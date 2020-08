Un élément d’une grande aide aujourd’hui a été révélé par au moins cinq livres que nous recommandons cette semaine, dans lesquels une série de repères ont été établis, à travers lesquels nous sommes alertés sur l’innovation qui a été brevetée sur le marché.

Communiquez mieux en utilisant les bons mots

Dans L’art de communiquer (Développement personnel) par Léo Farache, l’auteur considère que les mots correctement utilisés peuvent être à la base d’une nouvelle société, dont la principale erreur a été le manque de communication.

Être capable de développer une capacité à communiquer est une question de sensibilité, d’intelligence et d’empathie, une raison qui fait valoir que notre relation avec les autres dépend de l’utilisation de la communication.

À l’intérieur du soutien-gorge, il montre les clés pour transformer la communication en un allié qui nous aide à changer nos vies, car elle travaille sur l’origine de nos problèmes, qui est l’isolement.

Transformez vos idées en produits

Au sein des MAKERS COMMENT TRANSFORMER DES IDÉES EN PRODUITS EN CES TEMPS Jules Pieri Cet effort est breveté, grâce au fait que dans ce travail l’auteur montre aux entrepreneurs comment créer et concentrer cette discipline lors du lancement de produits et de la promotion des entreprises.

L’auteur part du développement d’une idée qui ne déçoit pas en vision et en passion; Il vous aide à tirer parti des ressources des experts lorsque vous devez affiner un business plan, savoir passer de la phase de prototype d’un produit et sur quels fonds fonder votre idée d’entreprise, afin de créer des idées commerciales très innovantes.

Ces types de travaux sont un excellent compagnon dans notre travail en tant que professionnels et sont d’énormes recommandations que nous pouvons faire aux gens qui ont une idée et la seule chose dont ils ont besoin est de clarté, pour pouvoir l’exécuter et la transformer en une entreprise si nécessaire en ces temps. , où la diversification des revenus et montrer que nous pouvons nous adapter au contexte deviennent essentiels.

Vendez avec une stratégie extraordinaire

Accorder Cardone a une ouverture sur les yeux Si vous n’êtes pas le premier, vous êtes le dernier: Une stratégie de vente pour dominer le marché et battre vos concurrents.

Cardone prévient qu’il existe une formule efficace qui vous aidera à augmenter vos ventes et à atteindre vos objectifs, grâce à des attitudes telles que l’avance et la conquête, ainsi que le pouvoir secret, qui selon lui réside dans la «faim».

Vendre via LinkedIn

Dans LinkedIn Marketing étape par étape: Le guide de la publicité LinkedIn qui vous apprendra à vendre quoi que ce soit via LinkedIn – Apprenez à développer une stratégie et à développer votre entreprise (édition anglaise) Bryan Bren Il nous guide à travers un travail complet, à travers une série de chapitres à travers lesquels il vous guide dans le fonctionnement de votre compte et dans la mise en œuvre de stratégies pour partir de celui-ci avec un système émotionnel complet.

Les meilleures stratégies marketing sur Facebook

Facebook est le réseau social avec le plus grand nombre d’utilisateurs enregistrés et pas seulement cela, c’est le réseau qui a su capitaliser sur le nombre énorme d’entreprises dont il dispose, pour pouvoir lancer toutes sortes d’outils marketing, qui les ont aidés à explorer des campagnes et domaine de grande valeur en tant qu’entreprise.

Pour cette raison, 101 conseils et stratégies de marketing Facebook pour votre entreprise Lasse rouhiainen est un recueil important de ce qu’il dit être les meilleures stratégies de marketing qui peuvent être appliquées aujourd’hui via les réseaux sociaux.