L’émission télévisée préquelle de The Witcher, The Witcher: Blood Origin, peut répondre à plusieurs questions et explorer de plus grands mystères restés ambigus dans la série principale de Netflix. La préquelle sera une série limitée en six parties qui détaille les origines et les aventures du premier Witcher. Développé par le showrunner de The Witcher Lauren Schmidt Hissrich, le showrunner de Blood Origin sera Declan de Barra (auteur de « Of Banquets, Bastards, and Burials »).

Sorti fin 2019, The Witcher a été un succès instantané pour Netflix. Une deuxième saison a été commandée avant même l’arrivée de la première et est maintenant attendue avec impatience par les fans. Basé sur les livres populaires d’Andrzej Sapkowski et les jeux vidéo de CD Projekt Red, The Witcher raconte les histoires de Geralt of Rivia (Henry Cavill). Geralt, le sorceleur titulaire, est un épée à louer qui a subi un entraînement brutal et une manipulation génétique dans son enfance, le laissant avec des capacités améliorées. The Witcher saison 1 a adapté The Last Wish et The Sword of Destiny, une collection d’histoires courtes qui ont précédé les principaux romans de Witcher.

Se déroulant 1200 ans avant la série originale, The Witcher: Blood Origin se propose d’explorer l’histoire du continent, ainsi que les races d’anciens qui l’ont habité à l’époque. Un spin-off animé intitulé The Witcher: Nightmare of the Wolf est également en préparation. The Witcher: Blood Origin a un monde immense et une toute nouvelle ère à explorer – mais ce sont les questions les plus intéressantes auxquelles il peut répondre.

La saison 1 de The Witcher a révélé très peu de choses sur l’ordre des chasseurs de monstres auquel appartient Geralt. Le processus de création de Witchers est considéré comme inhumain et ardu, et seule une poignée survit à la transformation et à l’entraînement, mais les mutations sont nécessaires pour que les Witchers s’acquittent de leur devoir de chasse aux monstres. Blood Origin peut révéler pourquoi les Witchers ont été créés, ainsi que la méthode par laquelle le premier a été fabriqué. De plus, la préquelle peut expliquer comment ce processus a été découvert. Était-ce un résultat accidentel de magie et de torture, ou était-ce un mal nécessaire à endurer?

Blood Origin peut également confirmer si les Witchers ont été créés pour les raisons que le public a été amené à croire. Les Witchers sont-ils directement liés à l’arrivée de monstres sur le continent, ou ont-ils été créés pour d’autres raisons plus néfastes? Le prequel a beaucoup de place pour étoffer ces débuts. Outre Geralt, un seul autre Witcher a été présenté dans la série principale, dans l’épisode «Betrayer Moon», et aucun détail sur sa commande n’a été spécifiquement donné.

Alors que les Witchers peuvent ressembler à des super-héros, avec leur force surnaturelle et leur capacité à effectuer une gamme limitée de magie, ils ne sont certainement pas traités comme des héros dans leur propre monde. La plupart des gens qui interagissent avec Geralt préfèrent ne pas s’associer avec Witchers à moins qu’ils n’aient à faire des affaires, et il y a des histoires cauchemardesques d’eux dépourvus d’émotion humaine et originaires de l’enfer. Cela conduit à une vie d’errance et de collecte de pièces pour tuer des bêtes, principalement sur les routes secondaires.

Avec Blood Origin, l’identité et la nature du premier Witcher pourraient expliquer l’origine de certaines de ces superstitions, car le protagoniste de l’émission préquelle créera le moule pour Witchers et leurs manières étranges et détachées. Selon la manière de sa transformation et la façon dont il est reçu après, l’arc de l’histoire qui se déroule peut être celui où les téléspectateurs voient un homme se battre contre sa nouvelle nature. De plus, si cette personne vivait avant la conjonction des sphères (un événement cataclysmique qui a amené de nombreux monstres dans le monde où se déroule The Witcher), un arc puissant pourrait être écrit pour explorer leur place dans ce grand changement.

