La civilisation viking est l’une des plus énigmatiques et des plus populaires au monde. Toujours vus comme un guerrier, un pillage et un peuple violent, qui a une part de vérité, d’autre part, ils ont également bénéficié d’une philosophie de vie très cohérente qui faisait allusion à vivre selon leurs propres règles et à jouir de l’existence, car on ne sait jamais en quoi moment où cela prendra fin. En tant qu’entrepreneur, vous pouvez apprendre beaucoup des proverbes vikings, car la vérité derrière eux est une incitation à ne jamais perdre de vue vos rêves.

« Si vous préférez faire autre chose, faites-le »

Pour cette société, il n’y avait pas de plus grande récompense que de vivre ce qu’ils aimaient et de consacrer tout leur temps à récolter leurs passions. Comme eux, travaillez sur ce que vous aimez. Ne vivez pas les rêves des autres: consacrez votre temps, votre talent et vos efforts à vos entreprises.

« Pensez au passé si vous voulez atteindre l’originalité » (Elinar Benediktsson, poète islandais)

Il ne s’agit pas de vivre du passé mais d’en tirer les leçons pour prendre les meilleures décisions. Lorsque vous vous sentez déprimé ou triste, rappelez-vous comment vous avez fait des années auparavant pour vous sortir d’un certain problème. Inspirez-vous de vous-même et de vos expériences pour résoudre vos problèmes et recommencer.

«Vivez avec enthousiasme de votre vivant, l’agilité l’emporte toujours. J’ai vu les flammes d’un manoir, mais à la porte gisait un homme mort «

Profitez de la vie pour faire ce que vous aimez, ce que vous voulez et ce qui vous satisfait. Le cadeau est la chose la plus précieuse que vous ayez car c’est la seule chose sûre. Agissez avec agilité, intelligence et vous verrez à quel point les bons résultats frappent à votre porte.

« Si vous pouvez trouver un ami fidèle et que vous voulez qu’il vous soit utile, ouvrez-lui votre cœur, envoyez-lui des cadeaux et voyagez souvent pour le voir »

En affaires, trouver un ami et un partenaire qui croit en votre projet et vous encourage à vous y tenir est extrêmement précieux. Ayez-le à vos côtés, demandez conseil, profitez de ses connaissances et invitez-le à se joindre à ce que vous faites. Vous pouvez être un allié puissant.

«Ne craignez pas la mort car l’heure de votre destin est fixée et personne ne peut y échapper»

Profitez des choses, des expériences et des gens aussi souvent que possible. Nous ne savons jamais quand nous pourrons y accéder pour la première fois. Vivez aujourd’hui, aimez aujourd’hui et travaillez aujourd’hui sur vos projets pour qu’à chaque instant vous puissiez vivre selon votre philosophie.

« Mieux vaut se battre et tomber que vivre sans espoir »

Faites de vos rêves votre moteur de vie. Luttez pour leur apporter votre nourriture quotidienne. Ne vivez pas en attendant que le moment magique arrive. Construisez-le avec travail, dévouement et intelligence. Lorsque vous le ferez, vous vous sentirez comme le guerrier le plus puissant du monde.

« Ce qui a un mauvais début est susceptible d’avoir une mauvaise fin »

Soyez intelligent pour choisir ce que vous allez faire, comment et avec qui. Assurez-vous que tout commence de la meilleure façon pour que son développement et son aboutissement soient positifs. Les affaires nécessitent un investissement non seulement monétaire, mais aussi des ressources et des intuitions psychologiques, qui peuvent être des guides extrêmement importants.

« Il y a un temps pour tout »

Essayez de trouver le bon moment pour vous abandonner à ce que vous aimez. L’homme ne vit pas seulement de travail, mais aussi de repos, de temps libre, de loisirs et de sommeil. Planifiez comme si le jour était éternel et vivez-le comme si c’était le dernier d’entre eux.

