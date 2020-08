Google déploie de nouvelles fonctionnalités pour assurer la sécurité des voyageurs pendant la pandémie de coronavirus.

Les avertissements et les restrictions de voyage sont en train de disparaître. Google vous indiquera donc le nombre d’hôtels ouverts et le nombre de vols opérés à la destination de votre choix.

Google permettra également aux utilisateurs de filtrer les hôtels et les locations de vacances en fonction des politiques d’annulation afin que les voyageurs puissent s’assurer qu’ils pourront annuler gratuitement si nécessaire.

N’ayant pas réussi à contenir le nouveau coronavirus, les Américains tentent de vivre leur vie alors que des dizaines de milliers de personnes à travers les États-Unis sont testées positives au COVID-19 chaque jour. Cinq mois après le début de cette pandémie, de nombreux Américains doivent se lever et aller travailler tous les jours, tandis que d’autres veulent désespérément sortir de chez eux pendant un long week-end après avoir évité le monde extérieur pendant une grande partie du printemps et de l’été. Afin de rendre les voyages plus sûrs, Google déploie un ensemble de fonctionnalités qui devraient rendre la perspective de partir en voyage un peu moins terrifiante.

Auparavant, Google introduisait des notifications pour les avis de voyage et les restrictions lors de la recherche d’hôtels, de vols ou d’activités, ainsi que des alertes de conduite pour vous tenir informé des points de contrôle COVID-19 sur votre itinéraire.

Maintenant que les avertissements et les restrictions commencent à se lever, Google ajoute des informations sur son site de recherche sur la reprise des voyages dans ces régions. Lorsque vous recherchez une destination, Google vous informe du pourcentage d’hôtels ouverts avec disponibilité ainsi que du nombre de vols opérés au niveau de la ville et du comté.

« Lorsque vous visitez google.com/travel et appuyez sur un voyage que vous planifiez, ou recherchez des hôtels et des activités à faire, vous voyez désormais les tendances concernant la disponibilité des hôtels et des vols », déclare Richard Holden, vice-président de la gestion des produits. « Des liens vers des ressources locales supplémentaires, y compris le nombre de cas de COVID-19, sont également fournis. »

De plus, avec tant d’incertitudes entourant pratiquement tout cette année, Google a ajouté un nouveau filtre qui vous permettra de savoir si un hôtel ou une location de vacances propose des annulations gratuites. Plus tard ce mois-ci, lorsque vous recherchez un hôtel ou une location, vous pourrez les filtrer pour ne voir que les résultats avec des conditions d’annulation gratuites. Personne ne sait à quoi ressemblera le pays dans une semaine, encore moins dans deux ou trois mois, donc réserver une chambre sans aucune garantie de récupérer votre argent n’est pas la solution la plus sûre ou la plus intelligente pour le moment.

Si vous envisagez de voyager, que ce soit par nécessité ou simplement pour éviter de devenir fou, assurez-vous de lire l’état que vous prévoyez de visiter avant de réserver des vols ou des hôtels. À la fin du mois de juillet, le gouvernement fédéral a publié une liste de 21 États qu’il a désignés comme des «zones rouges» de coronavirus, et les cas sont toujours terriblement élevés dans beaucoup de ces États, y compris la Floride, le Texas, la Californie et d’autres dans le Sud et Ouest.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.