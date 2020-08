Ce schéma stylisé montre un dispositif de protéine Co-LOCKR se réunissant à la surface d’une cellule qui a la bonne combinaison de marqueurs de surface cellulaire à cibler pour l’attaque. Consultez la fin de ce rapport pour une description détaillée du processus. (Illustration de l’Institute for Protein Design)

L’ère de l’informatique à l’échelle moléculaire entre dans une nouvelle ère, grâce au développement d’un système qui utilise des protéines synthétiques et une logique booléenne pour identifier les cellules cancéreuses.

Les protéines peuvent se verrouiller sur des marqueurs chimiques à la surface des cellules dans des combinaisons prédéterminées, remplissant les rôles de portes logiques ET, OU et NON. C’est similaire à la façon dont les ordinateurs binaires font leur travail, mais avec la biochimie plutôt que des bits électroniques.

«Nous essayions de résoudre un problème clé en médecine, à savoir comment cibler des cellules spécifiques dans un environnement complexe», explique Marc Lajoie, l’un des principaux auteurs d’une étude publiée aujourd’hui dans la revue Science, dans un communiqué.

«Malheureusement, la plupart des cellules n’ont pas de marqueur de surface unique qui leur est propre. Ainsi, pour améliorer le ciblage cellulaire, nous avons créé un moyen de diriger presque n’importe quelle fonction biologique vers n’importe quelle cellule en recherchant des combinaisons de marqueurs de surface cellulaire », a déclaré Lajoie.

Lajoie a travaillé sur cet effort pendant son séjour en tant que chercheur postdoctoral à l’Institute for Protein Design de l’Université de Washington. Il est maintenant codirecteur pour l’ingénierie des protéines et des cellules chez Lyell Immunopharma, une startup basée en Californie qui vise à commercialiser la technique.

Les co-auteurs de l’étude incluent des chercheurs de l’UW et du Fred Hutchinson Cancer Research Institute de Seattle, dont certains sont également affiliés à Lyell.

Cette technique tire parti de l’ingénierie des protéines, un domaine qui a été mis au point à l’Institute for Protein Design. Les protéines interagissent avec les cellules en fonction de leurs structures moléculaires. Une protéine peut se verrouiller sur une cellule si sa structure est engrangée avec une structure correspondante sur la surface de la cellule, tout comme une clé engrène avec un verrou. Le virus qui cause le COVID-19, par exemple, utilise une structure moléculaire hérissée pour s’accrocher aux cellules qui en sont victimes.

Cependant, de nombreuses cellules partagent des structures similaires. Un type spécifique de cellule cancéreuse peut ne pas avoir une structure cible unique et accessible sur laquelle se verrouiller. Cela peut être un problème pour les thérapies ciblées qui utilisent les propres cellules T tueuses du corps pour attaquer les cellules cancéreuses.

L’approche nouvellement développée utilise un outil moléculaire connu sous le nom de Co-LOCKR pour contourner le problème. «Co-LOCKR» est une bouchée d’acronyme, signifiant «Codépendant de la localisation Lattraper Orthogonal Câge/Key pRoteins. » En termes plus simples, l’outil est un système de verrouillage à plusieurs clés ou un système d’authentification à deux facteurs qui cible les cellules prévues tout en évitant les effets hors cible.

Les protéines Co-LOCKR peuvent être programmées pour exécuter des fonctions logiques. Par exemple, ils peuvent servir de porte ET, déclenchant une balise moléculaire uniquement si deux marqueurs de surface sont présents. Une configuration différente peut agir comme une porte OU, allumant la balise si l’un des deux marqueurs est présent. Et encore une autre configuration fonctionne comme une porte NOT, garantissant que la balise n’est pas activée si une protéine donnée est présente.

Tout comme dans un ordinateur, les portes logiques peuvent être combinées – par exemple, pour allumer la balise si le marqueur A est présent en combinaison avec B ou C, mais jamais si D est également présent.

