Lenovo a dévoilé la deuxième génération du portable 100e, la gamme d’ordinateurs portables populaire de la société destinée principalement au marché de l’éducation.

Ce kit à prix agressif est alimenté par deux nouveaux processeurs d’AMD, annoncés au CES plus tôt cette année. L’AMD 3015e et l’AMD 3020e n’appartiennent à aucune famille spécifique (par exemple Athlon, Ryzen ou Sempron), mais comportent les pièces Zen les plus petites (et probablement les moins chères).

Compte tenu du TDP 6W, nous n’attendons pas grand-chose de ces minuscules processeurs de type Ryzen. Ils ont deux cœurs, deux ou quatre threads et une fréquence de base de 1,2 GHz, augmentée à 2,3 GHz ou 2,6 GHz. Ils disposent également d’un GPU Vega 3 avec une vitesse d’horloge de 0,6 GHz.

Le nouveau 100e est livré avec 4 Go de mémoire DDR4, 64 Go eMMC, une batterie de 42 Wh (qui, selon Lenovo, peut alimenter l’ordinateur portable pendant plus de 14 heures), Windows 10, Wi-Fi 6 et un écran de 11,6 pouces avec un revêtement antireflet et une résolution HD + décevante.

L’appareil possède également une résistance à l’eau, un clavier non rétroéclairé avec pavé tactile et touches ancrées mécaniquement, la certification MIL-STD-810G (couvrant des chutes de 75 cm) et une pléthore de ports: deux USB Type-A, un Type-C , HDMI, lecteur de carte et prise audio.

Le 100e est également livré avec AMD Memory Guard, qui fournit un cryptage complet de la mémoire pour aider à protéger les données sensibles en cas de perte ou de vol de l’appareil.

L’ordinateur portable sera mis en vente au prix de 219 $, tandis qu’un deuxième modèle avec le 3020e plus puissant et la capacité d’écran tactile se vendra 299 $. Les prix pour les territoires non américains doivent encore être confirmés.