Le showrunner de The Witcher: Blood Origin, Declan De Barra, a exprimé le souhait de voir le monde des elfes et d’autres races d’anciens avant l’arrivée des humains, et comment la science et la technologie ont prospéré avant leur chute. La préquelle peut relier l’histoire du continent aux différents groupes qui habitaient avant et après la conjonction des sphères – et comment le premier sorceleur s’inscrivait dans cette période tumultueuse.

Nous pouvons également nous attendre à voir un monde qui semble très différent des royaumes et des colonies dispersés qui sont vus dans The Witcher. Les ruines des bâtiments elfiques ont été vues dans l’épisode « Quatre Marques », offrant un aperçu d’une civilisation autrefois grande qui a depuis été réduite à une bande de rebelles par le conflit avec l’humanité. La collision entre humains, elfes et monstres sera liée à un événement majeur dans la chronologie de l’univers de Witcher – un événement qui est resté en grande partie un mystère jusqu’à présent.

Alors que The Witcher: Blood Origin sera basé sur les origines du premier Witcher, il se plongera également dans la conjonction des sphères. Référencé à plusieurs reprises dans The Witcher, la nature exacte de ce phénomène qui change le monde est un grand mystère. Dans l’univers de Witcher, la seule explication donnée est fournie à partir d’entrées de journal dans les jeux vidéo, qui décrivent la conjonction comme une fusion de mondes parallèles au sein d’un multivers. Cela a amené des monstres, des humains et d’autres bêtes dans le monde habité par les races aînées: elfes, nains et gnomes. Pourtant, dans la tradition, l’arrivée des humains est contestée. Blood Origin pourra révéler exactement quelles races existaient avant et après la conjonction.

Istredd (Royce Pierreson) dit à Yennefer (Anya Chalotra) que la magie, ou le chaos, existait sur le continent avant la conjonction. Cependant, il est noté dans les romans et les jeux qu’une magie plus puissante est arrivée avec la conjonction. Dans The Witcher, Istredd démontre en outre la séparation de ces entités à l’aide de portails. Il explique à Yennefer que ceux qu’il utilise sont plus anciens et ne sont pas enseignés par la Confrérie. The Witcher: Blood Origin sera en mesure d’expliquer les origines de la magie au niveau macro et micro. Le public apprendra s’il y a plus d’une force magique, et si oui, cela a-t-il affecté la facilité avec laquelle les différentes races ont appris à la maîtriser?

The Witcher a raconté une histoire sanglante entre humains et elfes à travers les yeux de ses trois personnages principaux. Le conflit entre ces races remonte aussi loin que la plupart se souviennent, et est né avec la conjonction et l’arrivée de la magie. Avec Blood Origin fournissant des réponses à tant de points de l’histoire et des traditions complexes, la véritable inimitié entre les deux parties et la façon dont elle se déroule à travers le temps peuvent être vues. Filavandrel, le chef des Elfes Libres, dit à Geralt que les humains se sont mieux adaptés à la magie que les races aînées. Blood Origin peut bien expliquer pourquoi il en est ainsi.

Avec Blood Origin montrant l’arrivée des humains et leur succès ultérieur avec la magie, il va de soi que l’ancienne forteresse d’Aretuza sera présentée. Situé à Témeria, sur l’île de Thanedd, il abrite la Confrérie des Sorciers et leurs académies pour filles et garçons. Son importance dans The Witcher est explorée à travers le scénario de Yennefer, mais son histoire reste insaisissable. Blood Origin peut montrer comment Aretuza a été construite pour la première fois et comment les humains en sont venus à la régner comme terrain d’entraînement pour les jeunes sorciers et sorcières. Le prequel peut expliquer pourquoi et comment les mages sont devenus influents dans la politique courtoise des rois.

The Witcher: Blood Origin est un succès pour la franchise Netflix et The Witcher. En se concentrant sur le passé ancien, l’émission fournira des réponses à un éventail de mystères évoqués mais pas entièrement détaillés dans la série principale. Pour les fans, savoir que les origines du premier Witcher seront déjà explorées a déjà créé une grande anticipation pour le spectacle. Découvrir d’autres secrets du passé tels que la société elfique, la vie avant et après la conjonction des sphères, les origines de la magie et comment cette magie transforme les races, pourrait non seulement être un voyage fascinant à part entière, mais aussi en perdre plus. lumière sur les aventures modernes de Geralt.

