargeur Anker 65W. Ce chargeur est également livré avec un port USB-C et prend en charge la norme de charge rapide USB-PD 3.0 avec un appareil compatible. Ravpower utilise la technologie GaN pour créer un appareil vraiment petit et portable, tout en restant au frais.

Les meilleurs chargeurs muraux multi-ports

De nos jours, à peu près tout dans votre maison repose sur un chargeur pour continuer. Des téléphones et tablettes aux écouteurs et haut-parleurs, vous avez probablement plus de cordons que de prises. L’un des meilleurs moyens d’économiser de l’espace consiste à utiliser un chargeur mural USB multi-ports.

Que devriez-vous rechercher?

À quelle vitesse va-t-il se recharger? Vous pourriez obtenir un chargeur mural avec 10 ports, mais si cela prend toute la journée pour charger votre appareil, ce sera un problème. Les meilleures options devraient idéalement prendre en charge les normes de charge rapide de votre téléphone ou d’autres appareils portables.At-il les bons ports? Les chargeurs plus anciens ou à petit budget ont souvent moins de bonnes options de port. Il peut y avoir simplement USB type-A au lieu d’USB-C, ou il peut ne pas y avoir de charge rapide comme mentionné ci-dessus. Identifiez les ports dont vous disposez sur vos appareils et vérifiez la compatibilité des câbles et des appareils.La marque est-elle digne de confiance? C’est un point qu’il convient de répéter à chaque fois que nous parlons d’accessoires de charge tiers. Une marque réputée a plus de chances de durer et de ne pas endommager l’appareil.De quelle taille avez-vous besoin? Vous devrez également tenir compte de la taille. Voulez-vous quelque chose qui puisse facilement se glisser dans votre poche ou votre sac à dos? Ou voulez-vous la puissance de charge la plus élevée dans une grosse brique? Cherchez-vous quelque chose qui se trouve sur un bureau? Quelle est la longueur des câbles de charge et de prise?

Nos recommandations

Anker à deux ports

Parfois, deux ports suffisent, et cette option Anker montre exactement ce que 60W de sortie peuvent faire. Il est équipé de deux ports USB-C PowerDelivery qui allouent intelligemment la puissance pour assurer une charge uniforme. Disponible en blanc ou en noir, l’Anker Power Port Atom s’appuie sur GaN pour maintenir la température basse et la puissance élevée. C’est un excellent compagnon de voyage car les broches se replient à plat pour tenir dans un sac.

Satechi quatre ports

Sautant jusqu’à quatre ports, le chargeur mural USB Satechi équilibre entre deux options USB-C et deux USB-A. Les deux ports USB-C se combinent pour 108 W de charge totale tandis que les options USB-A ajoutent 12 W entre eux. C’est un moyen simple de recharger tous vos appareils à la fois, mais soyez prêt pour des vitesses variées. Un voyant LED pratique indique quand vos appareils sont en cours de chargement, et une finition grise élégante donne une touche de luxe à ce chargeur mural USB pratique.

Lectures complémentaires: Plus de chargeurs muraux USB multi-ports à considérer

Les meilleurs chargeurs sans fil

Il y a peu de choses aussi pratiques que de laisser tomber votre téléphone sur un chargeur sans fil ou de le placer sur un support pour couronner le tout. Le simple fait de pouvoir prendre un téléphone, répondre à un appel et le recharger sans avoir à manipuler les câbles ne peut être surestimé. Heureusement, il existe une grande variété d’accessoires de chargement sans fil que vous pouvez obtenir pour votre téléphone.

Que rechercher lors de l’achat d’un chargeur sans fil?

Comme pour tout accessoire, de nombreux facteurs doivent être pris en compte lors de l’achat d’un chargeur sans fil.

De quel type de chargeur avez-vous besoin? Principalement deux types de chargeurs sans fil sont actuellement disponibles: les pads ou les supports. Un coussin pourrait être la meilleure option pour une table de chevet, tandis qu’un support sera idéal sur un bureau. Vous pouvez également avoir plusieurs appareils pouvant être chargés sans fil, comme un autre téléphone, des montres intelligentes ou des écouteurs sans fil. Dans ce cas, un socle ou un socle de chargement double est la meilleure solution.OEM vs tiers? Encore une fois, un chargeur sans fil OEM offrira souvent la meilleure expérience. Vous n’obtiendrez que les fantastiques vitesses Warp Charge 30 de OnePlus avec le chargeur OnePlus et une charge sans fil rapide pour le Pixel 4 avec le Pixel Stand.À quelle vitesse se recharge-t-il? Un chargeur Qi standard peut prendre beaucoup de temps pour charger complètement un appareil. Pour obtenir le chargement le plus rapide possible, un chargeur de première partie est certainement la meilleure solution. Certains chargeurs tiers offrent des capacités de charge rapide, mais c’est principalement pour les produits phares de Samsung et les iPhones.

