Epic a lancé un système de paiement direct dans Fortnite sur Android et iOS.Il réduit les prix des V-Bucks jusqu’à 20% par rapport à l’App Store et au Google Play Store.C’est une critique pas si subtile des coupes prises par Apple et Google. des ventes de devises en jeu.

Epic Games a été très mécontent de la réduction de 30% de la demande d’Apple et de Google sur les ventes d’applications, et il prend maintenant ces politiques de front en essayant de contourner ces magasins pour la monnaie du jeu.

Le développeur a introduit un système de paiement direct Epic pour Fortnite sur Android et iOS qui offre des prix plus bas pour les V-Bucks tout en appelant la prime que vous payez sur l’App Store et le Google Play Store. Il en coûte 10 $ pour acheter 1000 V-Bucks via Apple et Google, par exemple, mais cela tombe à 8 $ si vous utilisez le mode de paiement d’Epic. Les prix baissent jusqu’à 20% si vous utilisez le paiement direct, a déclaré Epic.

Vous trouverez également des réductions de prix allant jusqu’à 20% si vous avez installé Fortnite sur Android via l’application Epic Games téléchargée à partir du Web ou du Galaxy Store de Samsung.

Le système de paiement direct est actuellement pris en charge dans des dizaines de pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Inde. Certains d’entre eux nécessitent des dollars américains. Il existe quelques exceptions notables à prendre en charge, comme le Brésil, la Chine continentale, la Russie, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud.

La société a présenté les paiements directs comme un moyen d’offrir «plus de choix» aux joueurs tout en «passant[ing] le long des économies »aux joueurs. Il a souligné des «milliers» d’applications autorisées à offrir des paiements directs (bien que pour des biens physiques) comme support de son argument, notamment Amazon, DoorDash et Lyft. Cependant, c’est aussi un défi pas si subtil pour Apple et Google: soit réduire votre part d’achats dans le jeu, soit interdire l’un des jeux les plus populaires de votre boutique.

Nous avons demandé à Epic et à Google de commenter.

La décision est bonne alors qu’Apple et Google font face à un examen politique accru aux États-Unis, dans l’UE et dans d’autres domaines. Les responsables craignent que les entreprises abusent de la propriété de leur boutique d’applications pour étouffer la concurrence ou contraindre les développeurs. Epic n’essaie pas nécessairement d’utiliser ce contrôle à son avantage, mais toute dispute sur son système de paiement direct pourrait facilement attirer davantage l’attention des régulateurs.