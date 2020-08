Les opérateurs TIM, Vodafone et Tiscali se retrouvent dans l’œil de la tempête après les annonces augmente sur certains de leurs tarifs les plus populaires. La poussée d’Iliad vers un marché de la téléphonie libre et transparent semble ne rien valoir. Les managers n’ont pas perdu leurs mauvaises habitudes avec les clients qui peuvent choisir de rester ou de changer d’opérateur en vue d’une promo moins chère qui maintient un prix bas pour toujours. Découvrons ensemble quelles promotions changent en août.

TIM

Les offres les plus abouties changent de tarif et s’imposent avec 1,99 euro par mois supplémentaire qui peut accorder, le cas échéant, le choix entre un forfait supplémentaire de minutes illimitées ou 20 Giga de trafic de données 4G LTE supplémentaire au plan du tarif considéré.

Vodafone

L’opérateur rouge fait encore pire en prédisant bien 2,99 euros supplémentaire par mois pour le tarif Unlimited + pour lequel un commentaire spécifique a été publié par Vodafone Italia. En cela, nous lisons:

« À partir du 8 décembre 2019, le coût de votre offre Internet Unlimited + augmentera de 2,99 euros par mois. Nous permettant de continuer à investir dans le réseau pour toujours vous offrir la plus haute qualité de nos services. Pour plus d’informations, rendez-vous sur voda.it/info. Nous vous rappelons que, conformément à l’article 70, paragraphe 4, du décret législatif du 1er août 2003 no. 259, de la résolution 519/15 / CONS et des conditions générales du contrat, si vous n’acceptez pas cette modification, vous avez le droit de résilier le contrat ou de passer à un autre opérateur tout en conservant votre numéro. Il n’y aura pas de pénalités ni de frais de désactivation jusqu’au 7 décembre 2019, c’est-à-dire jusqu’au dernier jour de validité des conditions précédentes, en précisant comme motif de retrait « modification des conditions contractuelles ».

Tiscali

Le fournisseur Tiscalià la place, il demande 2,99 euros par mois comme Vodafone mais applique la philosophie TIM sur do-ut-des qui cette fois vous permet de débloquer du contenu supplémentaire pour 60 minutes d’appels, 10 SMS et 1 Giga d’Internet en 4G.

Cet article les nouvelles augmentations sont arrivées est apparu en premier sur actualité.