Le vaccin russe contre le coronavirus qui a été approuvé plus tôt cette semaine ne figure pas sur la liste restreinte de l’OMS des vaccins avancés.

Il n’y a aucune preuve scientifique pour étayer les affirmations russes selon lesquelles le vaccin peut prévenir l’infection au COVID-19. La Russie n’a même pas terminé les essais de phase 3 avant d’approuver le médicament.

L’Amérique a refusé l’offre de la Russie d’aider au développement de vaccins, affirmant que le vaccin russe pourrait même ne pas convenir aux tests sur les animaux, et encore moins sur les humains.

La Russie voulait être le premier pays au monde à approuver un vaccin contre le nouveau coronavirus. Et ainsi, il l’a fait. Ce n’était pas le premier à mener des essais cliniques, ce n’était pas le premier à publier les premiers résultats, et ce n’était pas le premier à atteindre la phase finale des tests. La Russie n’a prouvé par aucun moyen que son vaccin était efficace ou sûr. Il n’y a pas d’études pour les stades précliniques ou les essais de phase 1 et 2. Tout ce que la Russie a fait a été d’approuver un médicament avant même le début de l’essai critique de phase 3. Sans surprise, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a pas inclus le vaccin russe dans sa liste de neuf vaccins candidats COVID-19 qui sont à un stade avancé de test.

«Nous ne disposons pas pour l’instant de suffisamment d’informations pour porter un jugement», conseiller principal du directeur général de l’OMS. Le Dr Bruce Aylward a parlé de la drogue russe, via First Post. « Nous sommes actuellement en conversation avec la Russie pour obtenir des informations supplémentaires afin de comprendre le statut de ce produit, les essais qui ont été entrepris, puis quelles pourraient être les prochaines étapes. »

Le rapport note que le président Poutine a approuvé le vaccin plus tôt cette semaine, affirmant que la vaccination protège les gens jusqu’à deux ans sans offrir aucune preuve scientifique. Aucun scientifique réel n’a fourni une estimation de la durée de l’immunité au COVID-19 qu’un vaccin pourrait fournir, car le virus est trop nouveau pour que quiconque ait trouvé la réponse.

L’OMS et ses partenaires ont inclus neuf médicaments expérimentaux COVID-19 en phase de test avancé dans son initiative Covax. C’est un mécanisme d’investissement auquel l’OMS encourage les pays à adhérer afin qu’ils puissent obtenir un accès rapide aux vaccins. Le financement des pays en développement serait également mobilisé grâce à cette initiative.

Par ailleurs, . rapporte que la Russie a offert d’aider les États-Unis avec ses vaccins, et l’Amérique a dit non.

Les responsables russes ont déclaré qu’ils avaient offert «une coopération sans précédent» avec Operating Warp Speed, mais «les États-Unis ne sont pas actuellement ouverts» aux avancées médicales russes. «Il y a un sentiment général de méfiance envers la Russie du côté américain, et nous pensons que les technologies – y compris les vaccins, les tests et les traitements – ne sont pas adoptées aux États-Unis à cause de cette méfiance», a déclaré un haut responsable.

Le président Trump a été informé du vaccin russe, a déclaré jeudi l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany. Elle a ajouté que les vaccins américains passent par des tests de phase 3 «rigoureux» et sont soumis à des normes beaucoup plus élevées. Le vaccin russe est considéré comme si à moitié cuit que les États-Unis ne se sont jamais intéressés, ont déclaré des responsables américains à .. « Il n’y a aucun moyen que les États-Unis essaient ce (vaccin russe) sur des singes, sans parler des gens », a déclaré une personne.

Les responsables russes ont également déclaré que la Russie était disposée à laisser les entreprises américaines produire le vaccin russe aux États-Unis. Ils ont dit que certaines entreprises américaines étaient intéressées par le médicament, sans révéler aucun nom.

Suite à ce refus, des sources russes ont déclaré que Washington devrait «envisager sérieusement d’adopter» le vaccin. «Si notre vaccin s’avère être l’un des plus efficaces, on se demandera pourquoi les États-Unis n’ont pas exploré cette option plus profondément, pourquoi la politique a empêché l’accès à un vaccin», a déclaré un responsable russe.

Bien que cela ressemble à une parodie de pandémie, les États-Unis ont de réelles préoccupations au sujet du vaccin russe car il n’y a aucune preuve qui puisse prouver que le médicament fonctionne. « Ils ont suffisamment de maladies actuellement en Russie pour pouvoir mener des essais cliniques, mais ils ne semblent pas l’avoir fait à une échelle suffisamment grande », a déclaré un conseiller du gouvernement américain. «Il n’y a eu aucun essai de ce vaccin. Ils ont trop peu travaillé sur les humains pour décider si cela fonctionne à plus grande échelle. Nous parlons de données de sécurité totalement inadéquates. »

Un ancien haut responsable de l’administration américaine a déclaré que le vaccin russe était «une blague» et que même l’OMS ne le prenait pas trop au sérieux. La même source a déclaré que la Chine est plus proche de gagner la course aux vaccins, car le pays adhère aux mêmes protocoles que les pays occidentaux. «La Chine souhaite vivement rejoindre le monde de la réponse et de la réglementation normales, et elle essaie de le faire», a déclaré la personne. Contrairement à la Russie, la Chine a partagé des données de recherche sur les vaccins pour plusieurs candidats, montrant que le médicament expérimental fonctionnait comme prévu dans les premières étapes des tests. Les responsables chinois ont également déclaré que le pays envisageait d’administrer des vaccins à certaines personnes avant même que les résultats de la phase 3 ne soient prêts.