Nos recommandations

Chargeur sans fil Samsung DUO Pad

Le pad Samsung Duo est aussi bon qu’il obtient avec les pads de chargement sans fil. Comme son nom l’indique, le pad peut charger deux appareils simultanément. Cependant, le pad duo de chargeur sans fil Samsung fait un pas en avant en incluant une prise en charge de la charge rapide. Cela signifie que vous pouvez charger des téléphones Samsung compatibles jusqu’à 15 W, tout en chargeant un téléphone supplémentaire ou peut-être vos écouteurs sans fil sur le deuxième pad.

Chargeur sans fil Anker PowerWave II

Le chargeur sans fil Anker PowerWave II est similaire à d’autres offres de socles de chargement sans fil abordables, à l’exception d’une différence clé. La tablette est inclinée et vous permet de voir l’écran du téléphone tout en le chargeant. Il chargera les produits phares du Pixel 4 et de LG à 15 W. Avec le matériel Samsung, le pad permet une charge sans fil rapide à hauteur de 10 W. Pendant ce temps, il est aussi bon que les meilleurs chargeurs sans fil disponibles pour l’iPhone et peut couronner le tout à 7,5 W.

Lectures complémentaires: Autres chargeurs de téléphone sans fil à découvrir

Les meilleures banques d’alimentation portables que vous pouvez obtenir

Obtenir au moins une journée complète d’utilisation de votre smartphone devrait être possible avec la plupart des appareils. Cependant, de nombreuses tâches gourmandes en ressources processeur peuvent épuiser la batterie très rapidement et vous ne pourrez peut-être pas accéder à un chargeur à temps. La meilleure solution pour vous assurer de ne pas avoir à vous soucier d’une batterie mourante lorsque vous êtes en déplacement est de prendre un chargeur de batterie portable.

Quels sont les meilleurs chargeurs portables?

Quand il s’agit de choisir le bon bloc-batterie, vous voulez examiner quelques points:

À quelle vitesse va-t-il se recharger? Vous pourriez avoir une batterie externe avec une batterie de 50 000 Ah, mais si cela prend toute la journée pour recharger votre appareil, cela va être un problème. Le meilleur chargeur portable devrait idéalement prendre en charge les normes de charge rapide de votre téléphone ou d’autres appareils portables.De quelle capacité avez-vous besoin? Certains d’entre nous ont le plus gros chargeur portable que nous puissions trouver et ne vous inquiétez pas s’il prend un demi-sac. Mais si vous avez besoin de quelque chose de plus petit, il existe de nombreuses options intéressantes. Cela dit, nous ne recommandons pas de passer sous 5000 mAh dans la plupart des cas et pensons que 10000 mAh est le point idéal pour la portabilité.At-il les bons ports pour vos besoins? Les chargeurs plus anciens ou à petit budget ont souvent moins de bonnes options de port. Il peut y avoir simplement USB type-A au lieu d’USB-C, ou il peut ne pas y avoir de charge rapide comme mentionné ci-dessus. Déterminez les ports que vous avez sur vos appareils et si le chargeur qui attire votre attention prend entièrement en charge votre appareil.La marque est-elle digne de confiance? Une marque réputée a plus de chances de durer pendant d’innombrables cycles de charge. Nous recommandons vivement Anker et Ravpower, mais il existe des tonnes d’autres grandes marques.De quelle taille avez-vous besoin? Vous devrez également tenir compte de la taille. Voulez-vous quelque chose qui puisse facilement se glisser dans un sac à main ou un sac à dos? Ou voulez-vous la puissance de charge la plus élevée dans une grosse brique d’un chargeur portable?

Nos recommandations

RAVPower 15000mAh PD Power Bank

La banque d’alimentation PD RAVPower 15000mAh est une excellente option compacte. Il est suffisamment petit pour tenir dans la plupart des poches et facile à ranger dans votre sac à main ou votre sac à dos. Malgré sa petite taille, il a une grande capacité de charge. Il a une puissance totale de 30 W et peut charger deux appareils en même temps. De plus, l’entrée de charge de 18 W permet à l’appareil de se recharger jusqu’à deux fois plus vite que les chargeurs portables standard.

