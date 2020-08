Les prix les moins chers du Chromecast ne cessent de s’améliorer avec autant d’appareils concurrents qui suivent le streamer de Google. Cela dit, le Chromecast parvient toujours à percer avec un large éventail d’excellentes fonctionnalités et un excellent support de Google Assistant et des meilleures applications Chromecast.

Toutes les meilleures offres Chomecast et les prix les moins chers ont été arrondis juste en dessous, alors faites défiler vers le bas pour comparer les différents modèles qui sont maintenant disponibles.

Chromecast est un dongle HDMI Wi-Fi que vous branchez directement sur votre téléviseur. De là, vous pouvez utiliser votre smartphone ou tablette pour « lancer » des vidéos sur votre téléviseur via Wi-Fi, qu’il s’agisse de films Netflix, de matchs de football en direct des principaux diffuseurs ou simplement d’une vidéo YouTube amusante. Sur cette page, nous vous trouverons les meilleurs prix pour le Chromecast Ultra, le Chromecast 3, le Chromecast 2 et le Chromecast Audio et vous expliquerons en quoi ils diffèrent. Vous devrez être rapide sur Chromecast Audio, car il est maintenant abandonné.

Avec des prix déjà assez bon marché, il n’est pas nécessaire de s’accrocher à des ventes spécifiques de Chromecast. Si vous êtes au Royaume-Uni ou aux États-Unis et que vous préférez diffuser du contenu à partir d’une boîte autonome, vous devriez jeter un coup d’œil aux dernières offres Roku. Sinon, il existe une large sélection d’appareils de streaming sur notre page de prix et d’offres Amazon Fire TV Stick.

Les prix les moins chers du Chromecast Ultra

Le Chromecast Ultra 4K est le dernier membre de la famille Chromecast. Si vous avez un téléviseur 4K ou si vous prévoyez d’en acheter un, cela vaut certainement la peine d’en choisir un. Les offres Chromecast Ultra coûtent généralement environ 69 £ / 69 $ US / 95 AU $, donc tout ce qui est moins cher est un bonus supplémentaire. Il convient de noter cependant que les prix des Amazon Fire TV Stick compatibles 4K sont moins chers de nos jours et que cet appareil est également livré avec une télécommande.

Les prix les moins chers du Chromecast 3

La dernière version du Chromecast standard (non 4K) est cette itération de 3e génération. Généralement, vous le trouverez aux mêmes prix que le modèle précédent. Il supprime progressivement le stock de l’ancien modèle, bien que si vous repérez l’ancien pour un montant décent de moins, vous ne manquez pas grand-chose en sautant le nouveau. La seule véritable amélioration est une légère augmentation de la vitesse à laquelle il charge les vidéos et commence à les exécuter en Full HD. Le dongle réel est également un peu différent (voir les images), mais à part l’augmentation de la vitesse, c’est tout ce que vous obtenez pour le Chromecast 3. Au moins maintenant, nous savons pourquoi Google a essentiellement lancé cela sans que personne ne le sache.

Les prix les moins chers du Chromecast 2

Le Chromecast 2 est très similaire au Chromecast 2013, désormais abandonné. Bien sûr, ça a l’air un peu différent. Et il a des performances réseau légèrement plus rapides et quelques autres ajustements tels que venir avec un câble suspendu au lieu d’un bâton rigide. Mais essentiellement le même produit sous une forme différente – c’est pourquoi les prix étaient fondamentalement les mêmes. Il existe une version plus récente maintenant, bien qu’elle ne soit que modérément plus rapide.

Les meilleures offres Chromecast Audio

Bien qu’il n’offre pas un véritable streaming multi-pièces, cet appareil facile à utiliser et abordable modernise tout ensemble fiable de haut-parleurs filaires que vous possédez déjà avec des capacités sans fil. Ce faisant, il les ouvre également à des fonctionnalités intelligentes. Vous avez un vieil ensemble de haut-parleurs ou une ancienne station d’accueil pour iPod? Transformez-le en haut-parleur sans fil avec Chromecast Audio! Vous devrez cependant être rapide, car Google a récemment annoncé qu’il cessait la production du dongle Chromecast Audio. Cela signifie qu’une fois que le stock est épuisé dans les magasins, ne vous attendez pas à voir de nouvelles unités. Les prix peuvent même finir par augmenter à mesure que les magasins capitalisent sur la situation. Après cela, vous ne pourrez peut-être trouver que des modèles d’occasion ou remis à neuf. C’est dommage que Google ait décidé de laisser tomber le Chromecast Audio, car il n’y a pas d’appareils similaires. Cela étant dit, vous pouvez essayer la nouvelle entrée Amazon Echo, qui comprend également des commandes vocales pour un prix similaire.

