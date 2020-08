Le fil d’Instagram a apporté de grands changements au fil des ans, mais son dernier est peut-être le plus important. Déploiement auprès de tous les utilisateurs au cours des dernières 24 heures, Instagram remplit votre flux avec des « publications suggérées ».

Ouais, c’est assez mauvais.

Avec cette dernière mise à jour côté serveur, Instagram ne vous montre désormais que les nouveaux messages dans votre flux d’écran d’accueil. Une fois que vous avez tout vu des comptes que vous suivez, vous verrez le message « Vous êtes tous rattrapés » qui existe depuis quelques années, puis l’application commencera à vous montrer du contenu que vous ne suivez pas .

Ces « posts suggérés » dépendent des personnes que vous suivez, mais aucun des contenus qui y sont affichés ne proviendra de comptes que vous suivez réellement. Ce n’est pas non plus le même contenu de l’onglet « Explorer », car il se concentre un peu plus sur vos intérêts directement (via The Verge).

Vous pourrez toujours consulter les « anciens » messages des comptes que vous suivez, mais le flux de l’écran d’accueil défile désormais à l’infini avec cet autre contenu. C’est de loin le plus gros changement apporté à l’application à ce jour, et tout le monde n’en est évidemment pas satisfait. La société s’y attendait clairement aussi, car elle a gardé le silence sur le changement dans les comptes officiels. Pour Instagram, cependant, c’est une victoire totale qui verra probablement les utilisateurs passer plus de temps dans l’application et, à leur tour, voir également plus de publicités.