Samsung 2-en-1 sans fil portable à charge rapide

Le chargeur de 10 000 mAh de Samsung est unique en ce sens qu’il comprend un chargeur sans fil juste au-dessus. Il est capable de charger rapidement un téléphone Samsung compatible jusqu’à 7,5 W en mode sans fil et 15 W lorsqu’il est connecté via un câble USB. Le téléphone est compatible Qi, ce qui signifie que vous ne devriez avoir aucun problème à l’utiliser avec d’autres téléphones.

Autres banques d’alimentation portables à considérer:

Les meilleurs accessoires de recharge de voiture disponibles

Si vous passez beaucoup de temps sur la route, vous devriez envisager de choisir parmi l’un des nombreux chargeurs de voiture disponibles. Ces choses sont abordables et sont utiles chaque fois que votre smartphone est à court de jus. Ils se branchent sur le port d’alimentation, ou ce que l’on appelait autrefois le port allume-cigare, et sont de toutes formes et tailles. Découvrez les meilleurs ci-dessous!

Points à considérer lors de l’achat d’un chargeur de voiture

De combien de ports avez-vous besoin? Vous trouverez des chargeurs de voiture avec un seul port aux options qui viennent avec quatre ou cinq également. Mais plus ne sera pas toujours mieux dans ce cas. Hormis les considérations de taille et d’espace, la vitesse de chargement des appareils individuels peut diminuer lorsque beaucoup sont branchés en même temps. Les options à deux ports sont généralement une bonne idée.De quel type de ports dispose-t-il? Les chargeurs de voiture plus anciens ou à petit budget ont souvent moins que d’excellentes options de port. Il peut y avoir simplement USB type-A au lieu d’USB-C, ou il peut ne pas y avoir de charge rapide comme mentionné ci-dessus. Celles-ci ne sont pas non plus fournies avec un câble, vous devrez peut-être en acheter un pour la voiture et n’oubliez pas de transporter le câble que vous avez avec votre téléphone.Avez-vous besoin de plus de fonctionnalités? La plupart des voitures ne sont équipées que d’un seul port d’alimentation. Si vous avez besoin de ce port pour un chargeur de voiture et un émetteur FM Bluetooth, vous n’avez pas de chance. La bonne nouvelle est qu’il existe quelques options qui combinent les deux fonctionnalités. De même, vous trouverez également des supports de téléphone qui servent à la fois de chargeur sans fil Qi.

Nos recommandations

Chargeur Anker Power iQ

Le chargeur USB Anker à double port de 36 W est une excellente option. Ce chargeur vous fournit deux emplacements USB-C pour charger rapidement deux appareils en même temps. C’est un chargeur de voiture très petit et compact, ce qui le rend parfait pour ceux qui ne veulent rien d’encombrant dans leur voiture. Il est compatible avec la plupart des appareils et dispose de nombreuses fonctionnalités de sécurité à bord pour vous protéger, vous et vos appareils.

Chargeur de voiture USB C Aukey

Si vous possédez un appareil qui permet de charger Power Delivery, ce chargeur de voiture est fait pour vous. Ce chargeur de voiture Aukey est livré avec deux ports différents, vous pouvez donc charger deux appareils à la fois. La prise Power Delivery permettra une charge ultra-rapide des appareils qui la prennent en charge, optimisée pour fournir 30W de puissance.

Lectures complémentaires: Les meilleurs chargeurs de voiture que vous pouvez obtenir

Les meilleurs câbles de charge que vous pouvez obtenir

Un bon chargeur n’est qu’une partie de l’équation lorsqu’il s’agit de s’assurer que votre appareil se recharge aussi rapidement et efficacement que possible. Le câble de charge joue un rôle tout aussi important. Les câbles de charge peuvent tous avoir les mêmes ports et se ressembler. Cependant, il y a beaucoup de vitesses de charge, de normes et de capacités à connaître.

Choses à savoir

La triste vérité est que l’USB-C est toujours un gâchis en 2020, même s’il s’agit de la norme actuelle. Tous les câbles ne sont pas égaux et certains peuvent être carrément dangereux pour votre appareil. C’est beaucoup mieux que ce qu’était la situation il y a trois ou quatre ans, mais il y a des choses à surveiller.

