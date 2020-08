Nous savons tous que chaque été il y a augmentation des opérateurs téléphoniques. Une situation qui arrive très souvent mais qui dans cette situation particulière concerne les opérateurs Vodafone est TIM. Souvent les changements sont à l’avantage des opérateurs et cela met vraiment en colère beaucoup de gens qui sont obligés de toujours payer quelques euros de plus chaque mois qui passe. Alors découvrons plus de détails à ce sujet.

Augmente les offres TIM

Concernant TIM, l’augmentation concerne un petit montant, c’est-à-dire 1,99 €, qui s’ajoute ensuite au taux fixe. Cependant, TIM en retour offre des minutes illimitées ou 20 Giga en 4G LTE. Tous ceux qui ont la notification SMS peuvent facilement choisir de payer le prix le plus élevé ou de partir, évidemment sans payer de retard.

Vodafone Unlimited +: 2,99 euros de plus par mois

Vodafone a récemment informé ses clients de sa présence augmentation de 2,99 euros pour tous ceux qui en ont un Illimité + tarif. Voici la déclaration officielle de Vodafone:

« À partir du 8 décembre 2019, le coût de votre offre Internet Unlimited + augmentera de 2,99 euros par mois. Nous permettant de continuer à investir dans le réseau pour toujours vous offrir la plus haute qualité de nos services. Pour plus d’informations, rendez-vous sur voda.it/info. Nous vous rappelons que, conformément à l’article 70, paragraphe 4, du décret législatif du 1er août 2003 no. 259, de la résolution 519/15 / CONS et des conditions générales du contrat, si vous n’acceptez pas cette modification, vous avez le droit de résilier le contrat ou de passer à un autre opérateur tout en conservant votre numéro. Il n’y aura pas de pénalités ni de frais de désactivation jusqu’au 7 décembre 2019, c’est-à-dire jusqu’au dernier jour de validité des conditions précédentes, en précisant comme motif de retrait « modification des conditions contractuelles ».