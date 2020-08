Comme nous le savons, le Bitcoin est la principale crypto-monnaie disponible actuellement. Il y a des milliers d’utilisateurs qui, au quotidien, achètent ou vendent leurs actifs à cette valeur. Et beaucoup d’entre eux ne le font pas pour protéger leur argent contre d’éventuelles dévaluations, mais pour tirer des bénéfices à court ou moyen terme de la spéculation. C’est ce qu’on appelle commerce de Bitcoin et, dans les lignes suivantes, nous allons vous montrer quelques-unes des premières étapes et recommandations à prendre en compte dans ces cas.

La première chose que vous devez garder à l’esprit, face à ces circonstances, est qu’une formation est nécessaire pour que le trading Bitcoin réussisse. Vous pouvez le vérifier ici si vous souhaitez en savoir plus, mais nous nous chargerons de vous enseigner un petit guide pour éviter d’entrer dans ce monde en novice.

Premiers pas pour trader Bitcoin

Pourquoi est-ce une méthode si populaire?

Comme nous l’avons déjà dit, chaque fois que le prix du Bitcoin évolue, les investisseurs et les spéculateurs se précipitent pour rechercher leurs bénéfices. Et il y a plusieurs explications sur les raisons pour lesquelles de plus en plus de gens décident d’investir leur argent dans cette devise. Le fait qu’il s’agisse d’un titre qui ne soit soumis à aucun gouvernement particulier, par exemple, signifie que tout événement peut affecter son prix, donnant lieu à des mouvements inattendus et retentissants. Et avec eux, à grands bénéfices.

Sans aller plus loin, certains des événements qui ont eu un impact direct sur Bitcoin ces derniers temps ont été le Brexit, la démonétisation de l’Inde ou l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Bien sûr, comme cette pièce accepte les transactions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, son prix est extrêmement volatil. Cela attire les traders au-dessus de tout autre marché, car, comme nous l’avons dit, ils peuvent obtenir des dividendes incroyables s’ils déplacent leurs parts dans la bonne direction.

D’un autre côté, et quelque chose qui rassure les traders, c’est que Bitcoin n’est pas déflationniste. Contrairement à d’autres actifs, qui peuvent perdre de leur valeur au fil du temps, comme l’a clairement montré la pandémie de coronavirus, Bitcoin s’est montré performant au fil des ans.

Pas de banque et absolument sûr

Si vous n’avez jamais tenté votre chance avec eux, laissez-nous vous dire que les transactions Bitcoin sont totalement fiables. Le mieux, c’est que vous n’avez même pas besoin de passer par une banque, aussi compliqué que cela puisse être. Et ne parlons pas des commissions qu’ils nous facturent habituellement.

Et comment fonctionnent les échanges alors? Ils le font via un système de cryptographie à clé publique. Plus précisément, chaque utilisateur Bitcoin a une clé privée et une adresse publique. De cette façon, vous recevez les fonds à votre adresse publique et vous les envoyez en entrant votre clé privée. C’est simple.

Bien sûr, il existe des plateformes spécialement développées pour nous aider dans nos premières expériences. Certains d’entre eux facilitent non seulement les transactions, mais sont également chargés de nous fournir des informations clés pour que le trading Bitcoin soit réussi.

Principales méthodes de trading Bitcoin …

Après avoir apporté les clarifications pertinentes, nous allons nous arrêter maintenant aux principaux types de commerce autour de Bitcoin. Il y en a quatre au total: Day trading, Swing trading, Scalping et Passive trading:

Day trading: les trades sont ouverts et fermés le même jour Swing trading: les trades sont ouverts au début d’une tendance, et clôturés avec sa fin Scalping: plusieurs petits gains sont recherchés au lieu d’un gros hit Trading passif: plus de dividendes sont recherchés à long terme, pour ne pas trop risquer

… Et les erreurs courantes à éviter

Avant de terminer, nous pensons qu’il existe des erreurs très courantes pour les débutants dans le trading Bitcoin que vous devriez essayer d’éviter. Nous allons en revoir plusieurs:

Trop de transactions – Jusqu’à ce que vous ayez pris cette entreprise par la main, ne faites pas trop de transactions. Vous pouvez gagner beaucoup … mais vous pouvez aussi tout perdre, suivez toujours une stratégie: trader sans stratégie est littéralement suicidaire. Comme nous l’avons mentionné, il existe des sites qui peuvent vous apprendre leurs propres stratégies qui fonctionnent.Méfiez-vous des émotions: plus vous gagnez d’argent, plus vous devez être prudent. C’est juste à ce moment que nous sommes les plus vulnérables. Apprenez des erreurs: à vos débuts en tant que trader Bitcoin, vous ferez des erreurs. Le vrai problème serait de ne pas apprendre d’eux, alors essayez d’en profiter

Partage-le avec tes amis!