USB-IF: USB-IF (USB Implementers Forum) a annoncé en 2016 un programme certifié de conformité et de logo pour les chargeurs USB afin de proposer des chargeurs USB pour les appareils USB-C compatibles. Rechercher «certifié par USB-IF» ou le logo USB-IF est l’un des moyens de vérifier si un câble tiers est un bon choix.USB 2.0 / 3.0 / 3.1 / Thunderbolt 3: Actuellement, nous avons des câbles compatibles avec USB 2.0, USB 3.0 et USB 3.1 (Gen 1 et Gen 2), avec le numéro de version définissant la fonction et la vitesse. Les normes USB 3.2 et USB 4 ont également été introduites récemment. Le plus ancien, l’USB 2.0 offre une vitesse de transfert théorique allant jusqu’à 480 Mbps. 3.0 et 3.1 Gen 1 augmentent ce chiffre à 5 Gbps et l’USB 3.1 Gen 2 le double. Enfin, Thunderbolt 3 est de loin le plus rapide avec une vitesse de transfert de données théorique impressionnante de 40 Gbps.Puissance – Cela vous donne une idée de la vitesse de chargement. L’USB Power Delivery augmente les vitesses de charge USB de base pour jusqu’à 100 W de puissance de sortie. La quantité d’énergie disponible est divisée en différentes puissances nominales, qui fonctionnent à différentes tensions.

Autres facteurs à considérer

Le câble est-il compatible avec votre chargeur? La vérification de la compatibilité est très importante lors de l’achat d’un câble USB. Votre chargeur peut avoir un port USB-A. Dans ce cas, c’est le type de câble (USB-A vers USB-C ou USB-A vers Lightning) dont vous aurez besoin.L’appareil est-il compatible avec le câble et le chargeur? Le câble peut prendre en charge des vitesses de transfert de données et de charge plus rapides, mais l’appareil que vous utilisez peut ne pas le faire. Heureusement, la rétrocompatibilité n’est pas un problème.Les câbles de charge sont-ils chers? Les câbles qui répondent à des normes plus élevées sont naturellement plus chers. Si vous cherchez simplement à charger un smartphone, un câble USB-C (USB 2.0) peut être plus que suffisant.Quelle doit être la longueur du câble? La longueur du câble est également un facteur important. Vous voudrez peut-être un câble plus long, mais cela aura un impact sur les vitesses de transfert de données. Cependant, vous pourriez avoir besoin d’un câble suffisamment long pour garder votre téléphone à portée de main.Quel matériau est utilisé? Les câbles en plastique seront probablement moins chers, mais ils sont susceptibles de se déchirer si le câble est trop mal manipulé. Un câble en nylon à double tresse peut survivre plus longtemps.

Nos recommandations

Câbles Anker

L’Anker Powerline III Plus est un câble USB-C vers USB-C certifié USB-IF d’une longueur pratique de six pieds. Si vous parlez de vitesse, le PowerLine III Plus prend en charge la charge Power Delivery de 60 W. Mieux encore, le câble est enveloppé de fibres d’un bout à l’autre et peut supporter 35 000 virages et remorquages.

Le câble Thunderbolt 3 certifié Intel est une autre offre de câbles à haut débit d’Anker. Il atteint des vitesses de 100 W et un transfert de données rapide de 40 Gbps. S’il y a un inconvénient, c’est que le Thunderbolt 3 ne mesure que 1,6 pied de long. Le câble Thunderbolt 3 est également rétrocompatible avec les générations précédentes de chargeurs USB-C.

AmazonBasics

Le géant de la vente au détail s’est lancé dans le jeu de câbles de chargement le plus rapide avec une variété d’options sous l’égide d’AmazonBasics. Vous pouvez saisir le câble USB-C vers USB-C à double tresse avec un transfert de données maximal de 10 Gbps et des vitesses de charge allant jusqu’à trois ampères. Vous ne devriez pas non plus avoir à vous soucier de casser le câble – les extrémités ont été testées pour se plier à 95 degrés jusqu’à 2 000 fois.

Jusqu’à présent, chaque option comportait une connexion USB-C vers USB-C. AmazonBasics est prêt pour ceux qui n’ont pas de brique de chargement USB-C en proposant un câble double tresse USB-A vers USB-C. Il est disponible en longueurs d’un pied et trois pieds et le câble est disponible en quatre couleurs différentes. Le chargeur USB-A vers USB-C d’AmazonBasics correspond à la vitesse de transfert de 10 Gbit / s ainsi qu’à la charge de trois ampères.

