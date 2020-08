Le lancement d’ordinateurs portables 5G équipés de puces Intel et MediaTek est en cours et promet d’améliorer l’expérience de connectivité Internet sous le nouveau réseau haut débit mobile.

MediaTek a annoncé des avancées dans sa collaboration avec Intel pour apporter le Expériences 5G aux ordinateurs personnels La prochaine génération. Son modem T700 5G, qui sera utilisé pour les nouveaux ordinateurs portables 5G, a été certifié une fois testé dans des scénarios réels.

De son côté, Intel a progressé dans l’intégration des systèmes, la validation et le développement des optimisations de plates-formes et travaille sur le support technique avec ses partenaires OEM.

HP et Dell ils seront les premiers OEM à lancer ce type d’équipement sur la plateforme Windows. Intel devrait fournir les premiers échantillons de cette solution aux OEM ce trimestre pour une disponibilité effective au début de 2021.

Ordinateurs portables 5G

La mise en œuvre de la 5G ne se limitera pas aux téléphones intelligents et l’année prochaine il y aura une offre diversifiée de PC. La solution d’Intel et MediaTek est importante en raison de la position du premier dans les ordinateurs personnels, mais ce n’est pas la première à arriver sur le marché .

Lenovo a lancé l’année dernière le premier ordinateur portable 5G du secteur. Sous le nom interne «Project Limitless», il utilise une base matérielle avec le chipset Snapdragon 8cx 5G de Qualcomm, le premier conçu pour les ordinateurs personnels. le problème ici est la performance bien connue et limitée d’ARM sur les PC et l’exécution problématique des applications Win32.

Les ordinateurs portables Intel et MediaTek 5G n’auront pas ces problèmes et, avec le plus grand déploiement des nouveaux réseaux, leur permettra de tirer parti de leur avantages en performances, latence et d’autres également sur les ordinateurs portables. Le déploiement est beaucoup plus lent que prévu et la guerre commerciale lancée par le blocage de Huawei par Trump ne va pas aider, donc l’utilisation massive prendra quelques années comme cela s’est déjà produit avec la 4G.

Au contraire, la 5G devrait atteindre 40% de la population mondiale d’ici 2025.