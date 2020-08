Les recherches dans Firefox resteront sous la responsabilité de la recherche Google au moins trois ans de plus, grâce à l’extension de l’accord entre Mozilla et Google pour placer son moteur de recherche par défaut dans le navigateur Web.

Google est depuis longtemps le principal fournisseur de services de recherche Firefox et s’est démarqué, à l’exception d’une pause où Mozilla a tenté une autre entreprise alternative avec Yahoo! et Bing. Cela s’est terminé par un fiasco et Mozilla est retourné chez Google.

L’accord actuel a pris fin en novembre et a été prolongé de trois ans. Mozilla ne peut pas éviter la dépendance à Google même si je voulais. Et merci. Car la situation actuelle de la Fondation n’est pas la meilleure après les premières pertes d’exploitation en 20 ans et le récent licenciement de 250 salariés, soit 25% de ses effectifs pas moins.

Il s’agit de la deuxième réduction d’effectifs à ce jour cette année après le départ de 70 employés en janvier. Le PDG de la Fondation a cité les conséquences de la pandémie de coronavirus et un nouvel accent sur le développement de produits rentables pour justifier les licenciements, mais les problèmes viennent de plus loin,

Son développement vedette, le navigateur Firefox, est dans une situation préoccupante, dans une pente de part de marché négative qui dure depuis plus de deux ans et qui est essentielle pour accéder à une multitude de services Internet, au grand marché du commerce électronique, les mêmes recherches et la fabuleuse entreprise de publicité en ligne.

Recherches dans Firefox pour Google

À tout le moins, l’accord de recherche de Firefox garantit des revenus pour les années à venir: «Le partenariat de recherche de Mozilla avec Google se poursuit, Google étant le moteur de recherche par défaut du navigateur Firefox dans de nombreux endroits du monde. Nous avons récemment élargi l’association et la relation n’a pas changé », expliquent-ils depuis la fondation.

Bien qu’aucun chiffre officiel n’ait été proposé, des sources internes affirment que Google paiera entre 400 et 450 millions de dollars annuellement. Cela signifie que Mozilla continuera de dépendre presque entièrement de Google, car ce montant représente 90% de vos revenus.

Mozilla est une organisation à but non lucratif qui dépense autant qu’elle reçoit et n’a pas besoin de faire de profit, mais il est toujours inquiétant de dépendre de cette manière d’une autre entreprise qui après tout est votre rival en navigation Web et autres services Internet.

La Fondation essaie d’ouvrir la source de revenus. Le dernier est leur propre VPN, un service de réseau privé virtuel qui est déjà disponible dans certains pays et plates-formes via la formule d’abonnement. Internet a besoin d’entreprises comme Mozilla pour leur engagement en faveur de la confidentialité et de l’Internet gratuit et avec le seul navigateur open source parmi les plus grands. Nous verrons.