Cette semaine, nous vous recommandons au moins 5 très bons travaux qui résoudront tous vos doutes en matière de gestion des talents, non seulement pour améliorer votre performance au travail, mais aussi votre croissance en tant que personne.

La connaissance d’un MBA au prix d’un livre

Dans votre propre MBA: ce que vous apprenez dans un MBA pour le prix d’un livre, son auteur Josh Kaufman Il nous propose un titre dans lequel il se lance contre l’éducation traditionnelle qui, dit-il, est souvent en décalage avec la réalité économique et commerciale du monde.

Cet auteur assure avoir une grande expérience dans la création de sa propre entreprise et toutes les connaissances qu’il a acquises lors de son ouverture et de son exploitation, c’est ce qu’il propose dans ce travail dans lequel il prévient, il détaille tout ce qui vous donne un MBA, mais au prix d’un livre.

Kaufman assure également dans son travail qu’il existe des principes de base de la gestion d’entreprise et sur cette base, des améliorations commerciales peuvent être apportées.

De nombreux followers en quelques jours

In One Million Followers: Comment j’ai construit un suivi social massif en 30 jours, son auteur Brendan Kane Il vous propose ce qu’il appelle la meilleure stratégie pour constituer une base de fans massive en 30 jours.

Kane s’est engagé dans un plan très sérieux de développement de fans et le fait grâce à l’expérience qu’il a acquise en travaillant pour Taylor Swift, Rihanna, ainsi qu’en conseillant des marques telles que MTV, Skechets, Vice et IKEA.

Pour atteindre une base massive de followers, l’auteur propose dans les 11 chapitres de son travail comment générer des alliances stratégiques, choisir le message qui fonctionne de manière massive et comment créer un contenu qui motive à être partagé.

Quelle stratégie appliquer sur Instagram?

Dans les stratégies marketing sur Instagram, Juanjo Ramos nous présente 8 chapitres dans lesquels il nous emmène à travers une feuille de route pour tout détailler sur le marketing appliqué à Instagram.

L’auteur part de principes très basiques comme la création d’un compte d’entreprise au sein de ce réseau social, il nous aide à découvrir comment optimiser les descriptions des légendes, une tâche fondamentale pour obtenir une plus grande visibilité.

Dans cet aspect, on nous apprend ce qu’il dit est la puissance d’un hashtag pour pouvoir avoir une plus grande portée et nous montre comment créer nos propres chaînes de télévision à installer, ainsi que les types de contenu les plus appropriés pour nos stratégies.

Les deux derniers chapitres sont consacrés à nous apprendre à faire de la publicité sur Instagram et à vendre des produits sur Instagram Shopping.

Les 13 lois pour avoir une mentalité de requin

La mentalité de requin est la proposition de Manuel Sotomayor, de sorte qu’à travers son travail Shark Mindset: les 13 lois du système pour maximiser votre puissance mentale vous pouvez maximiser votre potentiel mental, car ils vous aident à découvrir le potentiel que vous avez, avec un outil pour innover et construire.

Ce type de travail devient une référence importante pour apprendre de nouvelles directives de gestion des talents, pensées à partir de la mentalité que les professionnels devraient avoir, pour être un élément clé non seulement dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent, mais au sein de leurs propres entreprises. .

Tout ce qu’un vendeur professionnel doit savoir

Dans Sales 101: ce que tout vendeur professionnel réussi doit savoir Zig Ziglar il vous enseigne la valeur de pouvoir persuader les clients avec des ressources comme l’éthique et la fréquence.

L’auteur assure que l’expérience de la vente qu’il a acquise lui a permis de poser les principes de base de cette activité avec des sujets tels que la discipline pour pouvoir avoir le contrôle de votre vie et de votre temps.

La proposition de Ziglar est de passer du service client au service de satisfaction client, en plus de vous aider à créer des ventes en connaissant l’ABC pour pouvoir les réaliser et comment trouver des solutions aux besoins.

