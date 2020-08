S’il y a une grosse surprise dans le domaine de la téléphonie cet été, alors être le protagoniste est sans aucun doute Ciel. Après des mois et des semaines où alternaient rumeurs et indiscrétions, la télévision payante a enfin lancé son entreprise Sky WiFi. L’objectif de la société désormais média est de concurrencer immédiatement les trois grands opérateurs actifs dans le secteur de la téléphonie fixe avec des promotions pour la fibre optique.

Sky WiFi, les meilleures offres pour la fibre optique

Parmi les initiatives majeures de Sky, il y a l’offre 100% fibre. Cette promotion a un coût mensuel de 27,90 € et garantit aux abonnés des appels téléphoniques et une consommation et une connexion illimitées en fibre optique à la vitesse d’un Gbps.

Dans la deuxième promotion appelée 100% fibre avec Ultra WiFi, Sky confirme le forfait de consommation mentionné ci-dessus et ajoute également des périphériques d’extension WiFi utiles pour étendre le signal même dans les zones où Internet ne parvient pas. Cette promotion, dont le prix est d’environ 32,90 €, est idéale pour tous ceux qui possèdent un grand appartement, une maison ou une propriété.

La promotion la plus complète de Sky WiFi est cependant 100% fibre avec Ultra Wifi + Voix illimitée. Le prix du tarif attendu du gérant, dans ce cas, est de 37,90 euros par mois. En plus des services listés jusqu’à présent, avec ce tarif, il sera également possible de passer des appels téléphoniques illimités sur le sol italien.

Toutes les initiatives Sky WiFi comprennent trois premiers mois libre et activation incluse dans le prix mensuel.