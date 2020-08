Hier, Apple a officiellement annoncé l’arrivée de nouveaux iMacs, et aujourd’hui, nous assistons à nos premières réductions. Le détaillant autorisé Expercom offre des économies notables sur les derniers iMac lorsque vous appliquez le code promotionnel 9to5toys à la caisse. Cela prendra près de 150 $ de rabais les derniers iMac d’Apple. Des frais d’expédition minimes s’appliquent sur certains modèles. Frappez le saut pour une ventilation complète des prix.

Les offres iMac 27 pouces notables comprennent:

3,1 GHz / 8 Go / 256 Go: 1 706 $ (Rég. 1799 $)

3,3 GHz / 8 Go / 512 Go: 1 896 $ (Rég.1999 $)

3,3 GHz / 32 Go / 512 Go: 2 069 $ (Rég. 2 199 $)

3,8 GHz / 8 Go / 512 Go: 2 157 $ (Rég. 2299 $)

3,6 GHz / 64 Go / 512 Go: 2 402 $ (Rég. 2549 $)

Notre couverture chez . explique plus en détail les différentes mises à niveau de la nouvelle gamme d’iMac:

En ce qui concerne les spécifications, la mise à jour de l’iMac 2020 comprend des processeurs Intel de 10e génération dans tous les domaines, en options 6 et 8 cœurs. Il existe également une option à 10 cœurs pour la première fois sur l’iMac grand public. Vous pouvez spécifier la machine avec jusqu’à 128 Go de RAM. Le système de stockage est désormais basé sur l’état solide par défaut, pouvant être configuré jusqu’à 8 To. Apple inclut enfin la puce T2 dans l’iMac, offrant des vitesses d’écriture et de lecture à large bande passante. La puce T2 apporte également des avantages en matière de sécurité, comme nous l’avons vu déployée sur le reste de la gamme Mac au cours des cinq dernières années.

