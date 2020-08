Malgré des moments viraux et des confrontations à travers le pays sur les règles concernant les masques faciaux de coronavirus, des preuves continuent de monter qu’un masque facial est un outil robuste pour freiner la propagation du COVID-19.

L’état du Kansas offre un bon cas de test pour expliquer pourquoi les masques faciaux sont si importants pendant la pandémie.

Les 15 comtés du Kansas avec des mandats de masque facial ont connu une baisse beaucoup plus importante des cas de coronavirus que les comtés sans mandat.

Malheureusement, l’ignorance sur l’importance de porter des masques faciaux pendant la pandémie de coronavirus a déclenché un certain nombre de confrontations ces derniers jours, comme dans le New Jersey plus tôt ce mois-ci lorsqu’une femme a agressé un client de Staples après avoir été invité à porter son masque facial correctement. De même, une confrontation en Pennsylvanie a conduit un employé d’un magasin de cigares à être abattu après avoir demandé à un client de porter un masque facial.

Dans ce contexte, l’État de l’Illinois a maintenant commis un crime d’agresser un travailleur qui tente de faire appliquer des directives de santé publique telles que les politiques relatives aux masques faciaux. Et au Kansas, les données indiquent clairement l’effet que le port d’un masque facial peut avoir sur la propagation du coronavirus.

Selon les médias locaux du Kansas, il y a 15 comtés dans l’État qui ont des ordonnances obligatoires de marque faciale, et ils ont vu une baisse beaucoup plus importante du nombre de cas de coronavirus que ce que les 90 autres comtés de l’État qui n’ont pas de visage l’exigence de masque ont été confrontées à.

Le Kansas City Star, par exemple, rapporte que depuis le 12 juillet, «peu de temps après que les comtés aient eu la possibilité d’accepter ou de rejeter le mandat de masque du gouverneur Laura Kelly, ceux qui ont ordonné des masques ont vu les cas baisser d’environ 26 à 16 pour 100 000 habitants. . » Dans le même temps, cependant, les comtés du Kansas qui n’ont pas de mandat de masque ont vu leur nombre de cas rester «relativement stable».

Les responsables locaux ont vanté les lignes de tendance claires au Kansas comme une preuve définitive, au cas où quelqu’un le chercherait encore, que les masques faciaux sont un frein efficace à la propagation du coronavirus. La baisse des cas de coronavirus dans les comtés avec des mandats de masque facial, par exemple, «vient de ceux qui portent des masques», a déclaré le secrétaire du ministère de la Santé et de l’Environnement du Kansas, le Dr Lee Norman, lors d’une conférence de presse ces derniers jours.

De même, le Dr Sanmi Areola, directeur du département de la santé et de l’environnement du comté de Johnson, a déclaré au Kansas City Star que «les masques fonctionnent» et que le comté de Johnson est passé «d’un sommet de 116 cas par jour la semaine du 12 juillet à 90. cas par jour la semaine dernière. «

«C’est encourageant pour nous», a récemment déclaré le Dr K. Allen Greiner, médecin du gouvernement unifié du comté de Wyandotte / Kansas City, département de la santé du Kansas, aux dirigeants du comté, selon le Star. «Nous pensons que c’est un moyen majeur de contrôler tout cela.»

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.