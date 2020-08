Chaque samedi soir, c’est la même histoire. Vous sortez pour vous amuser après une semaine difficile, vous choisissez de prendre l’apéritif à la carte, vous commencez à boire votre premier cocktail. Insatisfaits, nous continuons avec une deuxième, une troisième, un quart, une bière parce que « c’est si léger » et ce faisant, vous noyer tout chagrin. Dommage cependant qu’il y ait aussi les sens et la clarté à noyer. Pour vous «contrôler» pendant la gueule de bois, la technologie a décidé de développer un projet capables de communiquer en état d’ébriété grâce à l’étude directe de leur propre rythme sur votre smartphone. De quoi ça parle?

Smartphones: les appareils nous contrôleront chaque fois que nous serons ivres

L’idée folle mais intelligente vient d’un groupe de chercheurs de l’Université de Pittsburgh dirigé par le professeur Brian Suffoletto, qui ont dessiné une étude ensuite publiée dans le Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Pour avoir l’idée, les chercheurs ont embauché 22 participants âgés de 21 à 43 ans et leur ont donné une vodka et de l’alcool de lime toutes les heures. Ils leur ont ensuite demandé d’attacher un smartphone à leur dos et, toutes les deux heures, de faire des allers-retours en ligne droite en dix pas. Le résultat était vraiment satisfaisant.

le Professeur Suffoletto il a déclaré à la BBC: «Chaque jour, nous transportons des capteurs très puissants avec nous, où que nous allions, grâce à nos smartphones. Nous devons apprendre à les utiliser au maximum, en les mettant au service de l’utilité publique. À l’université, j’ai perdu un ami proche dans un accident d’ivresse et, en tant que médecin urgentiste, je soigne chaque jour des personnes souffrant d’intoxication aiguë à l’alcool. Par conséquent, au cours des dix dernières années, j’ai cherché des solutions, y compris numériques, qui pourraient empêcher ces événements ».

Il a ensuite poursuivi: «Dans cinq ans, j’aimerais imaginer un monde où si les gens traînent avec des amis et boivent trop, ils reçoivent une alerte de leur smartphone dès les premiers signes d’ivresse, ainsi qu’un certain nombre de stratégies pour les aider à arrêter. boire et les protéger des accidents de la route, mais aussi des événements violents et des relations sexuelles non protégées « .