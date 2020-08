De nombreux survivants du coronavirus présentent des symptômes persistants même des mois après leur diagnostic initial.

Les symptômes de coronavirus les plus courants susceptibles de persister comprennent la fatigue et les courbatures.

Maintenant que nous sommes dans quelques mois de la pandémie de coronavirus, il est devenu parfaitement clair que le COVID-19 est beaucoup plus agressif que ce que les médecins et les chercheurs médicaux lui ont initialement attribué. Au début de la pandémie, on pensait que le coronavirus attaquait simplement les poumons d’une personne. Avance rapide de quelques mois et nous savons maintenant que le coronavirus peut parfois attaquer tous les principaux organes d’une personne, faisant des ravages dans tout le corps dans le processus.

Nous vous avons mis au courant des symptômes effrayants du coronavirus dont le CDC ne vous parle pas, mais ce n’est pas tout ce qui fait du COVID-19 un virus particulièrement méchant. Le COVID-19 peut provoquer des symptômes persistants pendant des mois après la guérison – et parfois ils sont assez graves. Un rapport du CDC publié fin juillet a révélé que les personnes testées positives pour le coronavirus peuvent parfois ressentir les symptômes suivants même des mois après le diagnostic initial: fatigue, toux, congestion, dyspnée, perte de goût et d’odorat, douleur thoracique et confusion. Certains des symptômes du coronavirus les moins susceptibles de persister comprennent les vomissements, la fièvre et les nausées.

Le nombre de personnes avec un diagnostic de coronavirus positif est devenu si important qu’il y a même un nom pour les décrire: les longs courriers.

À ce stade, on ne sait toujours pas si les symptômes persistants du COVID-19 sont le résultat direct du virus lui-même ou, peut-être, une manifestation de problèmes qui surviennent en raison du penchant du coronavirus pour attaquer les organes vitaux comme le rein et le foie.

« Cela nous indique que ce virus est un peu différent des autres », a déclaré le Dr Todd Rice de l’Université Vanderbilt. «Cela cause probablement plus de dégâts et à cause de cela, il a des effets résiduels plus longs.»

Selon The Healthy, certains des symptômes de coronavirus les plus courants qui continuent d’apparaître chez des patients autrement rétablis comprennent la fatigue, des difficultés respiratoires, des courbatures et des douleurs générales et des problèmes de cognition. Notamment, ces symptômes correspondent à ce que les médecins israéliens ont commencé à voir il y a quelques semaines.

Un rapport du Times of Israel de fin juillet se lit en partie:

[Pain] peut apparaître dans les bras, les jambes ou d’autres endroits où le virus n’a pas d’impact direct, et si vous posez des questions sur le niveau de douleur sur une échelle de 1 à 10, cela peut être 10, les gens disant qu’ils ne peuvent pas y accéder dormir », a déclaré Eran Schenker, directeur de la clinique d’un mois à Bnei Brak dirigée par Maccabi Healthcare Services. « C’est quelque chose que nous commençons à voir beaucoup plus la semaine dernière. »

Bien qu’il soit trop tôt pour savoir quels dommages à long terme le coronavirus provoque, les premières indications suggèrent que certains survivants connaîtront une capacité pulmonaire réduite et une foule de maux et de douleurs dans tout le corps.

Le Healthy observe:

Des patients en convalescence ont également signalé des douleurs musculaires et corporelles, dit Robert Glatter, MD, un médecin urgentiste à l’hôpital Lenox Hill de New York qui a traité le Dr Krakower. Dans l’ensemble, plus d’un quart (26,5%) des répondants à l’enquête de l’Université de l’Indiana ont déclaré avoir des symptômes qui causaient de la douleur. Pas seulement des douleurs musculaires ou corporelles, mais aussi des douleurs articulaires, des maux de tête, des douleurs thoraciques, des maux de gorge, des lombalgies, des nerfs et des reins. L’enquête note que les commentaires des patients «montrent que cette douleur peut être extrême et difficile à gérer» et que les médecins ne savaient souvent pas comment les traiter.

Abordant le sujet il y a quelques semaines, le Dr Mike Ryan, de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré: «Beaucoup de travail est en cours pour voir si les personnes ont été réinfectées ou s’il s’agit simplement d’une partie chronique de la maladie.»

Pour ce qui est de l’explication des symptômes persistants, certains médecins pensent qu’il pourrait s’agir du système immunitaire d’une personne fonctionnant toujours à plein régime même après la disparition du virus. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles le virus pourrait accentuer des conditions non diagnostiquées auparavant.

