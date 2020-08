La dernière fois que le Sims 4 La communauté a voté pour un pack d’objets, le résultat de Laundry Day Stuff, et il est rapidement devenu l’un des packs d’objets les plus agréables et les plus appréciés de la gamme Sims 4. Cette fois, la communauté a eu la chance de voter à nouveau et a choisi Arts & Crafts comme thème, optant pour le tricot comme la grande fonctionnalité de jeu du Pack. Il semblait que les membres de la communauté voulaient donner à leurs aînés Sims quelque chose de nouveau à faire avec et pour leurs enfants et petits-enfants. Malgré le vote de la communauté et les bonnes intentions, The Sims 4: Nifty Knitting Stuff Pack ne parvient pas à livrer à presque tous les niveaux.

Ce pack aurait dû être présenté comme une mise à jour gratuite ou avoir plus d’art et d’artisanat, ou même simplement plus de crochet, de couture et de broderie de type aiguilleté. Au lieu de cela, cela se penche si loin dans le thème du tricot, il semble superficiel et de niche plutôt que de se sentir comme une représentation de ce que la communauté voulait voir. Si le véritable objectif était d’offrir plus d’activités et de représentation aux Elder Sims, l’équipe des Sims aurait très facilement pu en faire un pack d’objets Elder, de la même manière qu’ils monétisaient les activités pour les tout-petits et les enfants dans les packs d’objets précédents. Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas assez ici pour justifier un pack entier, sans parler de son prix de 10 $.

Immédiatement après avoir chargé le pack et lancé un nouveau jeu dans Create-A-Sim, le joueur se rendra compte qu’il n’y a pratiquement pas de nouveaux vêtements. En effet, les nouveaux vêtements votés par la communauté lors des séries d’enquêtes ultérieures ne sont disponibles que lorsque le personnage commence à maîtriser la nouvelle compétence de tricot. Il existe évidemment des solutions de contournement habituelles, telles que la triche, et les Sims peuvent également acheter les vêtements, la décoration et les meubles verrouillés auprès de Plopsy. Plopsy est la nouvelle boutique en jeu de type Etsy permettant aux Sims de vendre leurs objets d’artisanat, à l’exclusion actuellement de ceux fabriqués dans le pack d’extension Eco Lifestyle. Avec presque tous les nouveaux articles en tricot disponibles à la vente ici, c’est un moyen facile, voire coûteux, pour les Sims d’accéder à tout le contenu du Pack dès le début du jeu.

Certains vêtements sont beaux et les pièces choisies par la communauté sont pour la plupart polyvalentes. Les enfants et les tout-petits reçoivent des articles en tricot similaires, ce qui est rare pour les Sims 4. Les bébés ont même une petite représentation dans ce pack avec de nouvelles combinaisons pour bébés en tricot. Mais, étant donné que tous les joueurs ne voudront pas que leurs Sims deviennent des maîtres du tricot, l’incapacité de porter la plupart des articles tout de suite semble réduire la quantité de contenu dans un paquet déjà mince.

Les meubles se sentent recyclés à partir d’autres modèles. Il y a un seul fauteuil à bascule, un nouvel ajout au jeu, avec deux variantes: les bras et les coussins. Les Sims ne peuvent pas bercer leurs enfants sur ces derniers, ce qui ressemble à une occasion manquée. Les tables inspirées de l’artisanat ressemblent beaucoup à certains des meubles de la chambre des enfants disponibles dans le jeu de base, mais plutôt que des bibelots dans les casiers, les trous de stockage contiennent diverses fournitures de tricot. Ces tables artisanales ne stockent malheureusement rien et ne sont que décoration. Les objets de décoration, comme un métier à tisser et un livre de motifs, sont tout simplement encombrants et ne peuvent pas être utilisés.

Le tricot dans le jeu est assez autonome. Les joueurs achètent l’un des deux sacs à tricoter remplis de fil et d’aiguilles, le placent dans leur inventaire et leur Sim travaille seul, comme ils le feraient en peignant ou en travaillant le bois. Malheureusement, il est également possible pour les Sims eux-mêmes de s’ennuyer avec le thème du pack. Si un Sim se balançait et tricotait depuis trop longtemps, il s’arrêtera et recevra un moodlet Bored avec un buff qui supplie plus ou moins le joueur d’arrêter de tricoter.

Il y a quelques points positifs à propos de ce pack. Il y a quelques objets artisanaux décoratifs mignons, y compris une peluche Grim Reaper tricotée et une pieuvre qui feront un ajout fantastique à la chambre de n’importe quel enfant. La pelote de laine décorative qui est maintenant disponible est également interactive pour les chats si les joueurs ont également installé le pack d’extension Cats & Dogs, ce qui ne manquera pas de faire sourire les joueurs. Les coiffures sont parfaites pour les aînés et correspondent bien au thème. Les nouvelles stations de musique et Aspirations sont également de jolis ajouts, et l’ajout du Heavy Metal en tant que clin d’œil subtil à un véritable événement Heavy Metal Knitting en Finlande était un choix intéressant. Les joueurs qui aiment la couture et le tricot trouveront peut-être quelque chose à aimer dans Les Sims 4: Nifty Knitting, mais pour la communauté Sims au sens large, ce pack d’objets ne vaut tout simplement pas son prix.

Les Sims 4: tricot astucieux Stuff Pack est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. . a reçu un code PC aux fins de cet examen.