La mise à jour de la version récente 6.3.0 Telegram a apporté une nouveauté qui plaira aux utilisateurs qui aiment les notifications par bulles, typiques de la version de Messanger pour mobile. Cette fonction semble être uniquement bêta et vous permet de garder les discussions en surbrillance sous la forme d’une bulle sur le côté de l’écran. Il est particulièrement pratique pour ceux qui utilisent Telegram pour le travail et en tant que principal fournisseur de messagerie.

Comment activer les notifications par bulles

La procédure pour activer ce mode de réception des notifications est très simple. Avant de commencer, vous devez d’abord vous assurer que vous avez installé la version 6.3.0 de l’application officielle Telegram.

Ouvrez le menu déroulant en cliquant sur leicône de hamburger et cherche la voix Paramètres.

Appuyez sur cet élément pour ouvrir un écran, faites défiler vers le bas et maintenez pendant quelques secondes formulation de la version de l’application. Une petite notification apparaîtra avec des personnages en forme de bras ouverts.

À ce stade, maintenez à nouveau le libellé de la version de l’application et un s’ouvrira menu caché dans lequel activer les notifications par bulles en cliquant sur Activer les bulles de chat.

Vous pouvez enfin essayer ce nouveau fonctionnalité, considérant toujours que c’est une fonctionnalité bêta et cela peut ne pas fonctionner parfaitement sur tous les appareils.

Pour revenir au mode de notification standard suivez simplement la même procédure et cliquez sur Désactiver les bulles de chat.

Si vous utilisez la version Android 10 sur votre smartphone, vous devez activer ce mode « Bulles » même dans le Options de développeur. Appuyez plusieurs fois sur la version de construction, puis cochez l’élément « Bulles de notification ». Cependant, ce mode semble ne pas fonctionner correctement sur tous les appareils avec Android 10, alors qu’il ne fonctionne pas du tout sur ceux avec Android 11. En fait, les notifications Telegram ne sont pas reconnues comme des notifications de conversation. Il ne reste plus qu’à attendre que cette fonctionnalité soit intégrée dans la version stable de Telegram avec les futures mises à jour, également parce que le mode de notification par bulle est l’une des nouvelles fonctionnalités introduites avec Android 11.