Verizon a mis à jour ses forfaits Mix & Match Unlimited lundi, apportant The Disney Bundle à certains de ses forfaits, qui incluent Hulu et ESPN + ainsi que Disney +.

Pour bénéficier du pack Disney gratuitement via Verizon, vous devrez vous inscrire au forfait Play More ou Get More à partir du 20 août.

Si vous payez déjà pour un forfait Verizon, vous devrez souscrire à l’un des forfaits mis à jour. Verizon ne vous déplacera pas automatiquement lors de leur lancement le 20 août.

Verizon a annoncé lundi qu’il étendrait son partenariat avec The Walt Disney Company afin d’augmenter la valeur de ses forfaits de données mobiles Mix & Match Unlimited. L’automne dernier, Verizon et Disney se sont associés pour proposer des abonnements gratuits à Disney + pour sélectionner des forfaits de données illimités, et à partir du 20 août, des abonnements gratuits à Hulu et ESPN + seront également ajoutés aux plans Play More et Get More, gratuitement.

Verizon propose actuellement cinq forfaits Mix & Match Unlimited: Start Unlimited (35 $), Play More Unlimited (45 $), Do More Unlimited (45 $), Get More Unlimited (55 $) et Just Kids (35 $). Le prix des plans restera le même, mais les plans Play More et Get More incluent désormais le pack Disney complet, qui coûte 13 $ / mois. Si vous êtes déjà abonné à l’un de ces forfaits, vous devrez activer activement le forfait mis à jour le 20 août.

«L’ajout du Disney Bundle à notre accord avec Verizon renforce notre engagement à fournir à leurs abonnés un accès à des divertissements de haute qualité de Disney +, Hulu et ESPN +», a déclaré lundi le vice-président exécutif de la distribution de plate-forme de Disney Sean Breen dans un communiqué de presse. Matin. «Nous recherchons toujours les moyens les plus avantageux pour les consommateurs de découvrir notre contenu et nous sommes heureux de travailler avec Verizon afin qu’ils puissent proposer à leurs clients ces nouvelles offres attrayantes.»

Il existe également un certain nombre d’autres petits changements, notamment l’abonnement gratuit à Apple Music qui est supprimé du plan Play More. Play More and Do More offre toujours six mois d’Apple Music gratuitement, mais si vous voulez The Disney Bundle et de la musique gratuite illimitée, vous devrez vous inscrire au plan Get More.

Verizon apporte également le streaming HD 720p au plan Do More, 50 Go de données premium 4G LTE par mois aux plans Play More et Get More, et des données illimitées aux plans Just Kids, bien que les vitesses atteignent 5 Mbps. Comme toujours, les petits caractères rendent une offre convaincante infiniment plus compliquée qu’elle ne le devrait, mais vous devriez pouvoir obtenir la plupart des informations dont vous avez besoin à partir de la vidéo ci-dessus. N’oubliez pas non plus que tous les prix reflètent les plans à quatre lignes, donc selon le nombre de personnes sur votre plan, votre prix peut être différent.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.