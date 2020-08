Les tests d’immunité au coronavirus peuvent renvoyer de faux négatifs pour les personnes ayant eu un cas bénin ou asymptomatique de COVID-19.

La conclusion vient d’une nouvelle étude d’Oxford qui a examiné les évaluations de sensibilité des tests d’anticorps sur des patients qui auraient pu avoir le virus.

Les chercheurs ont découvert qu’un grand nombre de personnes pouvaient obtenir des résultats négatifs dans les tests d’anticorps même si elles avaient peut-être eu la maladie à un moment donné au cours des derniers mois.

L’immunité au COVID-19 est actuellement l’un des sujets de recherche les plus importants, mais le nouveau coronavirus est trop nouveau pour nous donner une réponse définitive à la question la plus importante que nous nous posons: la réinfection est-elle possible? La gestion des flambées et les futures politiques de vaccination pourraient dépendre de la réponse. Les chercheurs pensent que le nouveau coronavirus se comportera comme les autres coronavirus humains en matière d’immunité. Nous aurons six à douze mois de protection, mais une réinfection pourrait alors être possible.

Par ailleurs, les chercheurs cherchent à mesurer le nombre réel de cas de COVID-19 dans une communauté en effectuant des tests d’anticorps. Ce sont des «témoins» spécifiques de l’infection qui prouvent que le système immunitaire a éliminé le coronavirus et est prêt à le bloquer à nouveau lors d’une deuxième rencontre. Mais des études récentes ont montré que les anticorps peuvent disparaître de la circulation sanguine dès deux à trois mois après la première infection. Le système immunitaire aurait toujours des cellules T spécialisées sur lesquelles se rabattre en cas de deuxième contact avec le virus, de sorte que l’immunité ne soit pas perdue lorsque les anticorps disparaissent. Mais les tests d’anticorps ne détecteraient pas les lymphocytes T. C’est un test distinct et plus difficile.

Une nouvelle étude indique maintenant que les tests d’anticorps ne parviennent pas à détecter les personnes qui avaient des cas de coronavirus bénins, ce qui pourrait devenir un réel problème dans diverses situations. Ce n’est pas que les personnes qui souffrent de cas bénins de COVID-19 ne développent pas de réponse immunitaire. Mais les tests actuels ont été créés à partir d’échantillons de patients symptomatiques, souvent hospitalisés pour traitement.

L’étude d’Oxford a recruté plus de 9 000 travailleurs de la santé et a montré qu’un nombre important de personnes ont été testées négatives pour les anticorps bien qu’elles aient probablement eu le virus. Les chercheurs ont utilisé un symptôme particulier associé au COVID-19, à savoir la perte soudaine d’odorat et de goût. Plusieurs autres études ont montré pourquoi le phénomène se produit et ont prouvé qu’il était susceptible d’être testé positif au COVID-19 après l’avoir vécu. Toutes les personnes infectées ne ressentent pas le symptôme. C’est pourquoi des tests PCR sont encore nécessaires pour diagnostiquer correctement la maladie.

L’étude d’Oxford a montré que sur les 903 personnes testées positives pour les anticorps lors d’un test, 47% d’entre elles ont signalé une perte d’odeur ou de goût. Mais il y avait aussi un groupe de sujets dont les résultats des tests semblaient en deçà du seuil pour un résultat positif en anticorps, ce qui signifierait qu’ils n’avaient pas le virus. Pourtant, 30% d’entre eux ont également signalé une perte du sens du goût ou de l’odorat. C’est un pourcentage trop élevé pour être expliqué par une condition différente qui pourrait entraîner une perte soudaine d’odeur et de goût.

Les chercheurs ont déclaré que seulement 3% des personnes qui contractent un rhume et d’autres affections rapporteraient la perte d’odorat et de goût comme un symptôme.

«Vous pouvez voir qu’en dessous du seuil, il y a une proportion croissante de personnes qui signalent une perte de leur odorat ou de leur goût, ce qui suggère que le seuil de test est celui des personnes atteintes d’une maladie bénigne», a expliqué le Dr Tim Walker. les résultats au Telegraph. « Bien sûr, il y aura aussi beaucoup de gens qui n’auront eu aucun symptôme et qui auront encore des anticorps. »

L’étude a également montré que quelque 387 personnes testées juste en dessous du seuil ne présentaient aucun symptôme. Celles-ci auraient pu être des patients COVID-19 asymptomatiques, mais les chercheurs n’ont pas pu démontrer qu’ils étaient porteurs du virus.

Les scientifiques ont utilisé plusieurs tests d’anticorps, y compris le diagnostic Abbott qui est utilisé pour un test d’anticorps sur quatre au Royaume-Uni. Les résultats indiquent que le test est moins sensible qu’on ne le pense actuellement. Au lieu d’une sensibilité de 98%, le test serait 11% moins sensible, selon les chercheurs. En d’autres termes, le test manquerait beaucoup de survivants du COVID-19. La raison pour laquelle cela se produit pourrait être simple. Le test a été conçu à partir d’échantillons de patients symptomatiques traités pour COVID-19 dans les hôpitaux.

Les scientifiques ont suggéré que des échantillons provenant de survivants de COVID-19 légers et asymptomatiques qui avaient subi des tests PCR confirmant la maladie pourraient être utilisés pour améliorer les tests afin qu’ils identifient les patients avec un nombre d’anticorps inférieur.

D’autre part, les tests ont été conçus de manière à s’assurer qu’ils ne donneraient pas de faux positifs. Dire aux gens qui n’étaient pas infectés qu’ils ont des anticorps pourrait conduire à un faux sentiment de sécurité, et ils pourraient alors être infectés.

Les tests d’anticorps pourraient déboucher sur les soi-disant «passeports d’immunité» dont nous avons déjà parlé. Mais si les tests d’anticorps ne peuvent pas détecter les personnes qui souffrent d’infections légères ou modérées, ces personnes ne recevront pas de documentation indiquant qu’elles ont déjà survécu à la maladie. Les passeports d’immunité n’existent pas en soi, mais certaines personnes pourraient demander la preuve qu’une personne a été infectée pour diverses raisons, notamment les voyages et le travail.

Le gouvernement britannique a commenté l’étude, affirmant que « nous ne savons pas encore si les anticorps indiquent une immunité contre la réinfection par le coronavirus ou s’ils empêchent la transmission. » Le porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que «les tests d’anticorps sont une partie importante de notre stratégie de dépistage car ils nous aident à comprendre comment le COVID-19 se propage à travers le pays.»

Mais si l’étude d’Oxford peut être vérifiée, les tests d’anticorps ne peuvent pas aider les autorités à comprendre comment la maladie se propage dans une communauté. Ajoutez à cela l’étude qui dit que les anticorps disparaissent trois mois après l’infection, et vous avez un autre problème pour étudier l’immunité collective. La nouvelle étude d’Oxford a été publiée en ligne sous forme de pré-impression sur medRxiv, ce qui signifie qu’elle n’a pas été évaluée par des pairs.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.