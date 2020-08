Les principales sociétés privées du nord-ouest du Pacifique lèvent d’énormes quantités de liquidités et augmentent leurs évaluations malgré la crise économique en cours.

La plateforme de location saisonnière Vacasa, classée n ° 2, a levé 108 millions de dollars en juin. Évalué à 1 milliard de dollars en juillet 2019, selon PitchBook.

Le service de transfert de fonds mobile Remitly, classé n ° 3, a levé 85 millions de dollars en juillet. Évalué à 1,5 milliard de dollars.

Le fournisseur d’authentification d’identité Auth0, classé n ° 6, a levé 120 millions de dollars en juillet. Évalué à 1,9 milliard de dollars.

Le marché mobile OfferUp, classé n ° 8, a levé 120 millions de dollars en mars. Évalué à 1,4 milliard de dollars.

Le fabricant de logiciels d’automatisation des ventes Outreach, classé n ° 10, a levé 50 millions de dollars en juin. Évalué à 1,3 milliard de dollars.

En outre, la start-up de données Qumulo, classée n ° 31, a rejoint le club exclusif des «licornes» le mois dernier après avoir levé 125 millions de dollars et atteint une valorisation de 1 milliard de dollars.

Et la start-up de technologie immobilière Porch recevra une importante injection de liquidités plus tard cette année, car elle a annoncé fin juillet son intention d’être cotée en bourse grâce à une fusion qui valorise la société de Seattle à 523 millions de dollars.

Les capital-risqueurs investissent de l’argent dans les entreprises technologiques du nord-ouest du Pacifique à des niveaux sans précédent. Le nombre de transactions et de dollars investis au premier semestre 2020 – 2,3 milliards de dollars en 135 transactions – a largement dépassé le nombre en 2019 et 2018, selon une analyse ..

Avec d’importantes rondes pour Remitly et Auth0 en juillet et tout montant supplémentaire levé au cours des cinq prochains mois, le financement des startups de la région de Seattle pourrait dépasser le record établi l’année dernière.

L’activité de transaction attire l’attention nationale. Plus tôt ce mois-ci, le Wall Street Journal a mis en évidence la ville d’émeraude avec ce titre: «Les capital-risqueurs ciblent Seattle à mesure que l’écosystème de démarrage se développe.»

Il y a environ 80 sociétés de capital-risque qui ont effectué au moins cinq investissements dans des startups du nord-ouest du Pacifique au cours des cinq dernières années, a écrit Daniel Li, un investisseur chez Madrona Venture Group, dans un récent bulletin.

«Alors que de plus en plus d’investisseurs continuent de faire ou commencent à investir dans les startups de Seattle, les fondateurs ont plus d’options pour la collecte de fonds et les transactions deviennent de plus en plus compétitives», a noté Li.

Pendant ce temps, les géants de la technologie locaux Microsoft et Amazon voient la demande augmenter pendant la pandémie alors que le cours de leurs actions continue d’augmenter pour atteindre des niveaux records.

L’écosystème technologique de Seattle dans son ensemble semble non seulement résister à la tempête COVID-19, mais prospérer et pourrait émerger de 2020 plus fort que jamais.

La plupart des entreprises de technologie de la région de Seattle recrutent, avec plus de 2600 postes ouverts dans 348 entreprises suivies par l’entrepreneur de longue date Adam Schoenfeld. Cela n’inclut pas Microsoft (1 394 emplois ouverts) et Amazon (7 506 emplois ouverts).

Les startups Edtech, dont Thinkific (jusqu’à quatre places au n ° 37) et Educative (jusqu’à six places au n ° 71), ont grimpé les classements alors que l’apprentissage à distance augmentait en raison de la pandémie. Le financement mondial des entreprises edtech a atteint 4,1 milliards de dollars de janvier à juillet de cette année, en hausse de 1,5 milliard de dollars par rapport à la même période il y a un an, a rapporté Crunchbase.

Rad Power Bikes a augmenté de six places au n ° 32. La startup de Seattle a triplé ses ventes cette année alors que la demande pour ses vélos électriques populaires augmente. Le New York Times a présenté le co-fondateur de Rad Mike Radenbaugh comme le «bricoleur adolescent derrière une révolution du vélo électrique». Lui et Ty Collins ont remporté les honneurs du jeune entrepreneur de l’année aux . Awards l’année dernière.

Accolade, précédemment classée n ° 8, est sortie de la liste après être devenue publique en juillet. La société de technologie de la santé a annoncé plus tôt ce mois-ci une augmentation de 25% de ses revenus trimestriels à 35,9 millions de dollars. Sa capitalisation boursière est proche de 2 milliards de dollars.

