Le prix de la PS5, la date de précommande et la date de sortie sont les trois détails que les fans inconditionnels de PlayStation veulent le plus savoir, mais Sony n’est pas prêt à les partager de si tôt.

L’un des plus grands détaillants français a publié par erreur des détails sur les prix des modèles PlayStation 5 et de tous les accessoires PS5 que Sony a dévoilés jusqu’à présent.

Les prix indiquent que la PS5 Digital Edition sera 100 € moins chère que le modèle régulier, mais il n’est pas clair si les prix divulgués sont exacts ou simplement des espaces réservés.

Combien coûteront la PS5 et la Xbox Series X? Ce sont les détails les plus importants pour les joueurs qui entament la saison des fêtes de cette année. Le prix fera ou défendra les nouvelles consoles, en particulier pendant la nouvelle pandémie de coronavirus alors que l’argent est serré pour de nombreuses personnes. La crise sanitaire peut nuire à Sony dans Microsoft de deux manières différentes. Tout d’abord, la fabrication pourrait toujours être retardée par des épidémies de COVID-19. Deuxièmement, la crise économique provoquée par la pandémie aura évidemment un impact sur les ventes de PlayStation et Xbox dans une certaine mesure.

La PS5 et la Xbox Series X offriront toutes deux des gains de performances massifs par rapport à leurs prédécesseurs, il est donc logique de supposer qu’elles coûteraient plus cher que les consoles précédentes. Les nouvelles plates-formes de jeu disposent de processeurs personnalisés et de solutions de stockage qui permettront des vitesses de données plus rapides et de meilleurs graphismes que jamais. Ces pièces ne sont pas bon marché et les joueurs ne peuvent pas s’attendre à ce que les séries PS5 et Xbox soient aussi abordables que les générations précédentes le sont actuellement. Ni Sony ni Microsoft ne semblent vouloir être la première entreprise à annoncer des détails sur les prix, mais une nouvelle fuite des listes françaises peut avoir gâché les choses pour la PS5.

Carrefour est l’une des plus grandes chaînes de vente au détail en France et l’entreprise possède des magasins dans toute l’Union européenne. Carrefour prendra bientôt des précommandes pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X, selon une page de précommande sur son site Web.

Teaser de précommande de Carrefour PS5 et Xbox Series X. Source de l’image: Carrefou

Mais Carrefour a également brièvement répertorié tous les produits PS5 que Sony a dévoilés il y a quelques semaines, avec des détails sur les prix. Le blog français PhonAndroid a capturé la capture d’écran ci-dessous, avec les détails des prix, avant que la page ne soit supprimée. La précipitation avec laquelle ces fiches ont été supprimées pourrait être le signe qu’il s’agit de prix de détail réels et non de simples espaces réservés.

La PS5 Digital Edition est au prix de 399 € tandis que le modèle PS5 standard coûte 499 €, selon cette fuite. Ces prix sont conformes à ce que certaines des rumeurs sur les prix de la PS5 ont dit. La PS5 standard coûterait 100 $ ou 100 € de plus que le modèle sans disque, selon la région. Si ces prix sont réels et ne sont pas des espaces réservés, nous vous rappellerons qu’ils incluent la TVA. Par conséquent, une conversion directe en dollars n’est pas pertinente.

Prix ​​présumé de la PS5 sur Carrefour. Source de l’image: Carrefour via PhonAndroid

La structure de prix de la PS4 de Sony serait plus utile pour nous orienter dans la bonne direction en ce qui concerne les prix aux États-Unis. Les prix de lancement de la PlayStation 4 étaient de 399 $ (États-Unis), 399 € (UE) et 349 £ (Royaume-Uni). Si les données de Carrefour sont exactes, alors l’édition numérique PS5 pourrait coûter 399 $ au lancement, et le modèle régulier aurait un prix initial de 499 $.

Ce qui est déroutant, c’est la structure de prix des accessoires PS5. Tous sont cotés à 49,90 €, ce qui semble hautement improbable. Bien que cela semble être un prix raisonnable pour le nouveau contrôleur DualSense, certains des autres accessoires devraient être moins chers que cela. Carrefour a supprimé tous les prix de son site une fois que les utilisateurs ont trouvé l’information. La structure de prix de la série X n’a ​​pas fuité, bien que le détaillant français proposera «bientôt» les deux consoles en précommande.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.