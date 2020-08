Les astronomes utilisant les observations du télescope spatial Hubble ont proposé une nouvelle théorie expliquant pourquoi l’étoile Bételgeuse s’assombrit.

Les chercheurs pensent avoir vu des preuves d’un énorme nuage de poussière et de gaz expulsé par l’étoile, bloquant une partie de sa lumière vers la Terre.

Certains scientifiques ont émis l’hypothèse que Bételgeuse était sur le point d’exploser, mais cela ne semble pas être le cas.

Bételgeuse, une énorme étoile voisine qui se trouve à seulement 725 années-lumière, a agi de manière très étrange ces derniers temps. Les astronomes ont remarqué qu’il diminuait à intervalles réguliers et n’ont pas été en mesure d’expliquer de manière concluante la cause. Certaines théories – comme l’étoile qui approche de son stade de supernova – ne semblent pas bien correspondre à ce que nous savons sur la Bételgeuse.

Maintenant, dans une nouvelle étude publiée dans The Astrophysical Journal, des scientifiques utilisant des observations du télescope spatial Hubble pensent avoir découvert la raison du comportement étrange de l’étoile. Et non, il n’est pas près d’exploser.

Au fil des décennies d’études, les chercheurs se sont habitués à ce que Betelgeuse passe par un cycle de gradation tous les 400 jours environ. Tout cela a changé à la fin de l’année dernière lorsque l’étoile a commencé à s’assombrir en dehors de son cycle standard. Cela a conduit à de nombreuses questions, notamment sur le point de savoir si l’étoile était sur le point d’exploser en supernova.

En utilisant des observations de Hubble remontant à plusieurs mois, les chercheurs disent maintenant qu’ils ont une bien meilleure idée de ce qui cause les changements inattendus de luminosité. En fin de compte, l’étoile elle-même ne s’obscurcit peut-être pas du tout, c’est simplement que, de notre point de vue, la lumière de l’étoile est partiellement bloquée.

Comme l’expliquent les chercheurs dans le nouveau document de recherche, l’étoile semble avoir éjecté tout un tas de plasma, formant un nuage qui, une fois refroidi, a formé de la poussière et du gaz qui bloquent maintenant la luminosité de l’étoile de notre point de vue. Le nuage de matière accélère à une vitesse incroyable de 200 000 miles par heure, disent les scientifiques.

«Avec Hubble, nous voyons le matériau alors qu’il quittait la surface visible de l’étoile et se déplaçait dans l’atmosphère, avant la formation de poussière qui a fait que l’étoile semble s’assombrir», a déclaré Andrea Dupree, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. « Seul Hubble nous donne cette preuve de ce qui a conduit à la gradation. »

On ne sait toujours pas immédiatement pourquoi l’étoile a craché autant de matière à la fois, mais il n’est pas tout à fait rare que les étoiles perdent progressivement leur matière dans l’espace.

«Toutes les étoiles perdent de la matière au profit du milieu interstellaire, et nous ne savons pas comment cette matière est perdue», explique Dupree. «Nous savons que d’autres étoiles lumineuses plus chaudes perdent de la matière et elle se transforme rapidement en poussière, ce qui fait paraître l’étoile beaucoup plus pâle. Mais depuis plus d’un siècle et demi, cela n’est pas arrivé à Bételgeuse. C’est vraiment unique. »

Peut-être que c’était juste rattraper le temps perdu.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.