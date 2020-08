Il ne devrait pas tarder avant la présentation de la prochaine série phare du constructeur chinois, i Mate 40. Cette série pour Huawei c’est très important car potentiellement ça pourrait être le dernier qu’il aura à bord les chips Kirin; le sort de ces processeurs passe également par les élections présidentielles américaines de novembre. Pendant ce temps, les noms des trois modèles de la série figuraient dans une certification du ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information.

Les trois modèles sont évidemment le modèle de base, le modèle Pro et le modèle Pro Plus. Dans l’ordre, il s’agit del Mate 40 également appelé Ocean à cause du nom de code OCE-AN00, del Mate 40 Pro o Noah a vu le code NOH-AN00 et enfin le Mate 40 Pro +, nom de code NOP-AN00.

Huawei Mate 40

Comme mentionné, ces smartphones seront potentiellement les derniers à être alimentés par des processeurs Kirin phares. C’est dele Kirin 1000 produits avec un processus de 5 nm; son nom a été récemment changé en Kirin 9000, mais la substance reste la même.

Dans la dernière période, même si moins que d’habitude compte tenu de la pandémie en cours, diverses informations sont apparues. Auparavant, nous avons vu les rendus CAO de tous les modèles de la série auxquels les images du secteur photographique d’eux.

L’appareil photo, comme la plupart des appareils Huawei, est un pièce fondamentale de ces smartphones. Le principal devrait être de 108 mégapixels dans tous les modèles tandis que le téléobjectif changera avec zoom optique et numérique. Dans tous les cas, ce seront des appareils importants, peut-être le dernier d’une série prolifique.