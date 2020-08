La science-fiction a parfois traité de la façon dont les êtres humains recréent la biologie animale sous forme de machines et d’appareils électroniques. La robotique d’aujourd’hui a encore un long chemin à parcourir à cet égard, mais dans le roman Do Androids Dream of Electric Sheep? de Philip K. Dick ils ont parlé de robots animaux que vous pourriez acheter et avoir comme animal de compagnie. Des machines autonomes qui imitaient fidèlement les espèces qui les inspiraient.

Un autre exemple de des robots qui imitent la nature C’est le jeu vidéo Horizon Zero Dawn, l’une des surprises de 2017 et qui nous apportera une suite en 2021 intitulée Horizon Forbidden West. Parmi ses particularités, on a pu voir des animaux recréés avec des pièces mécaniques réaliser certains designs très originaux.

Utilisez cette introduction pour parler de BionicSwift, un génie de l’ingénierie qui a créé des oiseaux artificiels aussi fidèles que possible à leur équivalent biologique. Ils sont responsables des Allemands Festo, une entreprise spécialisée dans automatisation.

Des machines plus vivantes que jamais

Peut-être BionicSwift Il ne peut pas imiter le chant d’un oiseau, mais vu de l’extérieur, son apparence est très similaire à celle d’un véritable oiseau. Et surtout, sa façon de voler et la technologie qui le rend possible, sont plus que jamais inspirées dans le vol des oiseaux.

Dans le passé, j’ai parlé d’un projet similaire, un drone qui imitait le vol d’oiseaux combinant des plumes avec des pièces mécaniques. Mais BionicSwift va plus loin.

Plus précisément, ses créateurs ont à base d’hirondelle comme un oiseau d’exemple. Sa taille est similaire à l’original, car vous pouvez le tenir dans votre main. Et ses ailes se déploient montrant ses plumes. Ces oiseaux robots se distinguent par leur agilité et leur capacité à effectuer des vols pratiquement acrobatiques avec facilité. De plus, les cinq modèles qu’ils ont créés peuvent être combinés entre eux et communiquer par radiofréquence.

Et est-ce que l’imitation des oiseaux n’est pas un caprice des concepteurs de BionicSwift. La raison principale est d’obtenir le avantages de son aérodynamisme Naturel, quelque chose que nous avons réalisé en partie mais que nous pouvons toujours imiter de plus en plus avec des exemples tels que ces oiseaux robots. Par conséquent, au lieu d’avoir des ailes uniformes, ils sont divisés en plusieurs parties qui imiter les plumes d’un oiseau. Le résultat, un vol plus acrobatique qui permet plus de liberté de mouvement.

Pour entrer dans le détail, les plumes sont en mousse ultralégère, flexible mais robuste. Ceux-ci sont reliés au corps du robot à l’aide de pièces en carbone. Tout cela avec un design que nous pourrions à distance confondre avec un vrai oiseau. En apparence et dans la façon dont il se déplace dans l’air.

Oiseaux robots volant en harmonie

Un autre détail qu’ils ont pris en compte dans Festo Pour recréer des oiseaux sous forme d’oiseaux robots, c’est leur comportement lorsqu’ils volent en groupe. Autrement dit, en plus d’imiter le vol des oiseaux, BionicSwift Vous pouvez combiner plusieurs de vos appareils pour voler au diapason. Plus précisément, cinq modèles qui peuvent communiquer et se combiner à travers Fréquence radio GPS.

En plaçant plusieurs modules dans une pièce, vous pouvez contrôler le vol de ces oiseaux robotiques localiser votre position exacte et obtenir des données pouvant être utilisées pour améliorer votre vol à l’avenir.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces robots ailés vous pouvez consulter leur page officielle et leur brochure informative au format PDF.

Dans la brochure, vous trouverez des curiosités telles que chaque oiseau robot pèse 42 grammes, Il est déplacé par deux servomoteurs d’une force de 700 grammes, ils ont une batterie de 4,35 volts et 6 grammes de poids et, pour le moment, leur autonomie de vol est juste 7 minutes.

Malgré ses limites d’autonomie, BionicSwift C’est un excellent exemple de la direction que prend la robotique et la conception de drones ou d’appareils volants autonomes. Un avenir dans lequel la technologie imite et se fond dans la nature jusqu’à des niveaux que nous ne pouvons qu’imaginer pour l’instant.

L’article Les oiseaux robots qui semblent être sortis d’Horizon Zero Dawn a été publié dans Explica.co.