Apprendre encore plus: Des câbles de charge encore plus rapides à considérer

Les meilleurs accessoires de charge solaire portables

Si vous partez en randonnée ou en camping, vous voudrez peut-être investir dans un chargeur solaire. Certes, le camping et la randonnée sont des moyens de se connecter avec la nature et de faire une pause dans l’électronique. Mais c’est vraiment bien d’avoir cette option si vous souhaitez utiliser le suivi GPS, et surtout si quelque chose de grave se produit. Il y a cependant quelques choses à savoir avant d’acheter un chargeur solaire portable.

Les avantages et les inconvénients de l’utilisation de chargeurs solaires pour téléphones

Le plus grand avantage de l’utilisation d’un chargeur solaire est également le plus évident. Tant qu’il fait beau dehors, vous disposez d’une source d’alimentation. L’énergie solaire est également respectueuse de l’environnement et constitue une source d’énergie renouvelable toujours présente. Enfin, l’énergie solaire est gratuite et votre seul investissement est le coût initial du chargeur lui-même.

Tout cela semble fantastique, mais il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les chargeurs de téléphones solaires ne sont pas courants et sont principalement des produits de niche destinés aux amateurs de plein air. Son avantage fonctionne également comme un inconvénient dans certaines situations. Un chargeur solaire a besoin de lumière pour fonctionner. Bien que l’efficacité des panneaux solaires ait beaucoup augmenté au cours de la dernière décennie, vous pourriez constater une réduction de la puissance par temps nuageux et cela ne fonctionnera pas du tout la nuit.

Charger votre téléphone avec un chargeur solaire est également extrêmement lent. Vous ne serez certainement pas proche des vitesses de charge rapide auxquelles vous êtes peut-être habitué. Au lieu de cela, préparez-vous à brancher votre téléphone pendant au moins cinq à six heures, voire plus, si vous espérez obtenir une charge complète. Tout compte fait, un chargeur de téléphone solaire est idéal pour les situations d’urgence, afin que vous puissiez rester en contact avec les gens pour leur faire savoir votre emplacement.

Que rechercher lors de l’achat d’un chargeur solaire?

De quel type de chargeur s’agit-il? Vous pouvez choisir entre un chargeur direct ou un chargeur solaire de batterie. Le premier fonctionne en chargeant le téléphone lorsqu’il est branché, et le second vous permet de stocker l’énergie dans une banque d’alimentation et de charger le téléphone lorsque vous en avez besoin.Quelle est la puissance de sortie? Vous devez vous assurer que le chargeur est suffisamment puissant pour charger votre smartphone et d’autres appareils. Un chargeur solaire de 10 W est un minimum absolu à considérer.Quelle est sa taille? Étant donné que le chargeur solaire est principalement destiné à l’extérieur, la portabilité est un problème. Plus le panneau est grand et plus le nombre de panneaux est élevé, plus vous serez facturé. Mais cela va à l’encontre de l’objectif si le chargeur est trop gros ou trop lourd à transporter.Va-t-il recharger mon téléphone? La compatibilité est quelque chose que vous devez vérifier lorsque vous achetez un accessoire de charge. Cependant, vous ne devriez pas avoir de problème pour charger la plupart des smartphones et tablettes.Y a-t-il des caractéristiques spéciales à connaître? Vous devriez rechercher un chargeur solaire avec la technologie de redémarrage automatique. Cela permet de redémarrer automatiquement le processus de charge même si l’activité est interrompue par le passage d’un nuage ou si vous êtes à l’ombre.

Nos recommandations

GoalZero Nomad 28 Plus

Le chargeur Nomad 28 Plus de Goal Zero est doté d’une capacité de redémarrage automatique qui connaît la différence entre un appareil entièrement chargé et un appareil déconnecté pour des raisons environnementales. Ce chargeur est également suffisamment intelligent pour optimiser la sortie de charge en fonction de l’appareil. Il y a un indicateur LED sur le panneau qui affiche la force des conditions solaires. Il est également livré avec une béquille amovible que vous pouvez utiliser comme teinte naturelle pour vos appareils de charge. Vous pouvez également placer des appareils dans la poche ventilée qui régule la température afin que votre appareil ne surchauffe pas pendant le chargement.

Chargeur solaire portable Anker

Ce chargeur solaire d’Anker est une autre excellente option dans la fourchette de prix moyenne. Le chargeur d’Anker offre une charge plus rapide pour deux raisons. Premièrement, il dispose d’une technologie avancée de charge rapide via PowerIQ; la vitesse de charge peut atteindre 2,4 A par port ou 3 A dans l’ensemble sous la lumière directe du soleil. Deuxièmement, chaque panneau solaire est composé de plusieurs couches pour aider à augmenter la vitesse de charge. En plus de sa taille compacte, le chargeur solaire Anker possède des trous pour les yeux en acier inoxydable à chaque coin. Cela permet de l’attacher très facilement à un sac à dos ou à une tente.

