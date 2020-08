Plus tôt cette année, les offres AirPods Pro ont chuté pour atteindre des chiffres bas et il a fallu un certain temps pour que ces chiffres retombent depuis. Cette semaine, cependant, Verizon offre à nouveau le prix le moins cher que nous ayons jamais vu sur les derniers écouteurs sans fil à réduction de bruit d’Apple, en réduisant de 30 $. Cela signifie que vous trouverez les AirPods Pro en vente à 219 $ maintenant.

Les acheteurs britanniques reçoivent également leurs propres offres AirPods Pro cette semaine. Les ventes chez Laptop Direct ont marqué les bourgeons de 40 £, ce qui les ramène à moins de 200 £ – le prix le moins cher que le Royaume-Uni a également vu.

Ce sont des offres fantastiques, surtout compte tenu de la rareté des ventes Apple ces jours-ci. Nous avons vu des rabais de 10 $ ou 20 $ pendant les périodes d’achats saisonniers comme Vendredi noir dans le passé, mais ces offres sont un cran au-dessus des autres. N’hésitez pas trop longtemps, cependant, la dernière fois, ce prix n’a duré qu’une semaine chez Verizon, il est donc probable que cet accord disparaîtra plus tôt que tard.

Nous mettons en évidence ces offres AirPods Pro plus en détail ci-dessous, mais vous en trouverez beaucoup plus prix AirPods pas chers plus bas dans la page également.

Les meilleures offres AirPods Pro du jour

AirPods Pro: 249,99 $ 219,99 $ chez Verizon

L’accord record d’AirPods Pro de Verizon est de retour cette semaine, pour seulement 219 $ pour le moment. Agissez vite cependant, car la dernière fois, ils n’étaient en vente que pour une durée limitée, et nous n’avons pas vu de retour à ces prix jusqu’à présent – bien plus d’un mois plus tard.

Voir l’offre

AirPods Pro: £ 249 199,97 £ chez Laptops Direct

Les acheteurs britanniques peuvent également participer à l’action avec leurs propres offres AirPods Pro cette semaine, avec Laptops Direct coupant 40 £ sur le prix de vente conseillé de 249 £. C’est un prix que nous voyons depuis quelques semaines maintenant, mais cela ne le rend pas moins spécial.

Voir l’offre

