Internet par satellite a un long chemin à parcourir, bien que de moins en moins. Les premiers utilisateurs à tester le déploiement de Starlink, après avoir installé les premières antennes capables de se connecter au réseau de quelque 600 satellites déjà en orbite autour de la Terre, commencent déjà à réaliser tests de vitesse avec le contraste de leurs capacités.

Ces premiers tests ont été réalisés via la célèbre plateforme de test de vitesse de connexion Ookla. Ils affichent des vitesses de transfert initiales allant de 11 et 60 Mbps. C’est loin des meilleurs plans de fibre optique actuels, qui atteignent le Gigabit symétrique par seconde, mais pas de beaucoup.

Comme on le voit dans les captures collectées par Ars Technica, les vitesses mentionnées s’accompagnent d’augmentations comprises entre 4,5 et 17,7 Mbps, ainsi que de latences aussi faibles que 31 ms. Plutôt compatible avec la transmission de données sur une paire de cuivre, comme les connexions sur une ligne téléphonique.

Cependant, d’autres utilisateurs de Reddit pointent vers latences aussi faibles que 20 ms, ce qui serait déjà largement suffisant pour fournir une bonne expérience même dans les jeux en ligne les plus rapides comme FPS.

Starlink: un début solvant

Les premiers utilisateurs de Starlink sont tenus de signer des accords de non-divulgation, il est donc peu probable que de nombreux autres détails de ces tests à petite échelle soient publiés. Cependant, le nombre et la capacité des satellites disponibles ne feront qu’augmenter, améliorant le signal. SpaceX prétend pouvoir atteindre des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps, ce qui serait encore loin.

Et c’est qu’avec ces vitesses il serait même possible d’effectuer Diffusion vidéo en résolution 4K. Rappelons que certaines des plates-formes de vidéo à la demande actuelles ont des exigences comprises entre 5 et 15 Mbps. Dans ce dernier cas, le contenu en résolution 4K de Netflix est inclus, à titre d’exemple. Apple TV + est la plate-forme qui demande le débit binaire le plus élevé, atteignant 30 Mbps en haute résolution, ce qui serait encore possible si notre lien avec le système SpaceX est correct.

Starlink promet d’être un alternative pour les régions du globe ayant des difficultés à être câblées. Bien que ce système soit également extrêmement coûteux, il leur donnera une fois pour toutes une connectivité, en particulier ceux situés dans l’hémisphère nord et loin des pôles.

Starlink propose un système de connexion Internet sans fil qui n’a pas été sans controverse. Après les plus durs, ce sont les organisations d’astronomes, qui ont souligné à de multiples reprises – et depuis plus d’un an maintenant – l’impact de ces petits appareils sur le ciel nocturne et leur observation.