Lectures complémentaires: Plus de chargeurs solaires à regarder

Conseils pour maximiser la durée de vie de la batterie

Vous pouvez obtenir une poignée d’accessoires de charge pour vous assurer de ne plus jamais avoir à vous retrouver face à face avec une batterie de téléphone mourante. Cependant, la capacité de la batterie diminuera malheureusement avec l’âge. You’ll already begin to notice a reduction in battery life after using a phone for a year, and it only gets worse after that.

Luckily there are some charging practices you can adopt that will help maximize the life of the battery and the phone. Here’s a quick summary of what you need to know.

What’s the best way to charge your smartphone?

Avoid full cycle (zero-100 percent) charging. Instead, top-up your phone more regularly with partial charges. Ending a charge at 80 percent is better for the battery than topping all the way up to 100 percent. Don’t let the battery drain completely either.Overnight charging is generally a bad idea, and certainly not recommended with fast charging technologies. Using a fast charger also degrades the battery quickly.Heat is the battery killer. Don’t cover your phone when charging and keep it out of hot places. If your phone gets uncomfortably warm while playing games or using the camera, stop what you’re doing and let it cool down.Turn your phone off when charging if you can, and try not to use it even if it’s on. You definitely shouldn’t play games or watch videos, to avoid mini charging cycles.

Voir également: Charging tips to maximize battery life

Questions fréquemment posées

Q: Can you bring your charging accessories on a plane?

UNE: Absolument. Keep in mind, most regions will not allow you to place lithium batteries in your checked luggage (it’s a fire hazard). If you are going to bring a portable power bank with you on a trip, you’re going to want to bring it via your carry on or personal bag.

Q: Is it okay to leave a power bank or other accessories in the car?

UNE: It’s generally a good idea to carry all your charging accessories with you when you leave a car. You should definitely not leave power banks and anything with batteries in the car, particularly in a place where it gets really hot.

Q: Can I leave my phone charging overnight?

UNE: It’s not recommended to leave your phone charging overnight, and definitely a bad idea if your phone and charger come with fast charging capabilities.

Q: Should I fully charge and drain my phone?

UNE: Fully charging and draining your phone will cause battery degradation and will affect longevity. Smaller, but regular, top-ups are the better way to go.

Q: At what percentage should I charge the phone?

UNE: To maximize the battery’s life, it’s a good idea to charge the phone up to around 80 percent, and put it back on charge when that drops to around 30.

Q: Can you charge one phone with another?

UNE: You will not be able to charge one phone with another by simply plugging a charging cable into both phones. Some phones, like the latest flagships from Apple, Samsung, Huawei, and OnePlus, come with a power share feature that uses reverse wireless charging. In this case, the phone serves as a Qi charger for another device, like a phone, smartwatch, or wireless earbuds.

Q: Is overcharging bad for the phone?

UNE: Continuing to charge your phone after it has reached 100 percent is a recipe for voltage and temperature stress and creates heat. High temperatures make the battery lose capacity far more quickly than if it was at normal temperatures.

Q: Is fast charging not good for the battery?

UNE: Fast charging is a great way to quickly and easily charge your phone, but continuous use will definitely cause more degradation. For example, Oppo’s 125W fast charging will cause much faster degradation that the company’s super-fast 65W charging.

Q: Can I charge my phone without electricity?

UNE: You will be able to charge your phone without electricity by using a power bank. However, the power bank will need to be plugged in and charged once it drains completely. If you don’t have a source of electricity at all, a solar phone charger might help. However, these are extremely slow and generally recommended for emergency situations.

Q: Is it okay to leave a charger in a wall unit without a phone plugged in?

UNE: Leaving a charger plugged in even when it isn’t charging a device will draw some power. This is usually negligible and won’t add a noticeable amount to your electricity bill. However, depending on how many chargers you have, how long they are plugged in, and how much electricity costs where you are, things could start to add up.

Q: Is it okay to charge my phone with a laptop charger and vice versa?

UNE: Many new laptops come with USB-C chargers, and you could potentially charge your phone with it too. A good phone and charger should ensure that the phone draws exactly how much power it needs. Whether you can use your phone charger to charge your laptop depends on the two devices. Some laptops require a 65W charger, which you’ll only get with devices like the Oppo Find X2 Pro.