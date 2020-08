Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, que ce soit pour passer une journée bien remplie, un long trajet ou votre prochaine séance de gym, ne cherchez pas plus loin que les nouveaux écouteurs à réduction de bruit sans fil de Sony – le WH -1000XM4.

Classé le meilleur casque de 2020, le Sony WH-1000XM4 offre une excellente suppression du bruit et une qualité sonore supérieure, le tout dans un design léger et confortable.

Bien que la conception du WH-1000XM4 ne diffère pas beaucoup de son prédécesseur, il existe un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment le couplage multipoint, la conversion ascendante DSEE Extreme, la reconnaissance de la conversation et la lecture / pause automatique à l’aide d’un capteur intégré.

Sony s’est surpassé et sur ses concurrents avec le WH-1000XM4 – une paire d’écouteurs solide qui est dans une ligue à part et qui ne manquera pas de satisfaire même les audiophiles les plus exigeants.

Actuellement avec une réduction de 10%, vous pouvez acheter une paire de WH-1000XM4 et économiser 55 AU $ sur les meilleurs écouteurs de 2020. Pour vous assurer d’obtenir le prix le plus bas sur ces canettes incroyables, inscrivez-vous en tant que membre eBay Plus et utilisez le code PIX10 à la caisse. Si vous n’êtes pas membre, vous inscrire est facile et en vaut la peine pour la grande remise sur ces fantastiques écouteurs.

Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 | 493,20 $ AU (Prix de vente conseillé 548 $ AU; économisez AU $ 54.80)

Les écouteurs les plus récents et les meilleurs de Sony, actuellement classés parmi les meilleurs bidons sans fil de 2020, ont été réduits de 10%. Bien que cette réduction ne soit pas massive, nous n’avons trouvé cet article en vente à ce prix nulle part ailleurs. Assurez-vous que vous vous êtes inscrit en tant que membre eBay Plus et utilisez le code PIX10 à la caisse pour recevoir votre réduction. Voir l’offre