Lorsque la balise (en fait, un type de molécule connu sous le nom de peptide) est activée, cela signifierait aux lymphocytes T tueurs de s’attaquer à la cellule cancéreuse ciblée. Pendant ce temps, les cellules tueuses ignorent les cellules saines qui ne font pas clignoter le phare de la catastrophe.

Dans une série d’expériences, Lajoie et ses collègues ont mélangé des protéines Co-LOCKR et des cellules T génétiquement modifiées (également appelées cellules T de récepteur d’antigène chimérique, ou cellules CAR-T) avec une soupe de cellules cibles potentielles. Seules les cellules avec les combinaisons souhaitées de marqueurs de surface ont fini par être tuées, démontrant que la technique fonctionne en laboratoire.

Il existe d’autres techniques basées sur les protéines qui utilisent la logique if-then pour distinguer les mauvaises cellules des bonnes cellules. Mais dans un courriel adressé à ., Lajoie a déclaré que Co-LOCKR fonctionne à l’échelle des minutes plutôt que des heures, avec une résolution à cellule unique.

Et bien que le traitement du cancer à base de cellules soit une application évidente, ce n’est pas la seule. «Co-LOCKR peut être utilisé pour toute application qui bénéficierait d’une détection dépendante de la proximité, y compris des cibles intracellulaires telles que des séquences d’ADN ou des complexes protéiques», a déclaré Lajoie à ..

Le co-directeur de Lajoie chez Lyell, Scott Boyken, a déclaré que les applications potentielles s’étendent même au-delà de la médecine. «La capacité d’activer une activité basée sur la proximité est une avancée substantielle pour la conception de protéines de novo et ouvre de multiples portes pour la programmation des fonctions biologiques», a déclaré Boyken par courrier électronique.

Co-LOCKR a ses limites. Par exemple, la porte NOT ne fonctionnera pas comme prévu s’il n’y a pas suffisamment de marqueurs cellulaires pour la désactiver. «Vous devez avoir des informations à l’avance sur les antigènes« sains »qui sont fortement exprimés sur le tissu hors cible et non sur le tissu cible», a déclaré Lajoie.

Mais en supposant que les limites puissent être surmontées, la technique semble susceptible de prendre une place prépondérante dans la boîte à outils biomédicale standard.

«Nous pensons que Co-LOCKR sera utile dans de nombreux domaines où un ciblage cellulaire précis est nécessaire, y compris l’immunothérapie et la thérapie génique», a déclaré le biochimiste UW David Baker, directeur de l’Institute for Protein Design.

À propos de l’étude: Alexander Salter, chercheur à Lajoie, Boyken et Fred Hutch, sont les principaux auteurs de l’étude publiée par Science, «Designed Protein Logic to Target Cells With Precise Combinations of Surface Antigens.» Les co-auteurs incluent Jilliane Bruffey, Anusha Rajan, Robert Langan, Audrey Olshefsky, Vishaka Muhunthan, Matthew Bick, Mesfin Gewe, Alfredo Quijano-Rubio, JayLee Johnson, Garreck Lenz, Alisha Nguyen, Suzie Pun, Colin Correnti, Stanley Riddell et David Baker .

À propos de l’illustration Co-LOCKR: Voici l’explication technique de Lajoie pour ce qui se passe: «Il y a trois types de cellules représentées: l’orange a l’antigène A, le bleu a l’antigène B et le vert a les deux antigènes A et B. La ‘cage’ peut se lier à l’antigène A sur l’orange et cellules vertes. La «clé» peut se lier à l’antigène B sur les cellules bleues et vertes. Seules les cellules vertes entraînent une activation de Co-LOCKR suite à la colocalisation des composants Cage et Key du système.

«La« balise moléculaire »est le système Co-LOCKR activé: la co-localisation de la cage et de la clé entraîne l’activation du peptide Bim (une partie de la protéine Cage), qui joue le rôle de balise. Ensuite, la protéine effectrice Bcl2 est capable de se lier au peptide Bim activé. Nous avons montré dans l’article que la protéine effectrice pouvait être une protéine à petite molécule marquée ou un récepteur d’antigène chimérique (CAR) sur une cellule T, mais il existe également de nombreuses autres options possibles.