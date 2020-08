Si vous attendiez que les nouveaux Lives tombent avant de vous lancer dans les offres Samsung Galaxy Buds, vous avez de la chance. Les derniers grains à arriver sur le marché ont fait chuter les prix des anciens modèles aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cela signifie que vous pouvez acheter une paire des Galaxy Buds d’origine ou des Galaxy Buds Plus plus récents à un prix réduit ce week-end.

Les véritables écouteurs sans fil d’origine sont en vente pour 106 $ chez Amazon dès maintenant. Ce n’est pas le moins cher qu’ils aient été, mais d’autres détaillants proposent un prix de vente de 109 $, vous économisez donc quelques dollars de plus ici.

Cependant, cela vaut peut-être plus la peine de prendre le Samsung Galaxy Buds Plus. Amazon a abandonné ces en baisse de 10 $, alors ils se situent maintenant à 139 $ – c’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour les écouteurs les plus récents. Les acheteurs britanniques trouveront des offres similaires sur les Samsung Galaxy Buds, avec une économie de 49 £ apportant les Buds Plus jusqu’à 110 £ chez Amazon UK – il manque le prix le moins cher de seulement 1 £.

De plus, si vous êtes au Royaume-Uni et que vous préférez vous procurer les dernières technologies, vous trouverez une excellente offre de précommande Buds Live disponible dès maintenant – passez votre commande et Samsung vous enverra également un chargeur sans fil gratuit d’une valeur de 50 £. Les acheteurs américains manquent cette offre, mais vous recevez toujours vos écouteurs deux semaines plus tôt, mais vous pouvez toujours commander directement auprès de Samsung.

Nous mettons en évidence ces offres ci-dessous, mais vous pouvez toujours acheter tous les meilleurs prix Samsung Galaxy Buds ici sur TechRadar.

Offres Samsung Galaxy Buds aux États-Unis

Samsung Galaxy Buds: 129 $ 106 $ chez Amazon

Amazon propose actuellement les Samsung Galaxy Buds pour 106 $ à 3 $ moins chers que les autres détaillants les proposent actuellement à prix réduit. Ce n’est pas le moins cher que nous ayons vu ces véritables écouteurs sans fil, mais c’est certainement le meilleur prix actuellement.

Samsung Galaxy Buds Plus: 149 $ 139 $ chez Amazon

Ou, vous pouvez économiser 10 $ sur le plus récent Samsung Galaxy Buds Plus chez Amazon pour revenir à leur prix le plus bas à ce jour. Ces écouteurs accentuent en fait un peu plus les basses que ceux ci-dessus, donc si vous préférez un son plus rond, vous serez peut-être mieux avec le modèle moins cher. Si vous utilisez Spotify, cependant, une intégration améliorée peut conclure l’affaire ici.

Offres Samsung Galaxy Buds au Royaume-Uni

Samsung Galaxy Buds Plus: £ 159 110 £ chez Amazon

Les offres Samsung Galaxy Buds frappent également le Royaume-Uni, le modèle Plus enregistrant une baisse de prix de 49 £ sur Amazon. Ce n’est que 1 £ de réduction sur le moins cher que nous ayons jamais vu sur les écouteurs les plus récents, et de nombreux détaillants vendent actuellement les écouteurs plus anciens.

Samsung Galaxy Buds Live | pad de chargement sans fil: 179 £ chez Samsung

Les précommandes de Samsung Galaxy Buds Live sont maintenant disponibles au Royaume-Uni, ce qui signifie que vous pouvez mettre votre argent sur les derniers écouteurs sans fil à réduction de bruit. Non seulement cela, mais Samsung lance également un chargeur sans fil gratuit d’une valeur de 50 £ en ce moment. Le lancement du Samsung Galaxy Buds Live au Royaume-Uni le 21 août.

Acheter plus d’offres Samsung Galaxy Buds chez Amazon

Plus d’offres de Samsung Galaxy Buds

Les meilleures offres Samsung Galaxy Buds du jour

Les nouveaux Samsung Galaxy Buds Live rivalisent avec les offres d’Apple en termes de réduction active du bruit et de prix, mais si vous souhaitez découvrir pleinement la concurrence, nous arrondissons tous les meilleures offres AirPods Pro et ventes AirPods bon marché ainsi que.