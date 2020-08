La vente massive d’ordinateurs portables Dell offre un rabais supplémentaire de 10% sur toutes les offres Dell XPS ce week-end. C’est une opportunité fantastique d’économiser encore plus que d’habitude en ce moment, avec code promotionnel SAVE10 empilement sur les offres existantes déjà en ligne.

Avec des économies sur les modèles neufs et anciens, certaines ventes offrent une valeur plus élevée que d’autres. C’est pourquoi nous vous proposons toutes les meilleures offres Dell XPS disponibles dans ces dernières réductions. Des configurations premium 2020 aux itérations antérieures moins chères mais toujours incroyablement puissantes, vous trouverez des économies atteignant 495 $ dans nos meilleurs choix ci-dessous.

Cette offre particulière concerne le Dell XPS 13 2-en-1. Doté d’un processeur i7 de 10e génération, d’un SSD de 1 To et de 32 Go de RAM, il y a une puissance considérable une étiquette de prix de 1754,99 $. Mais si vous recherchez quelque chose d’un peu moins cher, vous trouverez également le tout nouveau Dell XPS 15 disponible pour seulement 1349,99 $. C’est un excellent prix étant donné que vous vous procurez le dernier modèle à être commercialisé et qu’il est complet avec des graphiques Nvidia GeForce GTX 1650 et un panneau FHD +.

Nous rassemblons toutes nos offres Dell XPS préférées dans les dernières ventes d’ordinateurs portables de Dell juste en dessous, mais vous trouverez beaucoup plus de prix sur le Web au bas de la page et dans notre site dédié. Ventes Dell XPS 13 et 15 guider. De plus, vous pouvez également trouver toutes les dernières offres portables bon marché ici aussi.

Les meilleures offres Dell XPS du jour

Nouveau Dell XPS 15: 1 599 $ 1349,99 $ chez Dell

Économisez 250 $ sur le tout nouveau Dell XPS 15 ce week-end, en utilisant le code promotionnel SAUVEGARDER10 pour les économies supplémentaires. Ce modèle est équipé d’un processeur i7 de 10e génération, de 256 Go de stockage SSD, de 8 Go de RAM et de graphiques Nvidia GeForce 1650. De plus, il y a un panneau d’affichage FHD + ici.

Ordinateur portable Dell XPS 13 Touch: 1 649,99 $ 1376,99 $ chez Dell

Ou vous pouvez passer à une génération précédente et choisir un écran tactile UHD, 512 Go d’espace de stockage et 16 Go de RAM. Il y a le même processeur i7 de 10e génération à l’intérieur, mais cette économie de 273 $ ramène cette offre Dell XPS à un excellent prix. N’oubliez pas d’utiliser le code promotionnel SAUVEGARDER10 pour les économies complètes ici.

Dell XPS 15: 1 849 $ 1619,99 $ chez Dell

Ce Dell XPS 15 est empilé avec un écran 4K UHD OLED – parfait pour l’édition multimédia et les créations à la recherche d’une clarté et de couleurs parfaites. Le GPU Nvidia GeForce GTX 1650 vous aidera également, mais il y a aussi une puissance considérable sous le capot. Avec 512 Go de stockage SSD, 16 Go de RAM et un processeur i7 de 9e génération, vous volerez à travers des programmes Adobe plus lourds et effectuerez facilement plusieurs tâches. Utiliser le code promo SAUVEGARDER10 ici aussi.

Ordinateur portable Dell XPS 13 2 en 1: 2 249,99 $ 1754,99 $ chez Dell

Il y a une économie massive de 495 $ sur ce Dell XPS 13 grâce à 10% de réduction supplémentaire avec le SAUVEGARDER10 code promo. La puissance à l’intérieur soutiendra également cette remise, avec un processeur i7 de 10e génération fonctionnant avec un SSD de 1 To et 32 ​​Go de RAM.

Nouvel ordinateur portable Dell XPS 15 Touch: 2 499 $ 2159,99 $ chez Dell

Si vous aimez les spécifications et l’écran tactile du modèle 13 pouces ci-dessus, mais que vous voulez quelque chose de plus grand et de plus récent, le dernier Dell XPS 15 Touch est disponible pour 340 $ dès maintenant. Vous conservez le processeur i7 de 10e génération, un SSD de 1 To et 32 ​​Go de RAM et vous obtenez également un GPU Nvidia GTX 1650 Ti. N’oubliez pas d’utiliser le code promotionnel SAUVEGARDER10 pour vos économies complètes.

Magasinez toutes les offres sur les ordinateurs portables Dell XPS chez Dell

Plus d’offres Dell XPS

Si vous souhaitez magasiner un peu plus, nous vous proposons ici les meilleures offres Dell XPS du Web. Ce sont les prix les plus bas de tous vos détaillants préférés, à commencer par le Dell XPS 13 2020.

Meilleures offres Dell XPS 13 (2020) du jour

Si vous recherchez un écran plus grand, cependant, vous voudrez acheter les offres Dell XPS 15 2020 juste en dessous.

Meilleures offres Dell XPS 15 (2020) du jour

